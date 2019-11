Concorso Medicina Generale 2019/2022: requisiti, come far domanda, prova

Nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie concorsi ed esami n.89 del 12 novembre 2019 è stato pubblicato il bando del Concorso Medicina Generale 2019/2022 per l’ammissione dei candidati ai corsi di formazione specifica. Contestualmente le Regioni hanno bandito i relativi avvisi nei B.U.R.

Il 12 Dicembre 2019 sarà il termine ultimo per la presentazione delle domande alle competenti amministrazioni regionali.

Nei prossimi paragrafi indicheremo le piattaforme online a cui far riferimento per reperire i bandi e le principali informazioni sul Concorso medicina utili per l’iscrizione.

Concorso Medicina Generale 2019/2022: bandi e posti per regione

Nell’allegato al bando sono indicati i link diretti ai siti regionali per il CFSMG 2019.

Leggi l’allegato

Di seguito indichiamo i posti disponibili e i relativi bandi pubblicati sui Bollettini Regionali:

Abruzzo – 30 posti;

Basilicata – 18 posti;

Calabria – 60 posti;

Campania – 140 posti;

Emilia Romagna – 132 posti;

Friuli Venezia Giulia – 40 posti;

Lazio – 183 posti;

Liguria – 51 posti;

Lombardia – 331 posti;

Marche – 49 posti;

Molise – 10 posti;

Piemonte – 120 posti;

Puglia – 125 posti;

Provincia autonoma di Trento – 25 posti;

Sardegna – 45 posti;

Sicilia – 140 posti;

Toscana – 120 posti;

Umbria – 38 posti;

Valle d’Aosta – 8 posti;

Veneto – 118 posti.

Concorso Medicina Generale 2019/2022: requisiti richiesti

Per essere ammessi al Concorso Medicina Generale i candidati devono essere in possesso di determinati requisiti di status, titoli accademici e professionali.

In primis, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

essere cittadini italiani;

essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

essere cittadini non comunitari e familiari di un cittadino comunitario, con possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

essere cittadini non comunitari con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

essere cittadini non comunitari titolari dello status di rifugiato;

essere cittadini non comunitari titolari dello status di protezione sussidiaria.

I titoli accademici e professionali richiesti invece sono:

diploma di laurea in Medicina e Chirurgia ;

; abilitazione all’esercizio della professione in Italia;

della professione in Italia; iscrizione all’albo dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Repubblica italiana.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di avviamento a selezione.

Concorso Medicina Generale 2019/2022: come inviare domanda

Non è consentito partecipare per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma, pena l’esclusione dal concorso.

Entro il 12 Dicembre 2019, 30° giorno dalla pubblicazione del bando in Gazzetta, i candidati devono trasmettere la domanda tramite la piattaforma informatica della Regione per la quale intendono concorrere.

Essa deve essere sottoscritta dal candidato e presentata con un valido documento d’identità.

In fase di domanda deve essere indicato altresì un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e un indirizzo di posta ordinario per successive comunicazioni a carattere informativo e organizzativo.

Concorso Medicina Generale 2019/2022: prova selettiva

I candidati per l’ammissione al Concorso Medicina Generale 2019 devono affrontare una sola prova d’esame: un test della durata di 2 ore con 100 quesiti a risposta multipla su argomenti di Medicina Clinica. La risposta corretta sarà solamente una.

Valutazione

Le risposte sono così valutate:

1 punto per ogni risposta esatta;

0 punti per ogni risposta errata, multipla o non data.

La prova si considera superata con un punteggio minimo di 60/100 che consentirà l’inserimento nella graduatoria di merito.

Diario

La prova si svolgerà nello stesso giorno e alla stessa ora in tutto il territorio nazionale. A seguito delle linee guida in merito all’attuazione del Concorso Medicina Generale per il triennio 2019/2022, le Regioni si impegnano ad espletare la prova il 22 Gennaio 2020 alle ore 10 con conseguente inizio del corso al marzo 2020.

Sarà data comunicazione su luogo e ora della convocazione tramite avviso sul B.U.R. e presso gli ordini provinciali.

