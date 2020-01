Manovra 2020: testo definitivo e principali misure in sintesi

Completato il puzzle della Manovra 2020: dopo una lunga nottata, “costellata” da scontri accesi nella maggioranza, il 23 Dicembre è arrivata l’approvazione definitiva alla Legge di Bilancio 2020 alla Camera e il 30 Dicembre la pubblicazione in Gazzetta.

Il Decreto Fiscale invece ha ricevuto l’ok dal Senato per la conversione in legge. In questo articolo proponiamo una sintesi delle misure previste, che è possibile approfondire tramite i link indicati.

Manovra 2020: misure del Decreto Fiscale in sintesi

Via libera definitivo del Senato al Decreto Fiscale (Dl 124/2019): nel pomeriggio del 17 dicembre è stato approvato il disegno di legge di conversione.

Numerose novità introdotte durante l’esame, come:

revisione calendario 730;

slittamento lotteria degli scontrini;

proroga compensazione debiti e crediti verso la Pa per le imprese;

norme per la parità di genere nei CdA;

riduzione della Tampon Tax al 5% solamente sugli assorbenti bio.

Tra le misure contenute nel testo originale sono stati rimandati:

bonus per gli airbag delle moto;

tassa sui container;

norme di trasparenza per associazioni e fondazioni partitiche;

prestito ponte per Alitalia (il Governo ha varato un decreto ad hoc).

Manovra 2020: misure della Legge di Bilancio in sintesi

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2020, in vigore dal 1 gennaio. Il testo, approvato in primis dal Senato, è arrivato “blindato” per il sì finale alla Camera.

Questa modalità ha comportato una votazione senza possibilità di modifiche per evitare un esercizio provvisorio e un ulteriore passaggio all’altro organo parlamentare come stabilito dalla cosiddetta navette.

Leggi il testo definitivo

Rispetto alla prima bozza della Legge sono state revocate:

Tobin Tax, la tassa allo 0,04% sulle transazioni finanziarie;

liberalizzazione della cannabis light;

decadenza del Reddito di Cittadinanza con lavori di durata breve.

Tra i temi fondanti di questa Manovra 2020 invece sono stati confermati:

sterilizzazione della clausola di salvaguardia sull’Iva per il 2020;

lotta all’evasione fiscale;

piano cashless con incentivi sull’utilizzo di carte di credito;

diminuzione del cuneo fiscale per i lavoratori;

eliminazione del superticket sanitario, in aggiunta al normale costo del ticket;

ridimensionamento Plastic Tax e Sugar Tax;

proroga Reddito di Cittadinanza e Quota 100;

fondi per la riduzione delle emissioni gas a effetto serra, la riqualificazione urbana e il miglioramento delle strutture pubbliche esistenti;

bonus e agevolazioni per famiglie e disabili;

rilancio del Sud Italia.

Nei prossimi articoli approfondiremo ulteriormente il contenuto di ciascuna tematica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA