Concorsi Regione Puglia 2020, ridefinito il piano assunzionale: cosa prevede

Il Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione della Regione Puglia ha reso nota la delibera di Integrazione Piano dei fabbisogni triennale 2019/2021.

In particolare, nel documento è ridefinita la dotazione organica e i piani assunzionali dell’Ente entro fine 2020.

Vediamo assieme tutte le informazioni sui Concorsi Regione Puglia e le altre procedure notificate.

Concorsi Regione Puglia 2020: il piano assunzionale

Con la nuova definizione del Piano Triennale dei Fabbisogni 2019/2021, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.886 del 15 maggio 2019, saranno attivati nuovi Concorsi Regione Puglia per tutto l’anno in corso.

Il presente documento, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, attesta che la Regione “non si trova nelle condizioni di eccedenza o di sovrannumero del personale anche dirigenziale, rispetto ai posti previsti in dotazione organica”.

Ai sensi della normativa vigente, è stato quindi definito il contingente massimo delle facoltà assunzionali delle Regioni, oltre alla verifica preventiva di procedure di mobilità o personale in esubero nell’amministratzione e alle risorse finanziarie a cui attingere per bandire nuovi concorsi.

Il piano è stato calcolato anche in base alle cessazioni degli anni precedenti.

Concorsi Regione Puglia 2020: profili

Il Piano assunzionale 2020 prevede l’espletamento di nuovi concorsi e progressioni verticali.

In particolare è stata certificata l’esigenza di:

130 Operatori Telefonici in categoria B;

in categoria B; 91 Istruttori in categoria C;

in categoria C; 18 progressioni verticali dalla categoria B alla C;

149 Funzionari in categoria D;

in categoria D; 29 progressioni verticali dalla categoria C alla D;

30 funzionari in categoria D con procedura concorsuale riservata ai sensi dell’art. 20 co.2 d.lgs. n. 75/2017;

ai sensi dell’art. 20 co.2 d.lgs. n. 75/2017; 13 figure dirigenziali, in categoria C e D a tempo determinato.

Queste procedure verranno attivate successivamente alle procedure previste dalla normativa.

Concorsi Regione Puglia 2020: come prepararsi

