Concorso Regione Veneto, 80 Assistenti Amministrativi: requisiti, prove, materie

In esecuzione alla delibera della Giunta Regionale n.1514 del 22 Ottobre 2019, con riferimento al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021, è indetto il bando di Concorso Regione Veneto per la copertura di 80 posti di Assistente Amministrativo a tempo pieno e indeterminato.

I profili richiesti sono in categoria C del CCNL comparto funzioni locali, quindi è necessario il possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado per partecipare. Dei posti a concorso, 24 sono riservati ai militari volontari congedati senza demerito e 8 ai soggetti di cui all’art. 1 della L. 68/1999.

Concorso Regione Veneto: requisiti

Nel bando sono indicate le principali funzioni dell’assistente amministrativo, ovvero “svolgere compiti legati alla raccolta, conservazione e reperimento di documenti, atti e norme; ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi, secondo istruzioni di massima; redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse; redazione di verbali, comunicazioni, testi e documenti; rilevazioni statistiche; attività economali correnti; utilizzo di strumenti operativi e programmi informatici per operazioni di aggiornamento dati, integrazione ed elaborazione testi“.

Sebbene i compiti siano di media complessità non è richiesta necessariamente una precedente esperienza nella mansione, infatti a fini di selezione verranno valutati solamente gli esiti degli esami e non i titoli acquisiti.

Per partecipare i candidati devono essere in possesso dei requisiti generali e del diploma di scuola secondaria di II grado.

Tali requisiti devono essere posseduti al termine ultimo di invio delle domande.

Concorso Regione Veneto: modalità di invio domanda

La domanda, completa dei documenti e delle dichiarazioni indicate nel bando, deve essere prodotta e inviata esclusivamente con la procedura online regioneveneto.iscrizioneconcorsi.it entro il 30 Dicembre 2019.

Non verranno prese in considerazione domande inviate oltre tale termine.

Concorso Regione Veneto: prove di selezione

La procedura selettiva è così organizzata:

prova preselettiva , attivata nel caso in cui il numero di domande ricevute sia superiore a 600, consisterà nella risoluzione di quiz a risposta multipla sulle materie indicate;

, attivata nel caso in cui il numero di domande ricevute sia superiore a 600, consisterà nella risoluzione di quiz a risposta multipla sulle materie indicate; prova scritta , a contenuto teorico-pratico, verificherà la preparazione del candidato e la sua capacità di contestualizzare e mettere in pratica ciò di cui è a conoscenza;

, a contenuto teorico-pratico, verificherà la preparazione del candidato e la sua capacità di contestualizzare e mettere in pratica ciò di cui è a conoscenza; prova orale, un colloquio sulle materie delle prove.

Al termine della procedura verrà stilata una graduatoria sulla base dei punteggi della prova scritta e della prova orale.

Materie

Le materie a concorso sono le seguenti:

Diritto regionale, con riferimento all’ordinamento della Regione del Veneto;

Diritto amministrativo, ovvero norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. – D.P.R. 12/4/2006, n. 184);

Contabilità della Regione del Veneto;

Contratti della Pubblica amministrazione (D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e s.m.i.), con riferimento a forniture e servizi “sotto soglia”;

Normativa in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di anticorruzione, di trasparenza e di privacy;

Nozioni di diritto penale limitatamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

Conoscenza e uso della lingua inglese;

Conoscenza e uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Diario

L’elenco degli ammessi alla prova scritta, o dell’eventuale preselettiva, nonchè sede e orari verranno pubblicati sul sito bandi.regione.veneto.it a partire dal 7 Gennaio 2020.

