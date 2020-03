Coronavirus: congedo parentale straordinario e voucher baby sitter in arrivo

Coronavirus: tra congedi straordinari e voucher baby sitter, cosa pensa di fare il Governo per le famiglie italiane.

L’emergenza sanitaria Coronavirus sta mettendo a dura prova il Paese, con la chiusura totale di scuole e università decisa dal Governo, la frenata dell’economia e dell’organizzazione del lavoro, le dure regole sanitarie e di comportamento imposte, non solo nelle zone rosse, ma quanto possibile in tutta Italia, allo scopo di arginare in tempi rapidi la diffusione del contagio.

Cosa succede quando scuole e asili sono chiusi? Succede che i genitori si trovano di fronte al problema di come gestire i figli. Pagare una baby sitter? Stare a casa e lavorare meno, prendendo ferie e permessi? Certo, tutto ciò però perdendo una parte di stipendio, consumando le ferie annuali o pagando di tasca propria baby sitter e aiuti vari. Il Coronavirus sta ribaltando l’organizzazione quotidiana delle famiglie italiane, e il Governo deve muoversi per dare una risposta a queste problematiche sociali ed economiche. La famiglia ai tempi del Coronavirus è roba seria e complicata da gestire.

Ancora non c’è nulla di definitivo, ma tra tutte le altre misure già decise negli scorsi giorni a suon di decreti, c’è anche l’annuncio, levatosi da più voci di attivare un piano di aiuti straordinario, fatto di sostegni alle famiglie: ad esempio congedi parentali e congedi straordinari, voucher baby sitter da distribuire ai cittadini.

Stando alle parole della ministra della Famiglia Elena Bonetti: “Abbiamo messo in campo la possibilità di utilizzo straordinario dello smart working, laddove non è possibile stiamo proponendo la possibilità per uno dei due genitori di rimanere a casa con i figli. Dobbiamo dare alle nostre famiglie la possibilità di vivere con rigore e normalità, bisogna sostenerle”.

Coronavirus: congedi straordinari e voucher baby sitter

Ancora si sta lavorando per presentare un piano concreto ed efficace che non lasci a piedi le famiglie italiane. La ministra Bonetti, aveva annunciato sussidi: “Sto pensando a possibilità di sostegno per i costi delle baby sitter, con i voucher, si tratta di proposte per le quali ci sono in corso valutazioni economiche”.

Bonetti ha parlato anche di “congedi straordinari per i genitori, senza disincentivare la presenza femminile nel mondo del lavoro. A conti fatti potrebbe tradursi in congedi distribuiti al nucleo, fatta salva la scelta dei genitori di decidere chi dei due debba poi stare a casa con i figli.

Coronavirus: congedo parentale straordinario

Potrebbe arrivare a breve il Congedo parentale straordinario, anche se ancora non se ne conoscono le modalità. Ciò però consentirebbe a uno dei due genitori di godere di agevolazioni e di un periodo di assenza da lavoro, per rimanere a casa con i figli, in quest’epoca di emergenza Coronavirus.

Attualmente esiste già la possibilità per i genitori di beneficiare di un periodo di congedo per stare a casa con i figli:è il cosiddetto Congedo parentale, che consente di ottenere un periodo di assenza da lavoro fino a 6 mesi (in aggiunta alla maternità obbligatoria) alla nascita del figlio o della figlia.

Lo si può chiedere e ottenere fino ai 12 anni di età dei figli. E ne possono beneficiare sia i dipendenti pubblici sia i privati.

Coronavirus: la retribuzione del periodo di congedo parentale

Il problema del congedo parentale sta nella paga. Chi beneficia di questo periodo di astensione facoltativa, fino a 6 mesi, si vede infatti ridurre lo stipendio, e non di poco: percepisce infatti solo il 30 per cento della retribuzione normale. Un duro colpo economico per le famiglie.

Per questo si attende un intervento del Governo che possa mettere sul piatto un congedo leggermente meno sconveniente per mamma e papà.

Coronavirus: i voucher baby sitter

Altra possibilità messa sul piatto dal Governo nel piano di aiuti alle famiglie è quella di offrire dei buoni per sostenere gli alti costi delle/dei baby sitter, che stiano a casa con i propri figli, quando i genitori sono a lavoro e non possono permettersi assenze.

In particolare nelle intenzioni della titolare della Famiglia, Bonetti, ci potrebbe essere l’intenzione di dare la possibilità alle famiglie di scambiare il congedo parentale con un bonus fino a 600 euro, da spendere per una baby sitter, per un periodo di 6 mesi. Si tratterebbe di 3.600 euro in totale.

Anche qui, il bonus baby sitter è già esistito in Italia. Era stato introdotto in via sperimentale nel 2013 dall’ex ministra Elsa Fornero. Tutto ciò per incentivare le mamme a rientrare a lavoro. La domanda di bonus baby sitter era vincolata alla rinuncia del congedo parentale da parte della mamma.

Questo voucher potrebbe tornare ora, per aiutare mamme e papà a gestire il lavoro ai tempi del Coronavirus.

Aiuti alle famiglie nel 2020

In attesa dei congedi parentali straordinari e dei buoni baby sitter, ricordiamo quali altri aiuti oggi esistono in Italia per le famiglie:

Potrebbe interessarti l’e-book:

CORONAVIRUS 2019-nCoV Walter Pasini, 2020, Maggioli Editore 2020, La storia ci insegna che da sempre le società umane combattono, ciclicamente, la loro guerra contro le epidemie, questo nemico astuto, insidioso, implacabile, e soprattutto, privo di emozioni e scrupoli. Eppure, le società umane hanno sempre vinto. Oggi il progresso scientifico e...



© RIPRODUZIONE RISERVATA