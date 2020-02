Servizio Sportelli Inps: accesso su prenotazione senza fila. Mappa e calendario sedi

Sportelli Inps prenotazione per evitare la fila. Quante volte per rivolgersi agli sportelli degli uffici pubblici e ottenere risposte occorre fare file chilometriche e perdere ore e ore della propria giornata? Inps prova a porre rimedio a questa condanna cittadina promuovendo l’iniziativa Servizio di prenotazione per evitare la fila.

In particolare rivolgendosi alle sedi Inps è possibile prendere appuntamento, prenotando l’accesso allo sportello di competenza, per evitare così l’incombenza di ore di coda in attesa del proprio turno. C’è di più: prenotare l’appuntamento diventerà l’unico modo per accedere agli sportelli Inps.

Come specificato dall’Istituto, il servizio di prenotazione esclusiva, avviato in via sperimentale in alcune sedi, sarà infatti esteso gradualmente in tutta Italia.

Accesso agli sportelli Inps senza prenotare: quando è possibile

Sarà sempre possibile rivolgersi agli sportelli, senza prenotazione, per alcuni servizi a rilascio immediato:

estratto conto;

codice PIN;

Certificazione Unica;

prospetto della pensione;

stampa di documenti vari.

Per tutto il resto invece attenzione occorrerà sempre prendere appuntamento per la consulenza Inps.

Servizio sportelli Inps: mappa delle sedi che ricevono su appuntamento

L’Istituto, con la circolare INPS 29 gennaio 2020, n. 8, ha definito il piano di estensione del servizio di prenotazione esclusiva a tutte le strutture del territorio, in base al seguente calendario.

Calendario sedi

Direzioni regionali e Direzioni di coordinamento metropolitano Strutture Data avvio DR Veneto Tutte le strutture 03/02/2020 DCM Roma Tutte le strutture 03/02/2020 DR Umbria Tutte le strutture 30/03/2020 DR Emilia Romagna Tutte le strutture (ad eccezione di quelle riportate nell’allegato 3 della circolare INPS 8/2020 ) 01/04/2020 DR Lazio Tutte le strutture 01/04/2020 DR Abruzzo Tutte le strutture 01/04/2020 DR Molise Tutte le strutture 01/04/2020 DR Valle D’Aosta Tutte le strutture 01/04/2020 DR Piemonte Direzioni provinciali di Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e relative agenzie 01/04/2020 DR Piemonte Direzioni provinciali di Torino, Asti, Cuneo, Vercelli e relative agenzie 04/05/2020 DR Toscana Direzioni provinciali di Arezzo, Livorno, Pistoia e relative agenzie 01/04/2020 DR Toscana Direzioni provinciali di Grosseto, Massa Carrara, Prato, Siena e relative agenzie 01/06/2020 DR Toscana Direzioni provinciali di Firenze, Lucca, Pisa e relative agenzie 01/09/2020 DR Puglia DP Taranto 01/04/2020 DR Puglia Direzioni provinciali di Bari, Andria, Brindisi, Foggia, Lecce, Agenzia complessa di Casarano, Agenzie territoriali di Castellaneta e Manduria 01/06/2020 DR Puglia Rimanenti agenzie 01/10/2020 DR Liguria Direzioni provinciali di Genova, Savona, La Spezia e relative agenzie 04/05/2020 DCM Milano Tutte le strutture 04/05/2020 DR Basilicata Tutte le strutture 04/05/2020 DR Sardegna Tutte le strutture 04/05/2020 DR Campania Direzioni provinciali e agenzie 04/05/2020 DR Campania Agenzie territoriali 01/09/2020 DCM Napoli Filiali metropolitane e agenzia complessa NA Soccavo 04/05/2020 DCM Napoli Agenzie territoriali 01/10/2020 DR Sicilia Agenzie territoriali di Canicattì, Corleone, Nicosia e Misilmeri 01/06/2020 DR Calabria Tutte le strutture 01/06/2020 DR Marche Tutte le strutture 01/06/2020 DR Trentino Alto Adige DP Trento e relative agenzie 01/06/2020 DR Trentino Alto Adige DP Bolzano e relative agenzie 01/11/2020 DR Friuli Venezia Giulia Tutte le strutture 01/07/2020

Per conoscere tutte le sedi che ormai ricevono solo su prenotazione clicca qui

Prenotazione sportelli Inps: come fare

Grazie al servizio “Sportelli di sede” gli utenti possono prenotare il proprio turno, non solo per la giornata in corso ma anche per quelle successive, scegliendo anche l’orario.

Ogni sede INPS può decidere se attivare il servizio su tutti gli sportelli, o solo su alcuni.

Gli utenti potranno scegliere la giornata e la fascia oraria più adatta alle proprie esigenze, evitando i tempi di attesa, prenotando tramite uno dei seguenti canali:

se in possesso di PIN, tramite il servizio “Sportelli di sede” sul Portale dell’Istituto;

da smartphone o tablet, tramite il servizio “Sportelli di sede” sull’app INPS Mobile;

tramite lo sportello di sede;

telefonando al Contact center, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, al numero 803 164 (da rete fissa) o 06 164 164 (da cellulare secondo tariffe del proprio operatore).

> Riscatto Tfr 2019: come richiederlo con il nuovo servizio Inps <

Prenotazione sportelli Inps con App: come fare

Vediamo ora invece le istruzioni per prenotare l’appuntamento presso lo sportello utilizzando direttamente l’App installata sul proprio smartphone. Il servizio “Sportelli di sede”, adottato da alcune strutture territoriali per agevolare gli utenti agisce come una sorta di “elimina code” e consente di prenotare il proprio turno da smartphone, tablet o pc, evitando così la fila.

> Contributi Inps: il nuovo servizio di consultazione su App e sito <

L’App è disponibile sia su Android che su Ios:

scaricarla gratis sul proprio dispositivo mobile da Google play o Apple store o dal sito ufficiale www.inps.it

sul proprio dispositivo mobile da Google play o Apple store o dal sito ufficiale www.inps.it aprire l’app “Inps mobile”

selezionare la voce “tutti i servizi

scorrere fino alla voce “senza pin”

cliccare su “Sportelli di sede”

inserire la posizione della sede

selezionare la sede dello sportello scelta

cliccare su Prenota e scegliere tra gli sportelli disponibili

se si sceglie di prenotare senza autenticazione inserire almeno il codice fiscale

cliccare su prenota

si apre una schermata con cui possiamo scegliere giorno e ora dell’appuntamento

confermare e recarsi nel giorno e orario stabilito allo sportello scelto, mostrando il ticket digitale sul proprio smartphone all’operatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA