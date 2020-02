Segreteria virtuale online e da remoto per liberi professionisti: cos’è e come funziona

Un servizio di segretaria virtuale pensato per PMI e Startup, ma anche per liberi professionisti e Partite IVA in generale: è quel che offre Segretaria.me, lanciato dall’operatore di telecomunicazioni B2YOU, già noto per il servizio di numeri verdi ricaricabili Numeroverde.it.

Nell’era del ‘sempre e ovunque connessi’ la reperibilità telefonica è un valore imprescindibile e un segno distintivo di attenzione nei confronti dei clienti ma non sempre è un’attività di facile gestione per carenza di personale (il piccolo studio, la start up) oppure perché si è impegnati in altre attività (udienza, appuntamento, visita ecc).

La segreteria virtuale risolve questi problemi: operando a distanza (da remoto), garantisce l’interazione con una persona reale (nulla di più apprezzato dai clienti, storicamente scettici nei confronti degli help desk automatizzati).

La persona che opera in remoto è in grado di svolgere con professionalità i classici compiti di prima accoglienza: gestione delle chiamate con relativo inoltro se utile, organizzazione dell’agenda e degli appuntamenti per fidelizzare i clienti e non perderne di nuovi, richiamo dei clienti.

La reperibilità è garantita 7 giorni su 7, dalle ore 9:00 alle 19:00

Anche gli studi già ben avviati possono trarre beneficio da Segretaria.me che permette di ottimizzare le risorse interne focalizzandole sulle attività “core”, demandando la prima accoglienza alla segretaria virtuale.

Come funziona il servizio?

Segretaria.me è l’abbinata di personale competente e tecnologia all’avanguardia.

A chi sottoscrive il servizio viene dato accesso all’area riservata e all’App Segretaria.me, disponibile per Android e iOS.

Tramite un software intelligente il cliente può quindi comunicare con la segretaria, organizzare le attività, scegliere quando avvalersi del supporto (segretaria in priorità o in back up) e ricevere le notifiche dell’attività svolta in tempo reale, via mail e notifica App.

Segretaria.me mette a disposizione anche un numero telefonico dedicato da comunicare ai clienti per chi avesse necessità di una linea fissa oltre a un servizio clienti fornito da persone reali.

Il servizio viene offerto con la formula dell’abbonamento mensile senza canone e minuti inclusi, prepagato e ricaricabile. Tre le soluzioni:

Smart – 25 euro al mese (fino a 25 minuti inclusi)

– 25 euro al mese (fino a 25 minuti inclusi) Open – 75 euro al mese (fino a 90 minuti inclusi)

– 75 euro al mese (fino a 90 minuti inclusi) Full – 150 euro al mese (fino a 250 minuti inclusi).

Scelto da svariate associazioni e albi in giro per l’Italia, si trovano tutte le agevolazioni attive nell’apposita pagina “Convenzioni”

“Con Segretaria.me vogliamo rendere accessibile e semplice avvalersi di un team di segretarie professionale e affidabile – commenta Livio Criscino, Amministratore Unico di B2you – Segretaria.me è frutto dell’attenzione continua alle modifiche del mercato del lavoro sempre più smart e interconnesso”

© RIPRODUZIONE RISERVATA