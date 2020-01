Concorso Comune Rimini, 38 Istruttori: data preselettiva, convocazioni e preparazione

Sono 3.586 i partecipanti al Concorso Comune Rimini per 38 Istruttori, da inquadrare in categoria C e posizione economica C1.

Il primo step della selezione è la prova preselettiva che si svolgerà il 10 Marzo 2020 presso l’RDS Stadium di Rimini.

Vediamo assieme tutte le informazioni sulla prova.

Concorso Comune Rimini 38 istruttori: convocazioni

Come indicato nel comunicato stampa, la prova preselettiva del Concorso 38 Istruttori Rimini si terrà martedì 10 Marzo 2020 presso l’RDS Stadium, situato in Piazzale Pasolini 1/c a Rimini.

L’orario di convocazione, ulteriori informazioni o variazioni verranno rese note con le stesse modalità il 7 febbraio 2020.

Il giorno della prova i candidati dovranno presentare:

documento di riconoscimento in corso di validità;

stampa della domanda di partecipazione firmata.

La mancata presentazione nel giorno e nell’ora indicati comporterà la rinuncia a proseguire la selezione.

Concorso Comune Rimini 38 Istruttori: come sarà la preselettiva

La prova preselettiva consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla su logica, cultura generale e/o psicoattitudinali.

Non è previsto un punteggio minimo di idoneità per superare la prova: solamente i primi 400 classificati e i candidati in ex aequo con l’ultima posizione utile verranno ammessi alle prove scritte.

I punteggi attribuiti saranno:

1, per ogni risposta corretta;

0 per ogni risposta non data;

– 0,70 per ogni risposta errata.

Il voto della preselezione non farà media per formulare il voto finale della graduatoria di merito.

Per la preparazione:

