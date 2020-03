Concorso Collaboratori Amministrativi Asl Puglia: 162 posti per laureati triennali

Attivo il portale per l’invio delle candidature del Concorso Collaboratori Amministrativi per 162 posti a tempo indeterminato nelle Aziende Sanitarie della Regione Puglia, con selezione su base titoli ed esami. Nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 3 Marzo 2020 è stato pubblicato il bando che dà il via ai 30 giorni utili per la trasmissione delle istanze di partecipazione.

L’arrivo del concorso unico era già noto, infatti era stata pubblicata la relativa delibera nel Bollettino Ufficiale n.131 del 14 novembre 2019.

I posti sono così allocati:

Azienda Sanitaria Posti a concorso Non riservati Riservati Asl Barletta – Andria – Trani 33 26 7 Asl Bari 28 18 10 Asl Lecce 36 23 13 Asl Brindisi 14 9 5 Asl Taranto 32 20 12 A.O.U. Policlinico 12 9 3 IRCCS Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari 1 1 IRCCS “S. de Bellis” di Castellana 6 4 2 162 110 52

Concorso Collaboratori Amministrativi: requisiti di partecipazione

Per essere ammessi a partecipare al Concorso 162 Collaboratori Amministrativi Asl Puglia i candidati devono possedere i requisiti generali e uno dei seguenti specifici:

Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche o equipollenti oppure Laurea Specialistica o Magistrale equiparate;

Laurea triennale conseguita ai sensi del vigente ordinamento (L-2, L-15, L-17, L-19, L-28, L-31)

Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero dovranno essere presentati con apposito decreto di riconoscimento o di equiparazione.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti d’età, tranne che per il collocamento a riposo.

Leggi il bando

Concorso Collaboratori Amministrativi: invio domande

Gli aspiranti concorsisti in possesso di tutti i requisiti sopraindicati potranno inviare la domanda di partecipazione esclusivamente tramite il sito www.sanita.puglia.it/asl-barletta-andria entro il 2 Aprile 2020.

Il form sarà reperibile alla voce Albo Pretorio, sezione Concorsi/domande on-line, sottosezione “Concorso di Collaboratori Amministrativi”.

La candidatura si considera completa con il pagamento della tassa di concorso del valore di 10 euro.

Concorso Collaboratori Amministrativi: prove di selezione

La procedura selettiva indicata prevede i seguenti step:

prova preselettiva , attivata qualora il numero delle domande sia superiore a 1000;

, attivata qualora il numero delle domande sia superiore a 1000; prova scritta , consistente nella redazione di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica su Diritto Amministrativo e Diritto Costituzionale, in riferimento ai compiti legati al profilo;

, consistente nella redazione di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica su Diritto Amministrativo e Diritto Costituzionale, in riferimento ai compiti legati al profilo; prova pratica , predisposizione di atti o esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo;

, predisposizione di atti o esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo; prova orale, un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e ulteriori (elementi di diritto civile, contabilità economico patrimoniale, diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto penale, leggi e regolamenti nazionali e regionali del Settore Sanitario), nonchè elementi di informatica e di lingua straniera.

Verrà data notizia dell’attivazione della preselezione almeno 15 giorni prima della data effettiva di svolgimento. Un mese prima invece verrà resa disponibile la banca dati con 3500 quiz dalla quale verranno estratte le domande dell’esame.

Per la preparazione delle prove consigliamo:

© RIPRODUZIONE RISERVATA