Concorso Carabinieri 2020, bando per 3581 allievi: chi partecipa, prove e materie

Avviato il Concorso Carabinieri 2020, parte del piano occupazionale annunciato negli scorsi mesi dal Governo per potenziare l’Arma e, più in generale, il Corpo delle Forze dell’Ordine.

La selezione per 3.581 allievi in ferma quadriennale nel ruolo di appuntati e carabinieri è aperta a tutti i cittadini italiani. I posti a disposizione sono:

2.449 riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio;

1.100 per i civili che non abbiano superato il 26° anno d’età, limite elevato a 28 anni con servizio militare;

32 riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo.

Nei prossimi paragrafi chiariremo i requisiti che devono essere posseduti dai candidati, come inviare la domanda e le prove d’esame da affrontare.

Concorso Carabinieri 2020: requisiti

I requisiti necessari per essere ammessi al suddetto Concorso Carabinieri sono differenti a seconda del profilo degli interessati, ovvero a seconda che siano idonei per le riserve ai volontari delle Forze Armate in servizio o civili.

Il titolo di studio richiesto è:

diploma di scuola secondaria di I° grado (licenza media) per volontari in ferma prefissata annuale o quadriennale;

diploma di scuola secondaria di II° grado (maturità) per tutti gli altri candidati.

I minorenni possono partecipare solamente se in possesso dell’autorizzazione dei genitori o dei tutori.

Invitiamo alla lettura del bando per visionare tutti i requisiti specifici per profilo.

Leggi il bando

Concorso Carabinieri 2020: invio domanda

L’istanza di partecipazione, i titoli acquisiti e i documenti da allegare devono essere trasmessi entro il 26 Marzo mediante la piattaforma telematica raggiungibile dal sito www.carabinieri.it.

Per presentarla occorre essere in possesso di:

credenziali SPID con livello di sicurezza 2;

idoneo lettore di smart card per la Carta Nazionale dei Servizi.

Concorso Carabinieri 2020: prove di selezione

Lo svolgimento del concorso prevede:

prova scritta , le cui convocazioni saranno dal 1 Aprile;

, le cui convocazioni saranno dal 1 Aprile; prove di efficienza fisica , che avranno luogo dall’8 Giugno;

, che avranno luogo dall’8 Giugno; accertamenti psicofisici e attitudinali ;

; valutazione dei titoli.

Al termine della selezione i candidati idonei verranno inseriti in 3 distinte graduatorie di merito, una per ciascuna categoria.

Prova scritta

Vediamo nel dettaglio l’articolazione e le materie dell’unica prova scritta che farà una prima selezione dei candidati sulla base delle conoscenze richieste per il ruolo.

L’esame consiste in un questionario di 100 domande su:

Cultura generale (attualità, italiano, storia, geografia, matematica, geometria, scienze e Costituzione e cittadinanza);

Storia e ordinamento dell’Arma;

comprensione scritta e logica deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale);

informatica di base;

lingua straniera a scelta tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.

La prova si svolgerà a Roma presso il Centro Nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri a partire dal 1°Aprile.

A partire dal 27 Marzo sul sito istituzionale dell’Arma verrà reso noto l’ordine di convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova.

Gli esiti invece verranno notificati indicativamente a partire dal 19 Maggio.

