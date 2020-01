Concorso Comune Milano 2020: nuovo bando per 173 Collaboratori Amministrativi

A seguito della Deliberazione n. 2186 del 6/12/2019, che determina il piano fabbisogni di personale fino al 2021, è stato pubblicato un nuovo bando di Concorso Comune Milano 2020 per l’assunzione di 173 Collaboratori dei Servizi Amministrativi in categoria B e posizione giuridica B3 a tempo indeterminato.

Per assicurarsi un posto utile in graduatoria, i candidati devono superare con esito positivo le prove selettive. Sono esclusi i titoli dalla formulazione del punteggio finale.

Nei prossimi paragrafi indicheremo:

I requisiti richiesti per candidarsi al Concorso Milano sono:

La domanda di partecipazione deve essere redatta e trasmessa con il sito formshd.comune.milano.it entro le ore 12 del 20 Gennaio 2020.

I documenti da allegare alla domanda sono:

La selezione è così strutturata:

La prova preselettiva consiste in un test a risposta multipla di verifica delle abilità logico-matematiche, numeriche e di ragionamento e/o sulle materie previste dal bando. Il voto ottenuto non concorre alla formazione della graduatoria finale.

La prova scritta potrebbe consistere in un elaborato o nella soluzione di quiz a risposta multipla o sintetica sulle materie della prova orale.

I candidati che avranno ottenuto un punteggio superiore o uguale a 21/30 potranno accedere alla prova orale, un colloquio sulle seguenti materie:

La prova si considera superata con un punteggio di 21/30.

Oltre ai programmi d’esame verranno accertate le conoscenze di lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.

La prova preselettiva verrà svolta il 4, 5 e 6 Febbraio 2020 presso il Palalido Allianz Cloud di Milano.

