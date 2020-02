Concorso Camera dei Deputati: fino a 300 nuove assunzioni entro il 2020

Pubblicati i primi dei 4 bandi annunciati nel maggio 2019 per l’assunzione di nuovo personale con Concorso Camera dei Deputati: fino a 300 posti disponibili a differenti livelli funzionali.

Rispettate le tempistiche di pubblicazione: entro luglio 2019 era prevista l’uscita del primo bando, mentre gli altri 3 verranno banditi nel 2020.

Nell’articolo un approfondimento sulle figure ricercate, i requisiti e le prove di selezione.

Concorso Camera dei Deputati: figure richieste

Al via le procedure per la selezione di nuovo personale per la Camera dei Deputati a Montecitorio, previste dalle 250 alle 300 nuove figure che si affiancheranno alle attuali 1.063.

Il primo bando è stato pubblicato nel luglio 2019, mentre gli altri 3 entro il 2020.

Le figure da reclutare sono:

consiglieri parlamentari ;

; documentaristi ;

; segretari parlamentari ;

; assistenti parlamentari.

Il primo bando, uscito nell’estate 2019, è finalizzato al reclutamento di consiglieri parlamentari. Le suddette figure hanno mansioni organizzative e amministrative, revisione delle procedure contabili, certificazione di atti parlamentari, consulenza legale, ricerca giuridica e assistenza nelle procedure interistituzionali.

Concorso 38 Consiglieri Parlamentari Camera Deputati: scopri di più

Il secondo bando era previsto per il novembre 2019 ma è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 Gennaio 2020. Mira a selezionare assistenti parlamentari, con mansioni di vigilanza, sicurezza e assistenza.

Concorso 50 Assistenti Parlamentari Camera Deputati: cosa sapere

Il terzo bando previsto per l’aprile 2020 riguarderà segretari parlamentari e tecnici, atti a gestire documenti, archivi e procedure d’ufficio in ambito tecnico e contabile.

Il quarto bando verrà pubblicato nell’ottobre 2020 per l’assunzione di documentaristi, il cui ruolo è la formulazione di istruttorie, elaborati documentali e resoconti degli interventi parlamentari, e collaboratori tecnici.

Concorso Camera dei Deputati: requisiti di partecipazione

Alcuni bandi per la selezione di consiglieri parlamentari, documentaristi, segretari parlamentari e assistenti parlamentari stanno per essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Come già anticipato, il primo concorso è stato avviato nell’estate 2019 mentre gli altri nel 2020.

I requisiti specifici per ognuno verranno resi noti con l’uscita dei bandi. Tuttavia, sicuramente per accedere alla procedura concorsuale saranno necessari un diploma di scuola secondaria di II grado o una laurea quinquennale in Giurisprudenza e la conoscenza di almeno una lingua straniera tra le 4 principali dell’Unione Europea (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

Concorso Camera dei Deputati: prove di selezione

La procedura selettiva del Concorso Camera dei Deputati, in particolare per Consiglieri Parlamentari, sarà così organizzata:

prima prova scritta

Quesiti a risposta multipla sulle seguenti discipline:

– Diritto costituzionale,

– Diritto parlamentare,

– Procedura parlamentare,

– Diritto civile,

– Diritto amministrativo,

– Diritto dell’Unione Europea,

– Politica Economica;

Un questionario che verterà sulla Storia d’Italia e in modo specifico su diritto costituzionale, diritto parlamentare, diritto amministrativo e diritto civile;

Una discussione sulle materie della prova scritta;

Un colloquio per verificare la conoscenza di una delle lingue straniere più diffuse nell’Unione Europea.

Avremo indicazioni ufficiali sul Concorso Camera dei Deputati con l’uscita dei bandi.

Per ricevere informazioni sulle assunzioni a Montecitorio:

