Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi Asl 2019, tutte le procedure pubblicate

Nelle Gazzette Ufficiali sono tanti i bandi dei Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi nelle Aziende Sanitarie Locali e nelle altre strutture del sistema sanitario italiano.

Le mansioni per ogni profilo sono molto differenti: gli assistenti svolgono funzioni d’ufficio mentre i collaboratori sono figure intermedie tra esecutivi e dirigenti, quindi hanno una preparazione specialistica e una discrezionalità operativa. Ad esempio:

assistenti amministrativi : archiviazione, organizzazione, stesura di documenti, contabilità, assunzioni, logistica, gestione e coordinamento d’ufficio;

: archiviazione, organizzazione, stesura di documenti, contabilità, assunzioni, logistica, gestione e coordinamento d’ufficio; collaboratori amministrativi: studio e programmazione di attività amministrative, economico-finanziarie, tecnico-progettuali, culturali, di coordinamento e vigilanza con redazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti dell’unità operativa di lavoro.

In questo articolo indicheremo tutte le informazioni per agevolare la lettura dei bandi agli aspiranti candidati e ci concentreremo su: requisiti, modalità di invio della domanda e prove di selezione.

Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi: 162 posti a Barletta, Andria e Trani

A seguito della delibera pubblicata sul BUR Puglia n.131 del 14 Novembre è stata comunicata l’indizione di un Concorso unico regionale per 162 Collaboratori Amministrativi Professionali, categoria D.

E’ applicata riserva di 52 posti per il personale di altre categorie, 110 invece sono liberi. Nelle Asl del territorio i posti sono così ripartiti:

33 all’Asl Bt;

28 all’Asl Ba;

36 all’Asl Le;

14 all’Asl Br;

32 all’Asl Ta

12 all’A.O.U. Policlinico;

1 all’I.R.C.C.S. Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari;

6 all’I.R.C.C.S. “S. de Bellis” di Castellana.

Leggi la delibera

Requisiti

Al Concorso Asl Puglia potranno partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti generali e di una laurea magistrale in Giurisprudenza, Economia e Commercio o Scienze Politiche oppure una delle lauree triennali tra quelle indicate nel bando.

Invio domande

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa tramite il sito www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani entro il 30° giorno dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

Prove

I candidati dovranno affrontare le seguenti prove:

preselettiva , attivata qualora il numero dei partecipanti sia superiore a 1000, consistente in un quiz sulle materie d’esame;

, attivata qualora il numero dei partecipanti sia superiore a 1000, consistente in un quiz sulle materie d’esame; scritta , redazione di un tema o quesiti a risposta sintetica sugli argomenti indicati;

, redazione di un tema o quesiti a risposta sintetica sugli argomenti indicati; pratica , predisposizione di atti e tecniche connesse alla qualifica professionale;

, predisposizione di atti e tecniche connesse alla qualifica professionale; orale, un colloquio sulle materie delle prove ed ulteriori, oltre a elementi di informatica e lingua inglese.

Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi: 65 posti a Roma

L’Aou Sant’Andrea di Roma ha indetto due nuovi concorsi pubblici Asl, per titoli ed esami, per la copertura di posti a tempo pieno a indeterminato di:

Al momento in Gazzetta non sono ancora usciti i bandi, tuttavia dalle delibere possiamo estrapolare le principali informazioni sulle procedure.

Requisiti

I candidati per potersi iscrivere devono essere in possesso dei requisiti generali richiesti per la partecipazione a tutte le selezioni pubbliche.

La procedura per assistenti amministrativi in categoria C implica inoltre il possesso di un diploma di maturità, mentre quella per collaboratori in categoria D una laurea.

Invio domande

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse tramite procedura telematica entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando in Gazzetta.

Prove

La procedura per diplomati prevede:

prova scritta , con quesiti a risposta sintetica/multipla sulle materie d’esame;

, con quesiti a risposta sintetica/multipla sulle materie d’esame; prova pratica , predisposizione di atti connessi alla qualifica;

, predisposizione di atti connessi alla qualifica; prova orale, un colloquio sulle materie delle prove, conoscenze informatiche e lingua inglese.

I candidati alla procedura per laureati devono affrontare:

prova preselettiva , eventuale;

, eventuale; prova scritta , con quesiti a risposta sintetica/multipla sulle materie ad esame;

, con quesiti a risposta sintetica/multipla sulle materie ad esame; prova pratica , predisposizione di atti connessi alla qualifica professionale;

, predisposizione di atti connessi alla qualifica professionale; prova orale, un colloquio sulle materie delle prove scritte, informatica e lingua inglese.

Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi: 70 posti a Latina

Nella Gazzetta Ufficiale n.93 del 26-11-2019 è stato pubblicato il bando di Concorso Assistenti Amministrativi Latina, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 70 posti in categoria C.

Verranno assegnati così:

17 presso l’Asl Latina;

5 presso L’Asl Frosinone;

10 presso l’Asl Viterbo;

38 presso l’Asl Roma 3.

Leggi il bando

Requisiti

Per la partecipazione al concorso i candidati devono essere in possesso dei requisiti generali e del diploma di maturità.

Invio domanda

La domanda di partecipazione deve essere prodotta con procedura telematica e trasmessa entro il 26 Dicembre 2019.

In fase di compilazione il candidato deve anche esprimere la sua preferenza in base all’Azienda per la quale desidera concorrere.

Prove

La procedura selettiva consiste in:

prova preselettiva , eventuale;

, eventuale; prova scritta , risoluzione di quiz a risposta sintetica;

, risoluzione di quiz a risposta sintetica; prova pratica , esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualifica professionale;

, esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualifica professionale; prova orale, un colloquio sulle materie della prova scritta, elementi di informatica e inglese base.

Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi: 9 posti a Napoli

Nella Gazzetta Ufficiale speciale Concorsi ed esami dell’8 Novembre 2019 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 9 posti di Assistente Amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato.

Leggi il bando

Requisiti

Per essere ammessi alla procedura i candidati devono essere in possesso dei requisiti generali, necessari per la partecipazione a tutti i concorsi pubblici.

Invio domanda

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa esclusivamente con il sito ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it entro il 9 Dicembre 2019.

Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi: 38 posti a Milano

Nella Gazzetta Ufficiale speciale Concorsi ed Esami n.88 dell’8 novembre 2019 è stata pubblicata una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura di 38 posti di Assistente Amministrativo, categoria C, a tempo pieno e indeterminato.

Leggi il bando

Requisiti

I candidati per essere ammessi alla procedura devono essere in possesso dei requisiti generali e del diploma di istruzione secondaria di II grado.

Invio domande

Le domande di partecipazione possono essere gestite esclusivamente tramite piattaforma policlinicomi.iscrizioneconcorsi.it e inviate entro il 9 Dicembre 2019.

Prove

Le prove previste dalla procedura sono:

preselettiva , eventuale, un test a risposta multipla sulle materie ad esame oltre che su argomenti di cultura generale e logica attitudinale;

, eventuale, un test a risposta multipla sulle materie ad esame oltre che su argomenti di cultura generale e logica attitudinale; scritta , svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla;

, svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla; pratica , esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualifica professionale o di un atto/provvedimento specifico o ancora risoluzione di quesiti a risposta sintetica/multipla;

, esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualifica professionale o di un atto/provvedimento specifico o ancora risoluzione di quesiti a risposta sintetica/multipla; orale, un colloquio sugli argomenti delle prove, conoscenze informatiche e lingua inglese.

Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi: 36 posti a Napoli

L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord – Frattamaggiore ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 36 posti di Assistente Amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato.

E’ fatta riserva di 11 posti per i volontari delle Forze Armate.

Leggi il bando

Requisiti

Al Concorso possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e dei seguenti requisiti specifici:

diploma di scuola secondaria di II grado ;

; conoscenza informatica di base ;

; conoscenza della lingua inglese.

Invio domande

Le domande di partecipazione devono essere inviate telematicamente con la piattaforma aslnapoli2nord.iscrizioneconcorsi.it entro il 21 Novembre 2019.

Prove

La procedura di selezione prevede:

prova preselettiva ,

, prova scritta , con domande su elementi di Legislazione Sanitaria del S.S. nazionale e regionale, oltre che elementi di diritto amministrativo;

, con domande su elementi di Legislazione Sanitaria del S.S. nazionale e regionale, oltre che elementi di diritto amministrativo; prova pratica , predisposizione di atti connessi alla qualifica richiesta;

, predisposizione di atti connessi alla qualifica richiesta; prova orale, colloquio sulle materie della prova scritta, elementi di informatica e lingua inglese.

Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi: 23 posti a Latina

L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 23 posti di collaboratore amministrativo professionale categoria D a tempo indeterminato.

I posti sono così assegnati:

9 presso l’ Asl Latina ;

; 6 presso l’ Asl Frosinone ;

; 8 presso l’Asl Viterbo.

Rimandiamo al bando per il riferimento alle riserve.

Requisiti

I candidati possono concorrere per i posti autorizzati se in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana e relative equiparazioni oppure cittadinanza di uno dei Paesi Membri dell’Unione Europea;

italiana e relative equiparazioni oppure cittadinanza di uno dei Paesi Membri dell’Unione Europea; idoneità fisica all’impiego;

all’impiego; essere titolari di diritti civili e politici ;

; non essere stati esclusi dall’ elettorato attivo ;

; non essere stati dispensati, destituiti o interdetti per sentenze passate in giudicato;

titolo di laurea tra quelli indicati nel bando.

Invio domande

La domanda deve essere redatta in forma telematica entro il 21 Novembre 2019.

In fase di compilazione occorre indicare anche le sedi di preferenza.

Prove

La procedura selettiva consiste in:

prova preselettiva , eventuale;

, eventuale; prova scritta , quesiti a risposta sintetica o multipla sulle materie oggetto del concorso;

, quesiti a risposta sintetica o multipla sulle materie oggetto del concorso; prova pratica , esecuzione di tecniche o predisposizione di atti connessi alla qualifica professionale;

, esecuzione di tecniche o predisposizione di atti connessi alla qualifica professionale; prova orale, un colloquio sulle materie della prova scritta, elementi di informatica e lingua inglese.

Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi: 30 posti ad Ancona

Indetto il Concorso Pubblico unificato degli enti del Servizio Sanitario regionale marchigiano, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 30 posti di Assistente Amministrativo categoria C.

I posti sono così suddivisi:

20 all’A.S.U.R. Marche;

1 all’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona;

2 all’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord;

7 all’I.N.R.C.A.

Bando 30 Assistenti Amministrativi Marche

Requisiti

Per candidarsi al Concorso Assistenti Amministrativi Marche i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni per cittadini di Paesi Terzi;

italiana, di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni per cittadini di Paesi Terzi; idoneità alla mansione specifica;

specifica; diploma di maturità.

Invio domanda

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è il 31 Ottobre 2019. E’ possibile inoltrarla esclusivamente tramite la procedura telematica asurmarche.selezionieconcorsi.it

Prove di selezione

La procedura concorsuale prevede:

prova preselettiva , eventuale, consistente in un questionario a risposta multipla;

, eventuale, consistente in un questionario a risposta multipla; prova scritta , redazione di un elaborato o soluzione di quesiti a risposta sintetica su diritto amministrativo, legislazione sanitaria nazionale e locale;

, redazione di un elaborato o soluzione di quesiti a risposta sintetica su diritto amministrativo, legislazione sanitaria nazionale e locale; prova pratica , predisposizione di atti connessi alla qualifica;

, predisposizione di atti connessi alla qualifica; prova orale, un colloquio sulle materie della prova scritta e su diritto penale (reati contro la Pa), elementi di informatica e lingua inglese.

Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi: 29 posti a Caserta

L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 29 posti di Assistente Amministrativo a tempo pieno e indeterminato.

Bando 29 Assistenti Amministrativi Caserta

Requisiti

I candidati per partecipare devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni per cittadini di Paesi Terzi;

italiana, di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni per cittadini di Paesi Terzi; idoneità alla mansione specifica;

specifica; diploma di maturità

conoscenza informatica di base e della lingua inglese ;

e della ; essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria per le spese della procedura concorsuale.

Invio domanda

La domanda deve essere redatta esclusivamente per via telematica con la piattaforma aocaserta.selezionieconcorsi.it e trasmessa entro il 27 ottobre 2019.

Prove

La procedura concorsuale è così strutturata:

prova preselettiva , eventuale, consistente in un test a risposta multipla su diritto amministrativo, legislazione sanitaria, normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;

, eventuale, consistente in un test a risposta multipla su diritto amministrativo, legislazione sanitaria, normativa in materia di anticorruzione e trasparenza; prova scritta , elaborato o soluzione di quesiti a risposta sintetica/multipla sulle discipline delle prove;

, elaborato o soluzione di quesiti a risposta sintetica/multipla sulle discipline delle prove; prova pratica , predisposizione di atti connessi al profilo professionale a concorso;

, predisposizione di atti connessi al profilo professionale a concorso; prova orale, un colloquio sulle materie delle prove e accertamento della conoscenza informatica e di lingua inglese.

Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi: 14 posti a Gorizia

L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 2 Bassa Friulana Isontina di Gorizia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 14 posti a tempo indeterminato di Collaboratore Amministrativo, categoria D, area welfare e di comunità.

Bando 14 Collaboratori Amministrativi Gorizia

Requisiti

Per essere ammessi al Concorso Asl per Collaboratori Amministrativi i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni per cittadini di Paesi Terzi;

italiana, di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni per cittadini di Paesi Terzi; idoneità fisica all’impiego ;

; laurea negli indirizzi indicati nel bando.

Invio domanda

Le domande di partecipazione e i relativi allegati devono pervenire all’Ufficio Protocollo generale entro il 13 Ottobre 2019 nelle seguenti modalità ammesse:

consegna a mano;

raccomandata con ricevuta di ritorno;

invio mail con PEC.

Prove di selezione

Le prove d’esame sono le seguenti:

preselettiva , eventuale, con quesiti a risposta multipla sulle materie delle prove;

, eventuale, con quesiti a risposta multipla sulle materie delle prove; scritta , sulle materie a bando;

, sulle materie a bando; pratica , stesura di un atto, un provvedimento, uno schema o un caso pratico inerente agli argomenti della prova;

, stesura di un atto, un provvedimento, uno schema o un caso pratico inerente agli argomenti della prova; orale, sugli argomenti della prova scritta, informatica e lingua inglese.

Per la preparazione delle prove consigliamo il seguente volume:

