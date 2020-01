Concorso Ordinario Scuola Secondaria 2020: bando, requisiti di ammissione e prove

Cresce l’attesa per il Concorso ordinario scuola secondaria, che vedrà l’assunzione di decine di migliaia di docenti a partire dal settembre 2020. Secondo le ultime indiscrezioni, il bando dovrebbe uscire a febbraio 2020 (contestualmente al Concorso Straordinario Secondaria) e i posti disponibili saranno 48.536, di cui 8.491 sul sostegno. Tutti gli aggiornamenti sui Concorsi scuola Concorso ordinario scuola secondaria: cosa prevede Il Concorso ordinario scuola secondaria si svolgerà secondo le nuove disposizioni introdotte dalla Riforma della Scuola del Governo Lega – 5 Stelle, con fine il reclutamento di decine di migliaia di docenti nella scuola secondaria di I e II grado. Il bando è previsto a febbraio, mentre le prove saranno effettuate durante l’anno per consentire le assunzioni a partire dal mese di settembre 2020. La riforma del reclutamento prevede che i candidati concorrano per un’unica regione e per una sola classe di concorso, distinta per il primo e il secondo grado, nonché per il sostegno. Quattro le procedure attivate: per la scuola secondaria di I grado (per una sola CdC);

per la scuola secondaria di II grado (per una sola CdC);

per i posti di sostegno della scuola secondaria di I grado;

per i posti di sostegno della scuola secondaria di II grado. I posti a concorso verranno banditi in base al fabbisogno regionale e alle classi di concorso in cui c’è necessità di organico.

Concorso ordinario scuola secondaria: requisiti di accesso

Il Decreto Legislativo n. 59/2017 chiarisce i requisiti per accedere ai posti comuni, ovvero le classi di concorso a cui dà accesso diretto la laurea conseguita, ai posti di insegnante tecnico-pratico e al sostegno.

Posti comuni

Per accedere ai posti comuni bisogna essere in possesso di almeno uno tra i seguenti titoli:

abilitazione specifica sulla classe di concorso;

laurea (magistrale, a ciclo unico o diploma di II livello di alta formazione artistica, musicale o coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato riconosciuto e coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;

(magistrale, a ciclo unico o diploma di II livello di alta formazione artistica, musicale o coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato riconosciuto e coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione in possesso dei titoli di accesso alla classe di concorso.

Possono partecipare al concorso senza conseguire i 24 CFU coloro i quali siano in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, pur avendo un titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

Posti di insegnante tecnico-pratico

Per i posti di insegnante tecnico-pratico la normativa vigente richiede il possesso del diploma, ma dal 2024/2025 sarà necessario uno dei seguenti requisiti:

abilitazione specifica sulla classe di concorso;

laurea o diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche.

Posti sul sostegno

I titoli necessari per accedere ai posti di sostegno sono:

i requisiti sopraelencati (abilitazione o laurea + 24 Cfu);

sopraelencati (abilitazione o laurea + 24 Cfu); specializzazione sul sostegno.

Docenti con 3 annualità di servizio

Non è necessario il requisito dei 24 Cfu per i docenti con 3 annualità di servizio, anche non continuative, su posto comune o sostegno negli 8 anni scolastici precedenti. Potranno partecipare al concorso riservato con la sola laurea.

La questione dei precari storici della scuola è stata dibattuta per mesi con la formulazione di differenti proposte. Riepiloghiamo i passi principali.

Il 23 Aprile 2019 il primo incontro tra Governo e Sindacati, al quale si sono susseguiti diversi tavoli tecnici per definire le questioni scolastiche. Nell’incontro del 6 maggio erano state avanzate le seguenti proposte sulle agevolazioni per i precari con 3 annualità di servizio:

supervalutazione del servizio (già previsto);

(già previsto); riserva del 35-50% dei posti rispetto al 10% precedente;

dei posti rispetto al 10% precedente; esonero dalla preselettiva ;

; percorsi speciali abilitanti e selettivi che condurranno all’immissione in ruolo in via transitoria.

Su quest’ultimo punto i Sindacati e il Miur si sono trovati in disaccordo: per i primi la selezione doveva essere fatta a conclusione del percorso mentre per il Ministero all’ingresso.

L’accordo definitivo è arrivato l’11 Giugno 2019 e ha previsto:

un percorso abilitante speciale ;

; una procedura concorsuale straordinaria riservata per la stabilizzazione dei precari con esperienza.

Questi benefici potrebbero essere previsti solamente in “prima applicazione“, ovvero per il primo dei concorsi banditi con regolarità ogni due anni, e riservati ai precari con 3 annualità di servizio che al momento sono 55.604 unità.

Ai PAS invece potranno prendere parte anche i laureati con un dottorato di ricerca senza aver maturato servizio.

Negli incontri successivi e con l’approvazione del Decreto Scuola sono state formulate proposte legislative più mirate. Leggi l’articolo di approfondimento:

Concorso ordinario scuola secondaria: prove selettive

I partecipanti al Concorso scuola secondaria 2019 saranno sottoposti a 3 prove d’esame, di cui due scritte e una orale. Per i docenti di sostegno ne è prevista una aggiuntiva.

L’iter selettivo è così strutturato:

prima prova, utile a valutare il grado di preparazione del candidato sulla disciplina specifica della classe di concorso;

seconda prova, consistente in un accertamento della conoscenza delle discipline antropo-psico-pedagogiche e delle metodologie e tecnologie didattiche;

prova orale, con una prova pratica eventuale e un colloquio per valutare le conoscenze del candidato sulle discipline della classe di concorso scelta. Verranno inoltre accertate le competenze informatiche e di lingua straniera (B2).

I candidati ai posti sul sostegno saranno sottoposti a una prova scritta aggiuntiva per verificare la preparazione sulla pedagogia speciale e sulla didattica per l’inclusione scolastica.

Le materie di riferimento per la preparazione sono quelle previste dal Concorso a cattedra 2016.

Concorso scuola secondaria 2019: graduatoria e servizio

Al termine delle procedure concorsuali verrà stilata una graduatoria di vincitori con valenza biennale, riformata con un concorso successivo ogni due anni.

Per l’anno di prova i docenti vincitori verranno assegnati su una scuola, nella quale dovranno rimanere per altri 4 anni nella stessa mansione e classe di concorso.

