Taglio cuneo fiscale 2020, decreto in Gazzetta: a chi spetta, importi, come funziona

Ultime novità sul taglio cuneo fiscale 2020. È pronto l’impianto che andrà a ridurre le tasse a carico dei lavoratori e lavoratrici italiane: partirà infatti a luglio la stagione della riduzione del cuneo fiscale a carico delle famiglie, misura importante che porterà nuova linfa e più soldi nelle tasche di cittadini e cittadine. È stato infatti pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” (Decreto legge n.3 del 5 febbraio 2020): provvedimento che norma appunto – articolo per articolo – la struttura del taglio tasse in busta paga.

Il Decreto sulla riduzione del cuneo, comprensivo di Bonus Renzi fino a 100 euro, in base al reddito percepito era stato approvato a gennaio dal Governo. È del 5 febbraio la sua pubblicazione in Gazzetta, si attende ora l’iter che lo convertirà in Legge di Stato.

Ma andiamo con ordine e capiamo chi beneficerà di questa misura e come avverrà questa rivoluzione graduale, che dal 1° porterà aumenti di stipendio per 16 milioni di lavoratori.

Taglio cuneo fiscale 2020: novità sul Bonus Renzi

Il 31 dicembre è stata approvata la nuova Manovra 2020 firmata dal Governo Conte bis, tra polemiche e voti di fiducia. Il testo della Legge di Bilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019 è composto da 19 articoli, di questo l’articolo 1, con ben 884 commi, racchiude la norma principale.

Tra le prime e più importanti novità annunciate dal premier Giuseppe Conte e approvate in questa Manovra c’è appunto il taglio del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori. Anzi, per dirla esattamente con le parole del Premier: “a totale vantaggio dei lavoratori”.

Cuneo fiscale tagliato per i lavoratori si trasforma in busta paga più ricca e stipendi più alti.

Poche settimane fa si era tenuto l’incontro tra Governo e Sindacati che ha tracciato la direzione sulla quale poi il Governo Conte ha approvato il Decreto sul taglio del cuneo fiscale 2020 (approvato il 23 gennaio 2020). Il 5 febbraio è approdato in Gazzetta ufficiale – entrando in vigore – e ora sarà avviato l’iter parlamentare per la sua conversione in Legge.

Al centro del Decreto lui: il Bonus Renzi, che dal 2020 assume nuove forme. Innanzitutto è stato esteso il Bonus anche a chi prima non percepiva (con alcuni paletti). La misura andrà a vantaggio di circa 2,9 miliardi di lavoratori e lavoratrici dipendenti con redditi fino a 40 mila euro: un massimo di 600 euro in più in busta paga per 6 mesi, da luglio fino a dicembre 2020, per chi guadagna fino a 28 mila euro. Dopodiché la cifra andrà calando all’aumentare del reddito, fino a raggiungere i 40 mila euro.

La misura sarà resa strutturale.

Riepiloghiamo la riforma del cuneo fiscale e chi ne beneficerà.

Taglio cuneo fiscale 2020: da quando parte

La riduzione del carico fiscale sulle buste paghe di lavoratrici e lavoratori italiani entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2020. Quindi per quest’anno le buste paghe maggiorate saranno percepite solo per 6 mensilità, fino a un massimo di 600 euro in più.

Cos’è il cuneo fiscale

Quando parliamo di cuneo fiscale ci riferiamo a quella parte di costo del lavoro gravante sulle imprese, che però non finisce in busta paga, perché lo Stato la cattura, al fine di finanziare i costi di erario e previdenza.

Quando si taglio il cuneo fiscale non si fa altro che ridurre il divario tra retribuzione lorda e netta nella busta paga del lavoratore, a suo vantaggio.

Taglio cuneo fiscale 2020: a chi spetta e importi

Sono previste diverse fasce di reddito che beneficeranno della riduzione del cuneo fiscale e dell’estensione del Bonus Renzi in busta paga: chi avrà in busta paga 100 euro in più al mese, chi ne avrà 80, e chi avrà un Bonus a scalare all’aumentare del reddito.

Vediamo in dettaglio.

Le fasce di beneficiari sono queste:

il bonus di 80 euro aumenta a 100 euro mensili per chi ha un reddito annuo da 8.200 euro fino a 26.600 euro lordi

per chi ha un chi percepisce un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro annui, beneficerà per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga

annui, beneficerà per la prima volta di un incremento di per i redditi a partire da 28.000 euro, si introduce invece una detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro lordi

sopra i 35 mila euro lordi l’anno, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40 mila euro di reddito

Taglio al cuneo fiscale: da quando è in vigore

Per il 2020 il beneficio fiscale durerà solo un semestre, perché la misura entra in vigore a partire da luglio 2020, quindi solo per gli ultimi 6 mesi dell’anno. Dopodiché, dal 2021 lavoratori e lavoratrici ne beneficeranno per tutti i 12 mesi dell’anno.

