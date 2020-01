Concorso 1052 Vigilanti Mibac: pubblicato elenco ammessi alla prova scritta

Pubblicato l’elenco alfabetico provvisorio degli ammessi alla prova scritta del Concorso 1052 Vigilanti Mibac sul sito della Commissione Ripam.

La soglia minima di accesso rilevata è pari a 45,68.

Sul sito del Ripam sono già presenti informazioni in merito alle prove scritte e all’accesso agli atti online. Vediamo in sintesi come è strutturata la prova e i relativi programmi.

Concorso 1052 Vigilanti Mibac: prova scritta

La prova scritta mira alla verifica della conoscenza delle materie a bando attraverso quesiti a risposta multipla.

Le materie previste sono:

elementi di diritto del patrimonio culturale (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

nozioni generali sul patrimonio culturale italiano;

elementi di organizzazione, ordinamento e competenze del Ministero per i beni e le attivita’ culturali;

elementi di diritto amministrativo;

normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

lingua inglese;

tecnologie informatiche e della comunicazione;

Codice dell’Amministrazione Digitale.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati.

