Concorso Polizia di Stato, 1650 allievi agenti: chi partecipa, requisiti e selezione

Aperte le candidature per il Concorso Polizia di Stato 2020: fino al 2 Marzo tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti indicati nel bando potranno inviare la domanda di partecipazione telematica.

La procedura è aperta a tutti i civili, anche senza aver prestato servizio militare. A seguire verrà indetto un bando per 1350 posti riservato ai Volontari in Ferma Prefissata delle Forze Armate in possesso di licenza media.

Nei prossimi paragrafi parleremo di requisiti, modalità di invio della domanda e prove di selezione.

Concorso Polizia di Stato 2020: requisiti

il Concorso 1650 Agenti Allievi Polizia di Stato è aperto a tutti gli aspiranti candidati in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per l’invio delle domande:

cittadinanza italiana ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; diploma di scuola secondaria di II grado o titolo equipollente;

di II grado o titolo equipollente; età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti, termine elevato a 3 anni in relazione al servizio militare prestato;

compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti, termine elevato a 3 anni in relazione al servizio militare prestato; qualità morali e di condotta previste dall’art. 35 comma 6 del D.Lgs. 165/2001;

previste dall’art. 35 comma 6 del D.Lgs. 165/2001; idoneità fisica, psichica e attitudinale alle mansioni.

Nel bando sono indicati anche i soggetti esclusi dalla presente selezione: “Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici, dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure siano decaduti dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, nonche’ coloro che sono sospesi cautelarmente dal servizio, ai sensi dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, e coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo, o siano stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione“.

Concorso Polizia di Stato 2020: invio domanda

La piattaforma concorsionline.poliziadistato.it è attiva per la ricezione delle domande di partecipazione. Per accedervi sono necessarie le credenziali SPID o la Carta d’Identità Elettronica.

Gli interessati dovranno compilare e trasmettere la candidatura esclusivamente con la procedura telematica entro il 2 Marzo 2020.

Concorso Polizia di Stato 2020: prove

La selezione del Concorso Allievi Agenti Polizia di Stato per civili si sviluppa con le seguenti fasi:

prova scritta, con domande a risposta multipla su cultura generale, sulle materie di cui all’art 13 del DM 129/2005, sulla lingua inglese e sulle principali competenze informatiche;

accertamento efficienza fisica;

accertamenti psico-fisici;

accertamenti attitudinali.

Il 17 Aprile nella Gazzetta Ufficiale e sul sito della Polizia di Stato verranno fornite informazioni in merito alla prova scritta.

I candidati partecipano alla selezione con riserva, previa verifica dei requisiti posseduti. Il mancato superamento di una prova determina l’esclusione dalla procedura.

I vincitori verranno ammessi alla frequenza del corso di formazione.

