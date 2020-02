Concorsi Pubblici 2020, tutti i bandi in arrivo quest’anno

Vento in poppa per le assunzioni nel comparto pubblico: annunciati ufficialmente i nuovi Concorsi Pubblici 2020, alcuni di questi verranno banditi già nel primo trimestre. In totale sono previsti 500.000 ingressi anche con scorrimenti di precedenti graduatorie e mobilità.

Dallo scorso anno, grazie allo sblocco del turnover, sono iniziate le maxi selezioni per incrementare il personale operante negli Enti Locali, nelle Agenzie, negli Organi dello Stato e nei diversi Ministeri. Favorito l’ingresso nella Pubblica Amministrazione di giovani e di nuove professionalità digitali a tempo determinato, indeterminato e con la formula della formazione-lavoro.

Recentemente il Formez Pa ha pubblicato due avvisi di consultazione di mercato per la ricerca di locali idonei a Roma e l’affidamento della predisposizione dei quesiti a risposta multipla, a carattere attitudinale o tematico, e degli esercizi da somministrare per le prove preselettive e scritte con termine al 31 Dicembre 2020.

Dopo questa breve premessa con le principali novità, vediamo tutti i bandi in via di pubblicazione.

Concorsi Pubblici 2020: Inps

Entro l’estate il bando di Concorso Inps per 1.869 posti che porterà a completamento il piano assunzionale con 5.500 new entry entro la fine dell’anno.

I profili richiesti:

1.379 consulenti per la protezione sociale e/o informatici ;

; 40 medici ;

; 15 professionisti area legale.

>> Concorso Inps 2020: cosa sapere <<

Concorso INPS 2020 - Manuale di preparazione basato sui quiz assegnati alle prove ufficiali dei Concorsi INPS 2018 Giuseppe Cotruvo, 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume nasce dall’esigenza di fornire un supporto a coloro che intendano prepararsi ai nuovi concorsi programmati dall’INPS, cimentandosi con le prove ufficiali delle selezioni bandite nel 2018 (365 posti, nel profilo dell’analista di processo-consulente professionale e poi 967 posti,...



Concorsi Pubblici 2020: Inail

Il 31 Gennaio era la data ultima per l’invio delle domande del Concorso Inail 41 Informatici, riservato ai possessori di una laurea affine agli indirizzi indicati nel bando.

Le selezioni all’Istituto però non sono finite qui: in arrivo il Concorso Inail 2020 per 150 Ispettori, annunciato ai microfoni di Rai Radio 1 dalla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo. I profili verranno inquadrati nei ruoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in area III – F1.

Il bando doveva essere pronto per fine gennaio ma al momento non ci sono ulteriori notizie a riguardo.

>> Concorso Inail 150 Ispettori <<

Concorsi Pubblici 2020: Agenzia Entrate e Agenzia delle Dogane

Il Decreto Milleproroghe ha dato il via libera ad assunzioni nelle Agenzie Fiscali.

Nel triennio 2020/2022 sono attesi almeno 5 bandi di Concorso Agenzia Entrate per l’inserimento di 2.300 figure non dirigenziali e 300 dirigenti. La prima selezione riguarderà profili economici, giuridici, statistici, ingegneri, architetti e geometri.

In particolare l’emendamento del Governo ha concesso all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di procedere con l’assunzione di 500/600 unità complessive nell’arco dell’anno per potenziare la lotta all’evasione fiscale.

Concorsi Pubblici 2020: Scuola

La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha confermato la pubblicazione dei bandi dei Concorsi Scuola 2020 per il mese di febbraio, nel rispetto delle tempistiche stabilite dal Decreto Milleproroghe e, quindi, entro il 30 Aprile.

Si parla di:

Concorso Ordinario Secondaria , destinato ai neolaureati;

, destinato ai neolaureati; Concorso Straordinario Secondaria , per i precari con 3 annualità di servizio;

, per i precari con 3 annualità di servizio; Concorso Ordinario Infanzia e Primaria.

Nei primi mesi del 2020 anche il Concorso per 59 Ispettori Scolastici e per Insegnanti di religione per un totale di 70.000 nuove assunzioni nel comparto scuola.

Pubblicato il decreto per l’avviamento della selezione del Tfa Sostegno 2020. Le prove preliminari sono fissate al 2 e 3 Aprile nei diversi Atenei.

Tfa Sostegno 2020: come è strutturata la prova preliminare

Sfoglia il catalogo Maggioli Editore:

Concorsi Pubblici 2020: Mibact

Già previsto dalla Legge di Bilancio 2019 il Concorso Mibact per 250 Funzionari Amministrativi, di prossima pubblicazione tramite procedura unificata del Ministero della Funzione Pubblica.

Per partecipare sarà necessaria una laurea. Entro il primo trimestre del 2020 poi verranno banditi anche concorsi per:

841 unità specialistiche , delle quali 250 a decorrere dal 2021;

, delle quali 250 a decorrere dal 2021; 398 unità, delle quali 64 di Assistente Informativo e 334 di Assistente Amministrativo Gestionale.

Al momento è in corso una prima fase interlocutoria con il dipartimento della Funzione Pubblica per l’avvio della selezione di 100 unità per servizi di accoglienza, assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali.

Concorsi Pubblici 2020: Ministero della Giustizia

Il bando di Concorso 2700 Cancellieri Esperti dovrebbe essere pubblicato entro maggio 2020. La selezione è aperta ai possessori di un diploma di scuola secondaria di II grado.

Gli altri Concorsi Ministero della Giustizia autorizzati per l’anno in corso mirano all’assunzione di:

800 unità a tempo determinato di un anno, delle quali 200 di Area I/F2 e 600 di Area II/F2;

237 Assistenti Geometri ;

; 402 Magistrati ;

; 400 Direttori Amministrativi dei Tribunali;

dei Tribunali; 1095 Funzionari a tempo determinato di un anno.

In via di scrittura la selezione e il relativo calendario con il Formez Pa per il reclutamento del personale a tempo determinato.

La procedura per 800 unità potrebbe essere gestita tramite i Centri per l’Impiego, come avvenuto per il concorso Autisti e gli Operatori Giudiziari.

Concorsi Pubblici 2020: Polizia e Forze Armate

Il DPCM 4 settembre 2019 ha individuato 11.950 posti di lavoro nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate per l’anno 2020/2021.

In particolare le unità richieste sono:

4.538 per l’Arma dei Carabinieri;

3.314 per la Polizia di Stato;

1.900 per la Guardia di Finanza;

1.440 per la Polizia Penitenziaria;

938 per i Vigili del Fuoco.

Di recente pubblicazione e ancora in fase di raccolta candidature i bandi per:

l’ammissione ai corsi delle Accademie delle Forze Armate;

l’ammissione di 297 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari;

il Concorso 1650 allievi agenti Polizia di Stato , aperto ai civili ;

, aperto ai ; il Concorso 66 allievi Guardia di Finanza.

>> Tutti i Concorsi Polizia e Forze Armate attivi <<

Concorso per 1650 Allievi Agenti di Polizia di Stato (G.U. 31 gennaio 2020, n. 9) - Manuale di preparazione al concorso AA.VV., 2020, Maggioli Editore 2020, Il manuale è un utile strumento di studio per la preparazione alle prove del concorso pubblico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 31 gennaio 2020, per 1650 Allievi Agenti di Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti, indetto con decreto del Capo della...



Concorsi Pubblici 2020: Enti Pubblici

Integrato il Piano dei Fabbisogni di personale della Regione Puglia per l’assunzione di:

130 Operatori Telefonici in categoria B;

in categoria B; 91 Istruttori in categoria C;

in categoria C; 149 Funzionari in categoria D;

in categoria D; 30 funzionari in categoria D con procedura concorsuale riservata ;

in categoria D con procedura concorsuale ; 13 figure dirigenziali, in categoria C e D a tempo determinato.

A queste selezioni si aggiungono 18 progressioni verticali dalla categoria B alla C e 29 progressioni verticali dalla categoria C alla D.

Cosa sapere dei Concorsi Regione Puglia

In arrivo anche un maxi Concorso Regione Lombardia.

Concorsi Pubblici 2020: Agenzie e Centri per l’Impiego regionali

Nuovi bandi in arrivo entro il 2021 per lavorare nei Centri per l’Impiego della Regione Puglia e della Regione Sicilia.

Per quest’ultima, in particolare, si cercano:

155 Istruttori;

274 Funzionari.

>> Concorsi Centri Impiego pubblicati <<

© RIPRODUZIONE RISERVATA