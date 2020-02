Concorsi Comune Venezia, approvato piano assunzionale per 205 posti

Approvato il nuovo piano assunzionale dalla giunta comunale veneziana: l’11 Febbraio è stata data notizia tramite un comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale.

“A carnevale ogni scherzo vale” si suol dire, ma non è questo il caso. Nuovi Concorsi Comune Venezia in arrivo per un totale di 205 posti.

Quali sono i profili richiesti nelle selezioni di prossima pubblicazione? Vediamo tutte le informazioni in merito.

Concorsi Comune Venezia: obiettivi del piano assunzionale

Nuove assunzioni nella splendida Cà Farsetti, sede del Comune di Venezia. La giunta comunale ha approvato il nuovo piano assunzionale 2020 su proposta del sindaco Luigi Brugnaro e dell’assessore al personale Paolo Romor.

“Dopo un attento e puntuale lavoro di ottimizzazione della struttura amministrativa e di reperimento di risorse attraverso il meticoloso intervento di riduzione del debito e di efficientamento del bilancio, siamo ora nel pieno di una fase di assunzioni, iniziata già l’anno scorso, e che ci permetterà di avviare concorsi, nel 2020, finalizzati a ulteriori 205 assunzioni, in gran parte rivolte ai giovani, nell’ottica di un progressivo ringiovanimento dell’intero comparto. In questo modo sarà possibile migliorare ulteriormente la macchina comunale, adeguandola sempre di più alle richieste e alle esigenze dei cittadini”.

Queste le parole del sindaco che inaugura una nuova stagione di concorsi al Comune di Venezia.

Ottima opportunità, quindi, per i giovani che vogliono entrare far parte della macchina amministrativa pubblica. Le 205 nuove assunzioni andranno a potenziare i servizi richiesti dalla cittadinanza.

L’assessore Paolo Romor ha precisato: “Da sottolineare, sempre in un’ottica meritocratica, anche l’attenzione riservata, da questo piano occupazionale, alla crescita professionale e di carriera. I concorsi avranno delle quote riservate agli interni, per premiare, tramite prove selettive, quei dipendenti che, in questi anni, abbiano dimostrato di aver acquisito, sul campo e con il loro impegno quotidiano, importanti competenze ed esperienze”.

Concorsi Comune Venezia: profili richiesti

Il 2019 è stato un anno proficuo per le assunzioni negli uffici comunali: 266 i nuovi dipendenti a fronte di 182 pensionamenti.

Con l’approvazione del piano occupazionale 2020, semaforo verde per le procedure di reclutamento di altre 205 professionalità durante tutto l’arco dell’anno.

I profili professionali e i posti autorizzati:

100 Agenti di Polizia;

4 Insegnanti;

33 Tecnici;

50 Amministrativi;

8 Assistenti Sociali;

6 Giuristi;

4 Dirigenti.

Una volta usciti i bandi aggiorneremo l’articolo e indicheremo la procedura per iscriversi.

