Concorso Comune Ravenna, due nuove selezioni per diplomati e laureati

Bandito un nuovo Concorso Comune Ravenna per l’assunzione di 43 Istruttori Amministrativi e 18 Istruttori Direttivi di Vigilanza.

Le nuove procedure sono riservate rispettivamente a diplomati e laureati in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti.

E’ possibile visionare i bandi sul sito istituzionale del Comune di Ravenna, alla voce “Concorsi e Selezioni – in pubblicazione”, oppure nella Gazzetta Ufficiale n.3 del 10 gennaio 2020.

Di seguito approfondiamo le informazioni di ogni selezione.

Concorso Comune Ravenna: posti a bando

La procedura per Istruttori Amministrativi in categoria C è finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 43 unità, così ripartite:

28 presso il Comune di Ravenna;

7 presso il Comune di Cervia;

3 presso il Comune di Comacchio;

5 per l’Unione dei Comuni della Valmarecchia (3 a Santarcangelo di Romagna e 2 a Sant’Agata Feltria).

Leggi il bando

La procedura per Istruttori Direttivi di Vigilanza in categoria D vedrà l’assunzione di 18 unità a tempo pieno e indeterminato presso il Corpo di Polizia Locale dei seguenti Enti Locali:

16 presso il Comune di Ravenna;

1 presso il Comune di Comacchio;

1 presso l’Unione dei Comuni della Valmarecchia.

Leggi il bando

Concorso Comune Ravenna: requisiti

Il possesso dei requisiti generali è un elemento necessario per l’ammissione ai Concorsi Comune Ravenna.

I candidati infatti dovranno dimostrare di avere le “carte in regola” entro la data di avviamento a selezione, come richiesto per la partecipazione a tutti i concorsi pubblici.

La principale differenza tra i requisiti richiesti per le due procedure è sicuramente il titolo di studio: infatti per concorrere per un posto di Istruttore Amministrativo è sufficiente il diploma, mentre per l’Istruttore Direttivo di Vigilanza è necessario aver conseguito una laurea negli indirizzi indicati.

Inoltre, la patente di guida per auto e motocicli si configura come requisito obbligatorio per i candidati al Concorso Istruttore direttivo di Vigilanza.

Concorso Comune Ravenna: modalità di invio domanda

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 10 Febbraio 2020.

La compilazione del form e la trasmissione della documentazione deve essere fatta tramite procedura telematica sulle pagine delle rispettive selezioni:

43 Istruttori Amministrativi – Candidati qui ;

; 18 Istruttori Direttivi di Vigilanza – Candidati qui.

Concorso Comune Ravenna: dettaglio prove e calendario

La selezione del Concorso Comune Ravenna è organizzata esclusivamente per esami. Tuttavia vi sono differenze tra le due procedure:

43 Istruttori Amministrativi

Sono previste le seguenti prove:

preselettiva , attivata con un numero di candidature superiore a 1500, un test di cultura generale e/o psico-attitudinale o sugli argomenti oggetto della prova scritta;

, attivata con un numero di candidature superiore a 1500, un test di cultura generale e/o psico-attitudinale o sugli argomenti oggetto della prova scritta; scritta , quesiti a risposta multipla o sintetica sulle materie indicate;

, quesiti a risposta multipla o sintetica sulle materie indicate; orale, un colloquio sulle materie delle prove.

Lunedì 24 febbraio verrà confermata la prova preselettiva o la prova scritta tramite avviso sul sito istituzionale del Comune di Ravenna. Seguendo il calendario formulato dalla commissione:

3 marzo , prova preselettiva;

, prova preselettiva; 20 marzo , prova scritta;

, prova scritta; dal 14 aprile prova orale.

18 Istruttori Direttivi di Vigilanza

E’ previsto lo svolgimento di:

prova scritta , con quesiti a risposta multipla o sintetica sulle materie a bando;

, con quesiti a risposta multipla o sintetica sulle materie a bando; prova orale , un colloquio sulle tematiche della prova e sulla risoluzione di casi pratici;

, un colloquio sulle tematiche della prova e sulla risoluzione di casi pratici; accertamento lingua inglese ;

; prova psico-attitudinale.

Il calendario delle prove è il seguente:

9 marzo , prova scritta;

, prova scritta; 26 marzo accertamento di lingua inglese;

accertamento di lingua inglese; 2 aprile , somministrazione di test;

, somministrazione di test; dal 21 aprile colloquio orale.

