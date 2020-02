Concorsi Assistenti Sociali 2020, le selezioni attive: requisiti, candidature, prove

Gli assistenti sociali sono figure chiave per amministrazioni pubbliche, ospedali, case di cura, scuole, comunità, organizzazioni attive nel sociale, centri di accoglienza e centri socio-assistenziali nel fornire supporto a persone in condizioni di disagio.

Ad esempio possono intervenire su:

maltrattamenti di donne o minori, dinamiche familiari;

malattie mentali, dipendenze, pene detentive, reinserimento socio-lavorativo;

accoglienza migranti e richiedenti asilo;

assistenza anziani.

In Gazzetta Ufficiale i Concorsi Assistenti Sociali sono numerosi. Per partecipare però, gli aspiranti candidati devono essere in possesso di determinati requisiti:

cittadinanza italiana, di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o di un Paese Terzo purchè in regola con le norme vigenti sul soggiorno e adeguata conoscenza della lingua italiana;

; godimento dei diritti civili e politici;

immunità da condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che ostacolino il rapporto d’impiego;

non essere stati destituiti, dispensati, decaduti o licenziati per procedimento disciplinare, persistente insufficiente rendimento o per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

idoneità fisica all’impiego;

regolarità nei confronti dell’obbligo di leva;

laurea magistrale e titoli equivalenti negli indirizzi indicati;

e titoli equivalenti negli indirizzi indicati; abilitazione e iscrizione all’ Albo degli Assistenti Sociali ;

; possesso della patente di tipo B.

In questo articolo illustreremo tutte le selezioni attive e le principali informazioni utili per candidarsi.

Concorsi pubblici attivi

Concorsi Assistenti Sociali: 10 posti a Brescia

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.13 del 14 Febbraio 2020 il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 10 Assistenti Sociali, categoria D, a tempo indeterminato presso il Comune di Brescia.

Vai al bando

Invio domanda

La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro il 16 Marzo 2020 con la piattaforma comunebrescia.iscrizioneconcorsi.it.

Nella bando sono indicate le istruzioni per la registrazione.

Prove

La procedura selettiva è così organizzata:

prima prova scritta , con domande a risposta aperta o multipla;

, con domande a risposta aperta o multipla; seconda prova scritta , elaborazione di studi di fattibilità relativi a progetti, interventi e scelte organizzative, iter procedurali o percorsi operativi;

, elaborazione di studi di fattibilità relativi a progetti, interventi e scelte organizzative, iter procedurali o percorsi operativi; prova orale, un colloquio sulle materie dell.’art 9, lingua inglese e informatica.

Concorsi Assistenti Sociali: 18 posti a Grosseto

Nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 14 Febbraio 2020 è stata bandita una selezione, per titoli ed esami, per la copertura di 18 posti di Assistente Sociale, categoria D, a tempo indeterminato presso COeSo, Società della Salute grossetana in collaborazione con la Società della Salute senese.

Leggi il bando

Invio domanda

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa entro il 15 Marzo 2020 esclusivamente con la procedura telematica attiva sul sito: www.gestioneconcorsipubblici.it/sdsgrosseto.

Prove

La selezione è così articolata:

prova preselettiva , che si terrà il 23 Marzo , con quesiti a risposta multipla sulle materie delle prove scritta e orale;

, che si terrà il , con quesiti a risposta multipla sulle materie delle prove scritta e orale; prova scritta , che si terrà il 24 Marzo , svolgimento di un tema o risposta a quesiti a risposta sintetica sulle materie a bando;

, che si terrà il , svolgimento di un tema o risposta a quesiti a risposta sintetica sulle materie a bando; prova pratica , fissata al 3 Aprile , un elaborato sulle procedure di gestione di un caso assistenziale;

, fissata al , un elaborato sulle procedure di gestione di un caso assistenziale; prova orale, fissata al 24 Aprile, un colloquio sugli argomenti delle prove, lingua straniera e competenze informatiche.

Concorsi Assistenti Sociali: 9 posti a Crotone

Indetta con pubblicazione sul sito istituzionale e sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 14 Febbraio 2020 la selezione pubblica per la copertura di 9 posti di Assistente sociale, categoria D, a tempo pieno e determinato, a potenziamento dei Comuni dell’area territoriale di Crotone.

Leggi il bando

Invio domanda

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa entro il 15 Marzo 2020 con le seguenti modalità:

raccomandata con ricevuta di ritorno;

consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo.

Prove

La prova selettiva mira ad accertare il possesso del grado di professionalità richiesto per ottenere l’incarico attraverso la risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

legislazione in materia di servizi e interventi sociali (Legge 328/2000, Legge regionale 23/2003, Piano sociale regionale, regolamenti);

profilo e ruolo della figura professionale dell’assistente sociale;

PON inclusione, misure di Sostegno Inclusione Attiva e REI;

lingua inglese;

informatica.

Concorsi Assistenti Sociali: 5 posti a Lusciano

Indetto un nuovo concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 5 posti di Assistente Sociale, categoria D, a tempo determinato, da destinare ai comuni dell’ambito territoriale con capofila Lusciano (CE).

Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.12 dell’11 Febbraio 2020.

Vai al bando

Invio domanda

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa entro le ore 12 del 12 Marzo 2020 con una delle seguenti modalità:

posta elettronica;

raccomandata con avviso di ricevimento.

Prove

La prova di selezione consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie indicate nel bando.

Ogni comunicazione in merito verrà diffusa nella sezione “Albo Pretorio” del sito.

Concorsi Assistenti Sociali: 5 posti a Udine

Nella Gazzetta Ufficiale n.13 del 14 Febbraio 2020 è stato pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di 5 Assistenti Sociali, categoria D1, presso il Comune di Udine.

Scarica il bando

Invio domanda

La domanda di partecipazione deve pervenire all’Amministrazione entro il giorno 9 marzo 2020 con trasmissione esclusivamente telematica.

Candidati qui

Prove

La selezione è così articolata:

prova preselettiva , attivata con almeno 100 iscritti, un test per verificare la conoscenza delle materie, psico/attitudinale o di cultura generale;

, attivata con almeno 100 iscritti, un test per verificare la conoscenza delle materie, psico/attitudinale o di cultura generale; prima prova scritta , a contenuto teorico, può consistere nella stesura di un tema o in una serie di domande aperte;

, a contenuto teorico, può consistere nella stesura di un tema o in una serie di domande aperte; seconda prova scritta , a carattere teorico-pratico, con quesiti, risoluzione di casi concreti e/o stesura di un atto connesso alle materie a bando;

, a carattere teorico-pratico, con quesiti, risoluzione di casi concreti e/o stesura di un atto connesso alle materie a bando; prova orale, un colloquio sulle tematiche delle prove.

