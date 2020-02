Concorsi pubblici 2020: tutti i bandi per Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Forze Armate

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, i concorsi pubblici per Forze di Polizia e Forze Armate per il triennio a venire saranno numerosi. Il Governo ha infatti autorizzato un piano di assunzioni straordinarie per incrementare i servizi di prevenzione e sicurezza.

Vediamo assieme i concorsi più rilevanti per: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco ed Esercito.

Concorsi Pubblici 2020: 1650 allievi Polizia di Stato

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 Gennaio è stato pubblicato il bando di Concorso 1650 allievi agenti Polizia di Stato, aperto anche a civili in possesso di tutti i requisiti.

Contestualmente, verrà indetto un bando per 1350 posti riservati ai volontari delle Forze Armate.

Requisiti

Gli interessati possono partecipare se in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

diritti civili e politici;

diploma di maturità o titolo equipollente;

età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti , termine elevato a 3 anni in relazione al servizio militare prestato;

, termine elevato a 3 anni in relazione al servizio militare prestato; qualità morali e di condotta previste dall’art. 35 comma 6 del D.Lgs. 165/2001;

idoneità fisica, psichica e attitudinale alle mansioni.

Invio domanda

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata entro il 2 Marzo 2020 attraverso la piattaforma informatica concorsionline.poliziadistato.it.

Prove

La selezione è così articolata:

prova scritta , consistente in un questionario con domande a risposta multipla di cultura generale, materie indicate nell’art. 13 del DM 129/2005, lingua inglese e informatica;

, consistente in un questionario con domande a risposta multipla di cultura generale, materie indicate nell’art. 13 del DM 129/2005, lingua inglese e informatica; accertamento efficienza fisica ;

; accertamenti psico-fisici ;

; accertamenti attitudinali.

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 Aprile verrà reso noto il diario della prova scritta.

Concorsi Pubblici 2020: 66 allievi Guardia di Finanza

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 Gennaio è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione di 60 allievi ufficiali nel ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di Finanza.

Requisiti

I candidati devono necessariamente essere in possesso di determinati requisiti generali e specifici per il comparto di riferimento, a seconda che siano cittadini italiani (art. 2 comma 1) o militari (art. 2 comma 2).

Invio domanda

Per l’iscrizione alla procedura è attivo il portale telematico concorsi.gdf.gov.it. Verranno accettate le domande di partecipazione fino alle ore 12 del 21 Febbraio 2020.

Prove

La procedura di selezione prevede:

prova preliminare , a partire dal 3 Marzo, consistente in test logico-matematici e domande per accertare abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana;

, a partire dal 3 Marzo, consistente in test logico-matematici e domande per accertare abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana; prova scritta , da svolgere il 12 Marzo, che consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale sui programmi della scuola secondaria di II grado;

, da svolgere il 12 Marzo, che consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale sui programmi della scuola secondaria di II grado; prove di efficienza fisica ;

; accertamento idoneità psico-fisica e attitudinale ;

; prove orali e facoltative di lingua straniera e informatica.

Dal 25 Febbraio verranno comunicate le sedi, le modalità di svolgimento della preselezione e l’elenco dei candidati ammessi.

Concorsi Pubblici 2020: ammissione ai corsi delle Accademie delle Forze Armate

Nella Gazzetta Ufficiale n.102 del 27 Dicembre 2019 è stato pubblicato il bando per l’ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze armate per l’anno accademico 2020-2021.

Invio domanda

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa entro il 31 gennaio 2020 seguendo la procedura di registrazione e invio del portale concorsi.difesa.it.

Prove

Il concorso prevede l’espletamento delle seguenti fasi:

prova preselettiva ;

; prove di efficienza fisica;

accertamenti psicofisici;

accertamenti attitudinali;

prova scritta di italiano ;

; prova scritta di conoscenza della lingua inglese ;

; prova scritta di biologia, chimica e fisica (per gli aspiranti ai posti del Corpo Sanitario);

prova orale di matematica ;

; prova orale facoltativa di un’ulteriore lingua straniera;

tirocinio.

Concorsi Pubblici 2020: 83 assistenti e funzionari Agenzia Industrie e Difesa

Nella Gazzetta Ufficiale n.102 del 27 dicembre 2019 è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 83 posti per diversi profili a tempo pieno e indeterminato presso la Direzione generale dell’Agenzia Industrie e difesa, dei quali:

10 posti di funzionario, area III;

73 posti di assustente, area II.

E’ fatta riserva di 5 posti per i profili di assistente tecnico artificiere a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata, ufficiali in ferma biennale e prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito o durante il periodo di rafferma.

Requisiti

Nel bando sono indicati i requisiti specifici per la partecipazione alle singole specialità. E’ possibile concorrere solamente per una procedura.

Invio domanda

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse entro le ore 12 del 27 gennaio 2020 tramite il sito www.aid.difesa.it.

Prove

La procedura selettiva è così organizzata:

prova preselettiva , eventuale, con 30 domande a risposta multipla sulle materie d’esame e attitudinali;

, eventuale, con 30 domande a risposta multipla sulle materie d’esame e attitudinali; prove scritte , due per funzionari e una per assistenti;

, due per funzionari e una per assistenti; prova orale, sulle materie di ciascun profilo.

Nelle prove verranno accertate anche la conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche.

Concorsi Pubblici 2020: 10 tenenti Guardia di Finanza

Nella Gazzetta Ufficiale concorsi ed esami n.97 del 10 dicembre 2019 è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di Finanza.

Un posto nella specialità in amministrazione è riservato agli Ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio e non più di 37 anni d’età, mentre 9 sono destinati ai cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti.

E’ possibile concorrere per una sola categoria di posti e una sola specialità.

Requisiti

Al concorso possono partecipare tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o prosciolti d’autorità o d’ufficio, da un precedente arruolamento nelle Forze Armate e di Polizia (salvo eccezioni previste);

non essere stati imputati, condannati, sottoposti a misure di prevenzione o avere ottenuto l’applicazione della pena per delitti non colposi;

non essere stati dimessi per motivi disciplinari o inattitudine alla vita militare da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze Armate e di Polizia;

non essere stati rinviati o espulsi da corsi di formazione dell’Accademia del Corpo della Guardia di Finanza;

aver mantenuto qualità di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della Magistratura Ordinaria;

stabilite per l’ammissione ai concorsi della Magistratura Ordinaria; possesso di una laurea specialistica, magistrale o titolo equipollente nelle discipline attinenti alla specialità per la quale concorrono.

Gli Ufficiali in ferma prefissata, oltre al requisito di anzianità di servizio, non devono avere più di 37 anni.

I cittadini italiani invece non devono aver superato il 35° anno d’età e prestato servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza o rinunciato a tale status.

I militari del Corpo (ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri), con massimo 45 anni, devono avere determinati requisiti disciplinari e di servizio.

Invio domanda

La domanda di partecipazione e gli elementi richiesti devono essere trasmessi entro il 10 Gennaio 2020 tramite il portale concorsi.gdf.gov.it.

Prove

La procedura concorsuale prevede:

prova preliminare , eventuale, con test logico-matematici e culturali;

, eventuale, con test logico-matematici e culturali; prova scritta di cultura tecnico-professionale;

di cultura tecnico-professionale; valutazione dei titoli;

accertamento idoneità psico-fisica;

accertamento idoneità attitudinale;

prova orale ;

; prova di lingua straniera (facoltativa);

(facoltativa); visita medica di incorporamento.

Concorsi Pubblici 2020: 40 VFP4 Forze Speciali Esercito

Nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando del concorso straordinario 2020, con selezione su base titoli ed esami, per il reclutamento di 40 VFP4 nelle Forze Speciali dell’Esercito.

La procedure sono riservate a VFP1 dell’Esercito in servizio, in rafferma o in congedo per fine ferma, in possesso dei requisiti indicati nel bando.

I candidati non potranno partecipare anche al Concorso VFP4 che sarà indetto nel 2020.

Requisiti

Per partecipare i candidati devono essere in possesso dei requisiti generali necessari per i Concorsi Forze Armate e dei seguenti:

aver compiuto 18 anni e non aver superato il 30°;

licenza media;

qualifica di Operatore Basico per le Operazioni Speciali (Obos).

Invio domande

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa online con il sito concorsi.difesa.it entro il 14 Gennaio 2020.

Prove

La procedura concorsuale prevede:

prova selettiva , a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale;

, a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale; prove di efficienza fisica ;

; accertamento idoneità psico-fisica ;

; accertamento idoneità psico-fisica e attitudinale ;

; valutazione dei titoli.

Concorsi Pubblici 2020: 120 Commissari Polizia di Stato

Pubblicato il bando di Concorso Polizia di Stato 2019 per l’assunzione di 120 Commissari nella carriera di funzionari.

Requisiti

Al Concorso potranno partecipare tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; possesso delle qualità morali e di condotta previste dal Dlgs 30 Marzo 2001 n.165;

previste dal Dlgs 30 Marzo 2001 n.165; avere un’ età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti (ad eccezione di specifici casi indicati nel bando);

compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti (ad eccezione di specifici casi indicati nel bando); idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia;

prescritta per l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia; titolo di laurea in una delle classi definite nel bando.

I soggetti delle categorie per le quali è prevista la riserva dei posti devono essere in possesso di ulteriori requisiti indicati nel bando.

Domanda

La domanda di partecipazione al Concorso Polizia di Stato deve essere trasmessa esclusivamente mediante la piattaforma concorsionline.poliziadistato.it entro il 2 Gennaio 2020.

Prove di selezione

La procedura selettiva consiste in:

prova preselettiva , attivata nel caso in cui le domande ricevute siano più di 50;

, attivata nel caso in cui le domande ricevute siano più di 50; accertamento efficienza fisica;

accertamenti psico-fisici;

accertamento attitudinale;

2 prove scritte ;

; valutazione titoli ;

; prova orale.

Concorsi Pubblici 2019: 31 atleti Polizia di Stato

E’ indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 31 atleti da assegnare ai gruppi sportivi Polizia di Stato – Fiamme Oro, inquadrati nel ruolo di agenti e assistenti della suddetto ordine.

Requisiti

Il Concorso è riservato agli atleti in possesso di:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

età compresa tra i 17 e i 34 anni compiuti;

possedere qualità morali e di condotta ai sensi del D.Lgs. 165/2001;

diploma di scuola secondaria di I grado;

riconoscimento di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) o dalle Federazioni Sportive Nazionali;

uno tra i titoli sportivi elencati nell’art. 7 del bando;

idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di Polizia;

non essere stati dichiarati obiettori di coscienza o ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ad eccezione dei casi indicati dalla normativa vigente.

Invio domande

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse entro il 29 Dicembre 2019 con il portale concorsionline.poliziadistato.it.

Prove

Il concorso si articola in queste fasi:

accertamenti psico-fisici ;

; accertamenti attitudinali ;

; valutazione titoli sportivi e di cultura.

Concorsi Pubblici 2019: 33 allievi finanzieri

Indetto un concorso pubblico 2019, per titoli ed esami, per 33 allievi finanzieri del contingente ordinario – specializzazione tecnico di soccorso alpino.

Requisiti

Possono partecipare tutti i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti, elevata in caso di servizio militare non oltre i 3 anni;

compiuti, elevata in caso di servizio militare non oltre i 3 anni; godimento dei diritti civili e politici ;

; diploma di scuola secondaria di II grado ;

; non essere stati ammessi a prestare servizio civile nazionale come obiettori di coscienza o aver rinunciato a tale status;

non essere imputati, condannati o non aver ottenuto l’applicazione della pena per delitti non colposi nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

non essere in situazioni incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;

qualità morali e di condotta per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;

per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti d’autorità o d’ufficio da precedente arruolamento salvo casi previsti;

non essere stati dimessi per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare.

Invio domanda

La domanda di partecipazione deve essere compilata seguendo la procedura attiva sul sito concorsi.gdf.gov.it e inviata entro le ore 12 del 23 Dicembre 2019.

Prove di selezione

La procedura selettiva è così strutturata:

prova scritta , consistente in un questionario a risposta multipla;

, consistente in un questionario a risposta multipla; prove di efficienza fisica ;

; accertamento idoneità psico-fisica ;

; accertamento idoneità attitudinale ;

; accertamento idoneità al servizio di soccorso alpino ;

; valutazione dei titoli.

Concorsi Pubblici 2019: 7000 VFP1 Esercito

Nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 15 Novembre 2019 è stato pubblicato il bando di reclutamento, per l’anno 2020, di 7.000 VFP1 nell’Esercito.

I blocchi di incorporamento sono i seguenti:

1750 posti al giugno 2020; 1750 posti al settembre 2020; 1750 posti al dicembre 2020; 1750 posti al marzo 2021.

Requisiti

Oltre ai requisiti generali richiesti per tutti i Concorsi Forze Armate, i candidati devono avere:

tra i 18 e i 25 anni d’età (compiuti);

(compiuti); diploma di scuola secondaria di I grado (ex scuola media).

Per alcune selezioni sono richiesti ulteriori requisiti che si trovano nell’appendice.

Invio domande

E’ possibile iscriversi mediante il sito concorsi.difesa.it esclusivamente nei periodi indicati. E’ ammessa la presentazione di domande di reclutamento per più blocchi.

Reclutamento

La procedura di reclutamento prevede i seguenti step:

inoltro delle domande;

accertamenti del CSRNE e della DGPM ;

; valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie;

e formazione delle graduatorie; convocazione dei candidati presso i centri di selezione indicati per le prove di efficienza fisica e l’ accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale ;

e l’ ; formazione di 8 distinte graduatorie di merito;

di merito; approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;

assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi;

ai vari Reggimenti addestrativi; decreto di ammissione dei candidati incorporati.

Concorsi Pubblici 2019: 53 Ufficiali Marina Militare

Nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 12 Novembre 2019 è stato pubblicato il bando del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 53 ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina Militare.

Sono indette le seguenti procedure:

25 Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore ;

; 15 Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio della Marina ;

; 9 Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo ;

; 4 Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

Requisiti

I candidati per partecipare devono essere in possesso dei requisiti richiesti per ogni procedura entro la data di scadenza di invio delle domande.

Invio domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere gestita con il portale dei concorsi online del Ministero della difesa concorsi.difesa.it e trasmessa entro e non oltre il 12 Dicembre 2019.

Prove selettive

La procedura di selezione prevede che i candidati affrontino:

due prove scritte , una di cultura generale e una di cultura tecnico-professionale;

, una di cultura generale e una di cultura tecnico-professionale; prova scritta di inglese ;

; valutazione dei titoli di merito ;

; accertamenti psico-fisici ;

; accertamento attitudinale ;

; prove di efficienza fisica ;

; prova orale ;

; prova orale facoltativa in lingua straniera.

Concorsi Pubblici 2019: 24 Allievi Marescialli Carabinieri con attestato bilinguismo

Nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 12 Novembre 2019 è stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al 10° corso triennale 2020/2023 di 24 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri in possesso dell’attestato di bilinguismo.

Qualora i posti non fossero ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei, saranno destinati al concorso 626 allievi marescialli Carabinieri indetto il 4 ottobre 2019.

Requisiti

Al Concorso possono partecipare i soggetti appartenenti alle seguenti categorie, purchè in possesso dei requisiti indicati nel bando al termine ultimo di trasmissione delle domande:

Militari dell’Arma dei Carabinieri (Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri e allievi);

(Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri e allievi); Cittadini italiani.

Invio domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata online avvalendosi della procedura disponibile sul sito www.carabinieri.it entro e non oltre il 12 Dicembre 2019.

Prove

La procedura selettiva prevede l’effettuazione di:

prova scritta ;

; prove di efficienza fisica ;

; accertamenti psico-fisici per ottenere l’idoneità ;

; accertamenti attitudinali ;

; prova orale ;

; prova facoltativa in lingua straniera.

Concorsi Pubblici 2019: 21 Sottotenenti Marina Militare

Nella Gazzetta Ufficiale n.86 del 29 Ottobre 2019 è stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per 21 sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina Militare per il 2020.

Sono richiesti:

5 sottotenenti di vascello del Corpo del genio della Marina

– 3 per la specialità armi navali;

– 2 per la specialità infrastrutturali;

– 3 per la specialità armi navali; – 2 per la specialità infrastrutturali; 4 sottotenenti di vascello del Corpo Sanitario Militare Marittimo-Medici

– 3 nel settore navale;

– 1 nel settore navale e subacqueo;

– 3 nel settore navale; – 1 nel settore navale e subacqueo; 2 sottotenenti di vascello del Corpo di Commissariato Militare Marittimo ;

; 10 sottotenenti di vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto

– 6 per laureati in Giurisprudenza;

– 4 per laureati in Ingegneria.

Requisiti

Al concorso, per una sola procedura tra quelle sopraindicate, possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

limite d’età previsto a seconda dei titoli di servizio posseduti;

previsto a seconda dei titoli di servizio posseduti; cittadinanza italiana ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti d’autorità o d’ufficio da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o inattitudine all’impegno militare;

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, a seguito di procedimento disciplinare ovvero da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o inattitudine all’impegno militare; per i candidati di sesso maschile, non essere stati dichiarati obiettori di coscienza o messi a prestare servizio sostitutivo civile, salvo apposita dichiarazione di rinuncia;

non essere stati condannati o imputati in procedimenti penali per delitti non colposi ;

; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ;

; avere una condotta incensurabile ;

; aver tenuto comportamenti di assoluta fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; un titolo di studio tra quelli richiesti da ogni procedura.

Invio domanda

Le domande di partecipazione possono essere gestite esclusivamente tramite il portale dei concorsi online raggiungibile sul sito www.difesa.it e trasmesse entro e non oltre il 28 Novembre 2019.

Prove

Ciascuna procedura concorsuale prevede:

2 prove scritte ;

; valutazione dei titoli di merito ;

; accertamenti psico-fisici ;

; accertamento attitudinale ;

; prove di efficienza fisica ;

; prova orale ,

, prova orale in lingua straniera (facoltativa).

Rinviamo al bando per dettagli su materie e struttura delle prove. Sono già note le date delle due prove scritte: a dicembre le prime convocazioni.

Concorsi Pubblici 2019: 800 VFP1 nell’Aeronautica Militare

Nella Gazzetta Ufficiale n.83 del 18 Ottobre 2019 è indetta una procedura di reclutamento nell’Aeronautica Militare per 800 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) di cui:

760 ordinari assegnati in categorie varie;

assegnati in categorie varie; 30 incursori.

Il 10% dei posti e’ riservato ai soggetti di cui alle categorie previste dall’art. 702 del D.Lgs. 15 Marzo 2010 n.66.

Un primo incorporamento sarà fatto nel mese di maggio 2020, mentre il secondo nel settembre 2020.

Requisiti

Possono partecipare alla procedura concorsuale i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana ;

; godimento di diritti civili e politici ;

; età compresa tra i 18 e i 24 anni compiuti;

compresa tra i 18 e i 24 anni compiuti; non essere stati condannati o in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati per procedimento disciplinare o prosciolti da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia salvo le eccezioni indicate nel bando art.2;

licenza media ;

; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti che non diano sicuro affidamento di fedeltà alla Costituzione e alle ragioni di Sicurezza di Stato;

idoneità psico-fisica e attitudinale all’impiego;

all’impiego; esito negativo agli accertamenti per uso di alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope;

non essere in servizio come volontario delle Forze Armate.

Per i posti di incursore possono partecipare solo candidati di sesso maschile in possesso dei requisiti richiesti per il relativo settore d’impiego.

Invio domanda

La domanda di partecipazione può essere presentata fino al 20 Novembre 2019 tramite la procedura telematica attiva sul sito concorsi.difesa.it, seguendo attentamente la procedura suggerita nel bando.

Prove

I candidati dovranno affrontare i seguenti step selettivi:

valutazione dei titoli di merito ;

; accertamenti psico-fisici e attitudinali ;

; prove di efficienza fisica.

Le procedure saranno differenziate per posti ordinari e candidati incursori.

Concorsi Pubblici 2019: 626 Allievi Marescialli Carabinieri

Pubblicato il bando di Concorso 626 Allievi Marescialli Carabinieri, per titoli ed esami, finalizzato all’ammissione al 10°corso triennale dell’Arma.

Requisiti

I soggetti ammessi a partecipare sono:

Militari dell’Arma dei Carabinieri (Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri anche in ruolo forestale) e allievi;

(Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri anche in ruolo forestale) Cittadini italiani.

Entrambi dovranno essere in possesso di determinati requisiti indicati nel bando.

Invio domande

Le domande di partecipazione, le relative dichiarazioni e documentazioni, devono essere presentate online seguendo la procedura attiva sul sito www.carabinieri.it entro il 10 Novembre 2019.

Prove

La selezione è così definita:

prova preliminare ;

; prove di efficienza fisica ;

; accertamenti psico-fisici per l’idoneità ;

; prova scritta di italiano ;

; accertamenti attitudinali ;

; prova orale ;

; prova facoltativa in lingua straniera.

Concorsi Pubblici 2019: 2200 volontari Marina Militare

Per il 2020 è indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 2200 Volontari in Ferma prefissata di un anno (VFP1), di cui:

1400 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM)

– 1090 settore navale;

– 120 settore anfibi;

– 60 settore incursori;

– 30 settore palombari;

– 40 settore sommergibilisti;

– 60 settore componenti aeromobili;

(CEMM) – 1090 settore navale; – 120 settore anfibi; – 60 settore incursori; – 30 settore palombari; – 40 settore sommergibilisti; – 60 settore componenti aeromobili; 800 per il Corpo delle Capitanerie di Porto

– 794 per diverse specialità;

– 6 per il settore componenti aeromobili.

Requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; avere almeno 18 anni e non più di 25;

non essere stati condannati o in atto imputati per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti d’autorita’ o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle forze armate o di Polizia;

diploma di scuola secondaria di I grado ;

; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver una condotta incensurabile ;

; aver tenuto comportamenti fedeli alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di Sicurezza dello Stato;

idoneità psico-fisica e attitudinale all’impiego ;

; avere esito negativo agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool, di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico;

non essere in servizio quali volontari nelle forze armate.

I candidati che hanno inoltrato la domanda per uno dei settori d’impiego delle Forze Speciali e Componenti Specialistiche devono possedere idoneità psico-fisica e attitudinale specifica, oltre a ulteriori requisiti indicati nel bando.

Invio domande

La domanda di partecipazione deve essere compilata e inviata online sul sito concorsi.difesa.it entro il 27 Settembre 2019.

Prove

La procedura di selezione prevede:

valutazione dei titoli;

accertamenti psico-fisici;

accertamenti attitudinali;

accertamenti attitudinali specifici;

prova di efficienza fisica;

accertamento idoneità psico-fisica specifica.

Concorsi Pubblici 2019: 158 Volontari delle Forze Speciali e Marina Militare

Per il 2019 è indetto un Concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 158 Volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze Speciali e Componenti Specialistiche della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto.

I posti a concorso sono così suddivisi:

151 unità nel Corpo equipaggi militari marittimi

– 81 fucilieri di marina;

– 11 incursori;

– 12 palombari;

– 25 marinai sommergibilisti;

– 22 marinai nella componente aeromobili;

– 81 fucilieri di marina; – 11 incursori; – 12 palombari; – 25 marinai sommergibilisti; – 22 marinai nella componente aeromobili; 7 unità del Corpo Capitanerie di Porto per la categoria nocchieri di porto settore Componenti aeromobili.

Si rimanda al bando per le riserve dei posti.

Requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici di seguito indicati:

cittadinanza italiana ;

; godimento di diritti civili e politici ;

; avere almeno 18 anni e non più di 30;

possesso della licenza media ;

; non essere stati condannati per delitti non colposi nei casi indicati nel bando;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

avere una condotta incensurabile;

non avere tenuto comportamenti di infedeli alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità psico-fisica e attitudinale all’impiego;

avere esito negativo agli accertamenti per l’abuso di alcool, stupefacenti e sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

I candidati devono possedere anche uno degli attestati indicati nel bando e l’idoneità psico-fisica specifica per il settore d’impiego richiesto.

Invio domande

Le domande di partecipazione devono essere compilate online e inviate entro il 2 Settembre 2019.

Prove di selezione

Il concorso prevede:

prova selettiva a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale;

a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale; accertamento dell’ idoneità psico-fisica ;

; accertamento dell’ idoneità attitudinale , per i candidati provenienti dal congedo;

, per i candidati provenienti dal congedo; prove di efficienza fisica per i candidati provenienti dal congedo;

per i candidati provenienti dal congedo; valutazione dei titoli.

Concorsi Pubblici 2019: 1515 Allievi Agenti Polizia di Stato

Indetto il Concorso Polizia di Stato 2019, che vedrà l’assunzione di 1.515 Allievi Agenti selezionati tra i cittadini italiani nelle seguenti condizioni:

Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno 6 mesi;

da almeno 6 mesi; Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in rafferma annuale ;

; Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo al termine della ferma annuale;

al termine della ferma annuale; Volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

Requisiti

Per partecipare al Concorso Polizia di Stato 2019 i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo equipollente;

di scuola secondaria di primo grado o titolo equipollente; età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti (termine elevato a 3 anni previa valutazione del Servizio Militare prestato);

compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti (termine elevato a 3 anni previa valutazione del Servizio Militare prestato); qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001;

previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001; idoneita’ fisica, psichica e attitudinale alla professione;

alla professione; non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da Pubblici Uffici, dispensati o decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati o da Pubblici Uffici, o dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non aver riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o misure di sicurezza o di prevenzione.

Invio domande

La domanda di partecipazione, completa dei documenti richiesti, deve essere trasmessa entro e non oltre il 4 Luglio 2019 tramite la procedura telematica attivata sul sito concorsionline.poliziadistato.it.

Prove di selezione

La procedura selettiva è così organizzata:

prova scritta ;

; accertamento efficienza fisica ;

; accertamento psico-fisico ;

; accertamento attitudinale ;

; valutazione dei titoli.

Concorsi pubblici 2019: 754 allievi Polizia Penitenziaria

Il concorso 754 Allievi Agenti Polizia Penitenziaria prevede il reclutamento di:

452 agenti (di cui 340 uomini e 112 donne) individuati tra coloro che prestano servizio da almeno sei mesi, i volontari in ferma prefissata o in rafferma annuale o in ferma prefissata quadriennale in servizio o congedo.

(di cui 340 uomini e 112 donne) individuati tra coloro che prestano servizio da almeno sei mesi, i volontari in ferma prefissata o in rafferma annuale o in ferma prefissata quadriennale in servizio o congedo. 302 agenti (di cui 226 uomini e 76 donne) tra i candidati con cittadinanza italiana e in possesso dei requisiti generali per l’assunzione al Corpo di polizia penitenziaria.

Qualora i 452 posti del primo bando non siano coperti per insufficienza di candidati idonei, saranno assegnati ai vincitori dell’altro bando in base a graduatorie di merito.

Il numero dei posti a concorso è stato elevato a 938.

Requisiti di partecipazione

Al concorso 754 Allievi Polizia Penitenziaria possono partecipare tutti i candidati in possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle selezioni pubbliche e dei requisiti specifici richiesti per ognuno dei due bandi.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al Concorso Polizia Penitenziaria deve essere inviata esclusivamente con la procedura telematica entro e non oltre il 4 aprile 2019.

Prove di selezione

Il 20 maggio 2019 sarà pubblicata la procedura concorsuale sul sito del Ministero della Giustizia, con le principali indicazioni per coloro che sono stati ammessi al concorso.

L’iter selettivo è il seguente:

prova scritta , con quesiti a scelta multipla o con risposta breve su argomenti di cultura generale e materie della scuola dell’obbligo;

, con quesiti a scelta multipla o con risposta breve su argomenti di cultura generale e materie della scuola dell’obbligo; idoneità psico-fisica , con accertamenti medici;

, con accertamenti medici; test attitudinali collettivi e individuali per la verifica delle capacità del candidato in merito al ruolo e alla qualifica da rivestire;

collettivi e individuali per la verifica delle capacità del candidato in merito al ruolo e alla qualifica da rivestire; prova orale con un componente della Commissione.

La graduatoria di merito verrà suddivisa per contingente maschile e femminile in base al punteggio e ai titoli di servizio.

Consigliamo il seguente volume per una preparazione completa:

Concorsi Pubblici 2019: 1851 Allievi Polizia di Stato

E’ stato pubblicato il decreto per l’assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato, individuati dalla precedente procedura del maggio 2017.

Il concorso prevede la copertura di:

1.841 posti, riservati ai possessori dei requisiti indicati nel bando;

posti, riservati ai possessori dei requisiti indicati nel bando; 10 posti ai soggetti in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca).

I soggetti che hanno aderito al precedente concorso 893 Allievi Agenti e che non possono essere certamente esclusi dalla selezione, possono richiedere un’ulteriore verifica dei requisiti per l’ammissione (tabella C).

Requisiti di partecipazione

La selezione è aperta a tutti i candidati in possesso dei requisiti generali di partecipazione ai concorsi pubblici e ai seguenti requisiti specifici:

età non superiore a 26 anni (non compiuti), fatta salva la possibilità di elevazione a un massimo di 3 anni in relazione al servizio militare prestato;

(non compiuti), fatta salva la possibilità di elevazione a un massimo di 3 anni in relazione al prestato; diploma di maturità.

I soggetti indicati, tramite codice identificativo, nella tabella C dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva che certifichi il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e il servizio militare.

Invio domanda

La dichiarazione deve essere redatta tramite l’apposito modulo ed inviata entro le ore 14 del 16 Aprile 2019 con le modalità individuate nel decreto.

Il 23 Aprile 2019 verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il calendario delle convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali.

Concorsi Pubblici 2019: 3700 Allievi Carabinieri

Il concorso per la copertura di 3700 Allievi Carabinieri è aperto sia a civili che a militari, ai quali è riservata la maggioranza dei posti a disposizione.

Secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale:

2.529 posti sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio;

posti sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio; 1.139 posti per soggetti con meno di 26 anni o con meno di 28 anni in caso abbiano già prestato servizio miltare;

posti per soggetti con meno di 26 anni o con meno di 28 anni in caso abbiano già prestato servizio miltare; 32 posti riservati ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana-tedesca).

Requisiti di partecipazione

La partecipazione al Concorso 3.700 Allievi Carabinieri è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici che variano a seconda del procedimento per cui si concorre.

Requisiti di partecipazione al concorso 3700 Carabinieri

Invio domanda

La domanda di partecipazione deve essere redatta e inviata esclusivamente online con la procedura indicata sul sito dell’Arma dei Carabinieri entro e non oltre il 21 aprile 2019.

Prove di selezione

Le prove di selezione previste per il Concorso 3.700 allievi Carabinieri 2019 sono:

prova scritta , con 100 domande a risposta multipla di logica e cultura generale;

, con 100 domande a risposta multipla di logica e cultura generale; prova pratica, ovvero un accertamento sanitario e attitudinale per l’ottenimento dell’idoneità fisica;

Al termine della procedura, i candidati ammessi verranno inseriti in una graduatoria di merito stilata su base titoli e risultati della prova scritta.

Informazioni complete sul Concorso 3700 Allievi Carabinieri

Informazioni complete sul Concorso 3700 Allievi Carabinieri

Concorsi Pubblici 2019: 830 Allievi Marescialli Guardia di Finanza

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 830 allievi Marescialli al 91° corso della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, di cui:

768 per il contingente ordinario;

per il contingente ordinario; 62 per il contingente di mare.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al concorso:

Sovrintendenti, appuntati e finanziari, allievi finanzieri, ufficiali di complemento o in ferma prefissata con 18 mesi di servizio; Cittadini italiani, anche se alle armi.

Per quanto riguarda la procedura a), i requisiti sono:

età inferiore a 35 anni (non compiuti);

possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (o possibilità di ottenerlo nell’anno scolastico 2018/2019)

non aver avuto demeriti durante il servizio;

non aver ricevuto dichiarazioni di non idoneità al grado superiore se in servizio permanente, oppure se siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;

non essere imputati o condannati ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi o misure di prevenzione;

non essere sottoposti a procedimenti disciplinari di corpo;

non esser stati sospesi dal servizio o dall’impiego;

non essere rinviati da corsi equivalenti della Guardia di Finanza.

Per la procedura b), riservata ai cittadini italiani:

età compresa tra i 17 e i 26 anni;

possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (o possibilità di ottenerlo nell’anno scolastico 2018/2019);

se minorenni, consenso genitoriale per l’arruolamento nella Guardia di Finanza;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti, dispensati o decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non essere stati ammessi a prestare servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza o aver rinunciato a tale status;

non essere stati dimessi per motivi disciplinari o per inattitudine a scuole di formazione delle Forze Armate e di polizia;

non essere stati condannati o imputati o sottoposti a misure di prevenzione ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi;

non essere in situazioni in compatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di Finanza;

essere in possesso di qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;

non essere già stati rinviati dal corso allievi marescialli o da corsi equipollenti.

Invio della domanda

La domanda di partecipazione deve essere compilata e inviata entro e non oltre le ore 12 del 12 aprile 2019 mediante la procedura telematica sul sito www.concorsi.gdf.gov.it.

Prove di selezione

Lo svolgimento del concorso comprende:

prova preliminare , con quesiti a risposta multipla di logica e cultura generale;

, con quesiti a risposta multipla di logica e cultura generale; prova scritta ;

; accertamento dell’ idoneità psico-fisica e attitudinale ;

; prova orale , di cultura generale;

, di cultura generale; prova facoltativa di una lingua estera, consistente in un esame scritto e orale;

prova facoltativa di informatica;

valutazione dei titoli.

La prova preliminare sarà fissata dal 29 Aprile 2019, mentre la prova scritta dal 23 maggio 2019. Le sedi saranno indicate nel decreto.

Concorsi Pubblici 2019: 1753 Volontari Esercito, Marina e Aeronautica

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso per il reclutamento di 1.756 volontari in ferma quadriennale (VFP4) nell’Esercito, in Marina e nell’Aeronautica riservato ai Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, in rafferma annuale o in congedo a fine ferma.

I posti sono così suddivisi:

1.062 nell’Esercito dei quali

967 per incarico assegnato dalla forza armata;

20 per elettricista infrastrutturale;

20 per idraulico infrastrutturale;

10 per muratore;

5 per meccanico di mezzi e piattaforme;

10 per fabbro;

10 per falegname;

3 come maniscalco;

4 sistemisti sicurezza informatica di I livello;

13 operatori basici per operazioni speciali;

nell’Esercito dei quali 967 per incarico assegnato dalla forza armata; 20 per elettricista infrastrutturale; 20 per idraulico infrastrutturale; 10 per muratore; 5 per meccanico di mezzi e piattaforme; 10 per fabbro; 10 per falegname; 3 come maniscalco; 4 sistemisti sicurezza informatica di I livello; 13 operatori basici per operazioni speciali; 266 nella Marina Militare

nella Marina Militare 425 nell’Aeronautica Militare

Requisiti di partecipazione

I candidati possono partecipare al concorso solamente se in possesso dei requisiti generali (vedi Art.2 del bando) per la partecipazione alle selezioni pubbliche e dei seguenti requisiti specifici correlati al corpo scelto:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

età compresa tra i 18 e i 30 anni d’età (non compiuti);

possesso della licenza media;

non essere stati condannati o imputati per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di un procedimento disciplinare;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

avere una condotta incensurabile;

avere una condotta fedele alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità psico-fisica e attitudinale all’impiego

esito negativo agli accertamenti per l’abuso di alcool e droghe.

Non è consentita la partecipazione al concorso per più forze armate, pena l’esclusione.

Invio domanda

La candidatura deve essere inviata esclusivamente in via telematica entro il 16 Aprile 2019, tramite il sito del Ministero della Difesa.

Iter di selezione

Il concorso prevede:

prova scritta , consistente in quesiti a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale;

, consistente in quesiti a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale; prova di efficienza fisica , con parametri differenziati per uomini e donne a seconda della Forza armata per cui si concorre;

, con parametri differenziati per uomini e donne a seconda della Forza armata per cui si concorre; accertamento psico-fisico e attitudinale ;

; valutazione dei titoli.

Il reclutamento avverrà in un’unica immissione prevista nel mese di aprile 2020.

