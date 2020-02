Concorsi Comune Torino 2019: pubblicati i diari delle prove

Pubblicati i diari delle prove dei Concorsi Comune Torino 2019, approvati con delibera del 17 Settembre per la copertura di 238 posti di lavoro.

Avviate le procedure per questi primi posti autorizzati, a cui ne seguiranno altre fino al 2021. Le figure richieste sono:

Vediamo in sintesi i bandi pubblicati con particolare attenzione su prove di selezione e relativi diari.

Il Comune di Torino ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 100 posti nel profilo di Istruttore Amministrativo categoria C1.

Delle suddette unità, nel 2020 ne verranno inserite 35 mentre nel 2021 le restanti 65.

I candidati devono possedere i seguenti requisiti entro la data di avviamento a selezione:

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa tramite il sito www.comune.torino.it/concorsi entro e non oltre le ore 13 del 28 Ottobre 2019.

La procedura selettiva prevede:

Le prove nel dettaglio

Grande partecipazione al Concorso Comune Torino per 100 amministrativi: 14.455 le domande ricevute.

La prova preselettiva si terrà dal 10 al 12 Marzo 2020 secondo l’ordine alfabetico indicato sul sito.

E’ stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 12 Dirigenti area amministrativa, assunti a tempo pieno e indeterminato.

Nel 2020 verranno inserite 6 unità, mentre nel 2021 le restanti 6.

I candidati alla data ultima di invio domande devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Potranno partecipare al Concorso anche i soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa tramite il sito www.comune.torino.it/concorsi entro e non oltre le ore 13 del 28 Ottobre 2019.

La procedura concorsuale prevede le seguenti prove:

Più di 1.000 partecipanti al Concorso 12 dirigenti amministrativi Torino. La preselettiva verrà effettuata il 25 Marzo 2020 alle ore 14.

Il Comune di Torino ha indetto un concorso pubblico per la selezione di 35 Istruttori pedagogici, nel profilo specifico di Insegnanti di Scuola Materna, categoria C e posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato.

Gli aspiranti candidati al concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione dalla procedura:

Le domande di partecipazione e i relativi documenti devono essere trasmessi con l’apposito modulo disponibile all’indirizzo www.comune.torino.it/concorsi entro le ore 13 del 28 Ottobre 2019.

L’iter concorsuale prevede:

Le prove nel dettaglio

Visti i 730 partecipanti alla procedura nonsi ricorre alla prova preselettiva. Tutti i candidati che hanno presentato domanda sono convocati alla prova scritta del 28 Novembre 2019 alle ore 14 presso il Palazzetto dello Sport di Torino “PalaRuffini”.

La prova scritta consiste nella risoluzione di test a risposta multipla su:

Sono ammessi alla prova orale del 17 Febbraio 2020 i candidati con una votazione pari o superiore a 36/60.

