Concorso 2329 Funzionari Giudiziari, preselettiva: pubblicati esiti provvisori

Nel pomeriggio del 20 Novembre sul sito del Ripam Formez è stato pubblicato l’avviso con gli esiti provvisori delle prove preselettive del Concorso 2329 Funzionari Giudiziari, indetto nella Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale concorsi ed esami n.59 del 26 Luglio 2019.

Seguirà un ulteriore aggiornamento per indicare tempi e modalità di accesso agli atti online. Nel frattempo vediamo assieme quanti candidati si sono presentati per ogni selezione e gli ammessi.

Concorso 2329 Funzionari Giudiziari: partecipanti

Alle prove preselettive del Concorso Funzionari Giudiziari si sono presentati solamente 33.317 candidati, se ci pensiamo un numero veramente basso rispetto alle 115.000 domande ricevute.

Le sessioni si sono svolte dal 12 al 18 Novembre 2019 alla Nuova Fiera di Roma, precisamente con convocazione all’ingresso Nord di via Portuense n.1645/1647.

Concorso 2329 Funzionari Giudiziari: idonei

Nell’avviso sono indicati gli idonei per ciascuna procedura: F/MG e FO/MG. L’elenco definitivo verrà pubblicato successivamente, in arrivo anche la comunicazione con le modalità di accesso agli atti online.

Il Formez PA ha comunicato l’indirizzo mail a cui far riferimento per eventuali criticità o chiarimenti sulla procedura: concorsigiustizia@formez.it

F/MG

Nella prova preselettiva per i candidati al profilo F/MG sono risultati idonei 6.937 candidati, dei quali 34 in ex aequo.

La soglia di accesso è stata pari a 31,39.

Elenco ammessi profilo F/MG

FO/MG

Per il profilo FO/MG gli idonei che affronteranno le prove successive sono 84. La soglia di accesso è stata 44,69.

Elenco ammessi profilo FO/MG

Concorso 2329 Funzionari Giudiziari: step successivi

I candidati risultati idonei nella prova preselettiva potranno accedere alla prova scritta, nella quale verranno somministrati quesiti a risposta multipla su:

materie relative al profilo professionale

– codice F/MG: diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale, ordinamento penitenziario (L. 354/1975, decreto del Presidente della Repubblica 230/2000 e D.Lgs. 121/2018);

– codice FO/MG: diritto amministrativo, diritto del lavoro, contabilità di Stato, ordinamento penitenziario (L. 354/1975, decreto del Presidente della Repubblica 230/2000 e D.Lgs. 121/2018);

; conoscenza della lingua inglese.

I candidati potranno ottenere fino a un massimo di 30 punti, dei quali: 20 nella prima parte, 5 nella seconda e 5 nella terza. Non è prevista la pubblicazione della banca dati.

Concorso 2329 Funzionari Giudiziari: preparazione

Al momento non è nota la data di svolgimento della prova scritta. Per iniziare da subito lo studio consigliamo il volume con tutte le materie per il profilo F/MG, di cui riportiamo l’indice per una valutazione dei contenuti:

