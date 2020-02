Concorsi Camera Deputati 2020, al via la selezione per 50 Assistenti Parlamentari: cosa sapere

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il secondo bando dei Concorsi Camera Deputati 2020, diretto a coprire 50 posti di Assistente Parlamentare con selezione per esami.

La procedura, autorizzata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 70 del 23 dicembre 2019, consentirà le iscrizioni fino al 1 Marzo 2020.

In questo articolo indichiamo le principali informazioni su requisiti, modalità e tempistiche di invio della domanda, prove e comunicazioni del relativo calendario.

Concorsi Camera Deputati 2020: requisiti

Il Concorso Camera Deputati non è accessibile a tutti, infatti gli aspiranti candidati devono necessariamente essere in possesso di determinati requisiti entro il termine ultimo per l’avviamento della selezione.

Tra questi:

cittadinanza italiana ;

; età non superiore a 34 anni compiuti;

compiuti; diploma di istruzione secondaria di II grado o titolo equiparato da provvedimento;

di istruzione secondaria di II grado o titolo equiparato da provvedimento; idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti politici;

assenza di sentenze di condanna o di applicazione della pena per reati che comportino la destituzione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di disciplina per il personale.

Leggi il bando

Concorsi Camera Deputati 2020: domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere inviata telematicamente entro le ore 18 del 1 Marzo 2020.

L’applicazione a cui far riferimento per la compilazione e la trasmissione è concorsi.camera.it, accessibile esclusivamente con credenziali SPID.

Nel periodo designato è possibile ritirare e/o riprensentare una nuova domanda previo pagamento di un ulteriore contributo concorsuale, pari a 10 euro.

Concorsi Camera Deputati 2020: prove

Nel bando agli art. 7, 8 e 9 sono indicate le prove di selezione e nell’allegato A le materie previste per il Concorso Camera Deputati.

I candidati dovranno affrontare:

prova preselettiva , con 60 quesiti attitudinali a risposta multipla, dei quali 40 a carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale e ragionamento critico-verbale) e 20 di carattere logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo e ragionamento critico-numerico);

, con 60 quesiti attitudinali a risposta multipla, dei quali 40 a carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale e ragionamento critico-verbale) e 20 di carattere logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo e ragionamento critico-numerico); 1ª prova scritta , 9 domande a risposta aperta su Storia d’Italia dal 1861 ad oggi, elementi di diritto costituzionale ed elementi di diritto parlamentare;

, 9 domande a risposta aperta su Storia d’Italia dal 1861 ad oggi, elementi di diritto costituzionale ed elementi di diritto parlamentare; 2ª prova scritta , un questionario a risposta aperta con 3 domande sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, 2 sul Primo soccorso, 2 sulla Prevenzione incendi e 2 su Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale;

, un questionario a risposta aperta con 3 domande sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, 2 sul Primo soccorso, 2 sulla Prevenzione incendi e 2 su Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale; 3ª prova scritta , un questionario con 20 quesiti a risposta multipla di lingua inglese, dei quali 10 su grammatica e sintassi e 10 sulla compresione di un testo a carattere non specialistico;

, un questionario con 20 quesiti a risposta multipla di lingua inglese, dei quali 10 su grammatica e sintassi e 10 sulla compresione di un testo a carattere non specialistico; prova orale , un colloquio sulle materie dell’allegato A, parte I e II, prova di lettura e traduzione in lingua inglese, accertamento delle competenze informatiche;

, un colloquio sulle materie dell’allegato A, parte I e II, prova di lettura e traduzione in lingua inglese, accertamento delle competenze informatiche; prova orale facoltativa, lettura e traduzione di un breve testo scritto in una delle lingue indicate (francese, spagnolo, tedesco, russo, portoghese, cinese e arabo).

Concorsi Camera Deputati 2020: diario

Nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – del 7 aprile 2020 verranno avvisati i candidati in merito al calendario delle prove.

Invece nella Gazzetta Ufficiale del secondo venerdì successivo all’ultima sessione di prova selettiva verranno pubblicate date e informazioni su:

elenco ammessi alle prove scritte;

diario delle prove scritte;

elenco ammessi all’orale;

diario della prova orale.

