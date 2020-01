Concorsi Comune Firenze, 161 nuove assunzioni entro il 2021

Il triennio 2019/2021 è molto importante per le assunzioni e, di conseguenza, la riorganizzazione degli Enti Locali: in arrivo nuovi Concorsi Comune Firenze a tempo indeterminato per 161 posti di Cuoco, Istruttore e Agente di Polizia.

Queste le figure professionali delle quali l’Amministrazione ha fatto specifica richiesta, non escludiamo vi possano essere altre necessità di organico in altre aree.

Nei prossimi paragrafi parleremo del Piano Assunzionale dell’Ente e dei bandi in arrivo.

Concorsi Comune Firenze: il programma assunzionale

Novità al Comune di Firenze: previsto un incremento di 161 unità di personale entro il 2021. La comunicazione è stata diffusa da testate locali, successivamente alla revisione del Piano Triennale dei Fabbisogni per il triennio 2019/2021.

La nomina di queste figure rientrerebbe solamente in una parte del Piano Assunzionale dell’Amministrazione fiorentina: infatti, grazie allo sblocco del turnover, questo e il prossimo anno sarà possibile l’inserimento di nuove professionalità e un ricambio generazionale dei dipendenti.

L’integrazione al Piano triennale ha definito l’enorme portata assunzionale in Comune rispetto agli anni precedenti. Nel 2019, tramite lo scorrimento di vecchie graduatorie andate ormai in esaurimento, sono stati ingaggiati 419 nuovi dipendenti. Sono solamente 51 le figure che hanno partecipato a precedenti concorsi e che rimangono da assumere.

Documento programmazione comune di Firenze 2019/2021

Concorsi Comune Firenze: posti e profili

Saranno 161 i nuovi inserimenti, così ripartiti nelle annualità:

60 posti nel 2020;

101 posti nel 2021.

Le nuove assunzioni verranno effettuate con concorsi, procedure di mobilità e scorrimenti di graduatorie di altri Enti. Il primo bando potrebbe già uscire nel mese di febbraio e sarà rivolto ad Operatori Cucinieri.

Le altre figure richieste al momento:

Impiegati;

Agenti di Polizia Locale.

Concorsi Comune Firenze: come candidarsi

Le candidature ai Concorsi Comune Firenze saranno aperte solamente con la pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”.

Gli interessati potranno candidarsi se in possesso dei requisiti generali e di un diploma di maturità. Non escludiamo vi possano essere altre indicazioni.

Appena avremo nuove comunicazioni in merito aggiorneremo l’articolo.

