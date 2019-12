Concorso Ata, pubblicato il bando: ripartizione posti, come far domanda e selezione

Nella Gazzetta Ufficiale n.96 del 6 dicembre 2019 è stato pubblicato l’avviso di avviamento del Concorso Ata per 11.263 posti, riservato al personale assunto presso ditte di pulizia con almeno 10 anni di lavoro nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per servizi di pulizia e ausiliari. L’esperienza lavorativa si considera anche non continuativa e deve includere il 2018 e il 2019. Il concorso, organizzato su base provinciale, dovrebbe porre fine agli appalti e consentirà l’internalizzazione del personale nella scuola. Il 9 dicembre sul sito del Miur e degli Uffici Scolastici Regionali è stato pubblicato il bando. Vediamo assieme cosa indica. Novità e aggiornamenti sui Concorsi Scuola Concorso Ata: requisiti di partecipazione I candidati saranno ammessi alla procedura se in possesso di: requisiti generali , necessari per la partecipazione alle selezioni pubbliche;

, necessari per la partecipazione alle selezioni pubbliche; diploma di scuola secondaria di I° grado ;

; almeno 10 anni di esperienza, anche non continuativi, con inclusi il 2018 e il 2019, nei servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratto per lo svolgimento di tali servizi. Coloro i quali siano in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana, dovranno dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua italiana oltre che di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica (ad eccezione della titolarità della cittadinanza). I candidati sono ammessi con riserva di accertamento alla procedura selettiva. Leggi il bando Concorso Ata: come candidarsi

Al via le iscrizioni al Concorso Ata 11.263 posti nel profilo di collaboratore scolastico. I candidati potranno presentare la domanda esclusivamente per la Provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestano la propria attività lavorativa al momento della compilazione.

Le domande dovranno essere trasmesse entro le ore 14 del 31 dicembre 2019 tramite Istanze Online o l’applicazione Piattaforma Concorsi e Procedure selettive previo possesso delle credenziali SPID.

Concorso Ata: posti e selezione

La procedura selettiva si svolge su base provinciale e vedrà una valutazione dei titoli culturali e di servizio.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali saranno assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno e/o parziale al 50% nel profilo di collaboratore scolastico. A partire dal 1° marzo 2020 potranno essere immessi in servizio.

Il numero di posti disponibili è pari a 11.263 unità, ripartite nel seguente modo:

