Quota 100: dichiarazione dei redditi obbligatoria. Ecco il modulo

Prende corpo il divieto di cumulo dei redditi con la pensione Quota 100, con il modulo Inps per dichiarare i propri redditi e dare modo all’istituto di effettuare i relativi controlli. È infatti obbligatorio, per chi è andato in pensione con Quota 100 presentare la dichiarazione dei redditi, che consentirà di provare l’effettivo rispetto del divieto di cumulo tra assegno pensionistico e redditi da lavoro, diktat stabilito dalla Decreto pensioni e reddito di cittadinanza, emanato con la scorsa Legge di bilancio. Da qui nasce l’obbligo di dichiarazione, che ora diviene effettivo con la diffusione di questo modello – l’AP139 – da compilare e trasmettere all’Inps.

Vediamo in dettaglio quale modulo è stato diffuso, chi deve compilarlo e come compilarlo per dichiarare i propri redditi.

Quota 100: obbligo di dichiarare i propri redditi

Come anticipato chi ha approfittato dell’opzione Quota 100 per uscire da lavoro in anticipo e godersi la pensione, deve ora certificare i propri redditi all’Inps per fare in modo che l’istituto effettui i dovuti controlli e attesti il rispetto del divieto di cumulo tra redditi da pensione e quelli da lavoro. Lo deve fare con una dichiarazione dei redditi obbligatoria, mediante compilazione del modulo AP139.

Difatti, l’articolo 14 del Decreto legge n.4 del 28 gennaio 2019, (convertito in legge) al comma 3 specifica che la Pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo o dipendente. E questa incumulabilità vale:

Dal primo giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione del requisito per andare in pensione di vecchiaia (67 anni),

Ad eccezione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, entro il limite dei 5 mila euro lordi.

Dichiarazione dei redditi Quota 100: cosa si deve certificare

Chi percepisce la pensione con Quota 100 deve quindi presentare obbligatoriamente la dichiarazione dei redditi tramite modello AP139, nei casi in cui in un anno questa persona ha percepito:

redditi da lavoro autonomo o dipendente incumulabili con Quota 100,

redditi da lavoro autonomo occasionale superiori a 5 mila euro lordi,

redditi da lavoro espressamente previsti come non influenti ai fini del divieto di cumulo,

redditi da lavoro svolto in periodi precedenti l’inizio della pensione Quota 100 (da indicare in questo caso anche il periodo di svolgimento di queste attività).

Il modulo deve essere inviato sul sito Inps, accedendo al servizio online “Domanda di ricostituzione pensione”.

Quota 100: cosa contiene il modulo AP139

Il modulo AP139 utilizzato per presentare la dichiarazione dei redditi con Quota 100 contiene:

una prima sezione esplicativa, con tutte le informazioni sul divieto di cumulo, su quali redditi sia permesso cumulare e quali no, entro quale limite,

una sezione di compilazione contenente: dati anagrafici del pensionato,

una sezione da compilare in caso di mancata percezione di redditi da lavoro (questo spazio è da riempire solo nel caso in cui l’anno precedente siano stati percepiti redditi incumulabili che hanno causato la sospensione della pensione, per ottenere la riattivazione dei pagamenti,

una sezione da compilare solo nel caso di percezione di redditi da lavoro incumulabili,

una sezione da compilare solo nel caso di percezione di redditi da lavoro svolto in periodi precedenti l’inizio della pensione Quota 100,

una sezione da compilare solo nel caso di percezione di redditi da lavoro cumulabili con Quota 100

una sezione dedicata alla delega e al mandato per farsi rappresentare e assistere dal Patronato.

Come inviare la dichiarazione dei redditi Quota 100

La dichiarazione reddituale per il controllo del divieto di cumulo dei redditi con Quota 100 deve essere trasmessa all’Inps, una volta compilato il modulo, online, sul sito Inps mediante il servizio “Domanda di ricostituzione pensione”

Quota 100: chi è escluso dalla dichiarazione redditi

Ci sono due tipologie di pensionati esclusi dall’obbligo di trasmissione del Modulo AP139:

chi non ha mai percepito redditi da lavoro in concomitanza con la pensione quota 100

chi, nel periodo compreso tra l’inizio di quota 100 e l’età della pensione di vecchiaia ha percepito solo redditi cumulabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA