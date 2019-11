Concorso Asl Sardegna 2019, le procedure in pubblicazione

Sul sito istituzionale dell’Azienza Tutela Salute Sardegna sono state comunicate indicazioni sul Concorso Asl Sardegna 2019 in fase di pubblicazione: nuove assunzioni per un totale di circa 150 posti in diverse aree.

Nei prossimi paragrafi vediamo i profili professionali richiesti e l’organico necessario per ogni selezione.

Concorso Asl Sardegna 2019: profili richiesti

Le procedure di iscrizione ai Concorsi Ats Sardegna non sono ancora attive, si attende la pubblicazione dei relativi bandi in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia siamo a conoscenza del fabbisogno organico per ciascun profilo:

102 posti di Assistente Amministrativo , categoria C;

, categoria C; 15 posti di Assistente Tecnico Informatico , categoria C;

, categoria C; 6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Prevenzione Ambienti e luoghi di lavoro , categoria D;

, categoria D; 10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Riabilitazione Psichiatrica , categoria D;

, categoria D; 6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Educatore Professionale , categoria D;

, categoria D; 5 posti di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Elettronico , categoria D;

, categoria D; 7 posti di Dirigente Medico – Chirurgia Generale ;

; 6 posti di Dirigente Medico – Ematologia ;

; 4 posti di Dirigente Medico – Malattie Infettive ;

; 11 posti Dirigente Medico – Radiodiagnostica ;

; 13 posti Dirigente Medico – Pediatria ;

; 1 posto Dirigente Medico – Endocrinologia ;

; 7 posti Dirigente Medico – Geriatria ;

; 1 posto Dirigente Medico – Reumatologia.

Leggi l’avviso

Concorso Asl Sardegna 2019: quando iscriversi

Al momento la procedura telematica per l’iscrizione non è ancora attiva. La domanda di partecipazione al Concorso Ast Sardegna potrà essere inviata dopo la pubblicazione dell’avviso e/o dei bandi in:

Gazzetta Ufficiale IV serie speciale “concorsi ed esami”;

IV serie speciale “concorsi ed esami”; Sito ufficiale www.atssardegna.it, Albo Pretorio, sezione “bandi di concorso e selezioni”.

Il link che verrà attivato per iscriversi sarà atssardegna.iscrizioneconcorsi.it.

Concorso Asl Sardegna 2019: preparazione

In questo paragrafo ci soffermiamo sulla preparazione del Concorso Asl Sardegna per 102 Assistenti Amministrativi.

Il Manuale che vi consigliamo, a cura di Fosco Foglietta ed edito da Maggioli Editore, è un utile strumento per affrontare tutte le prove concorsuali dei Concorsi Assistenti Amministrativi presso le Asl e le Aziende Ospedaliere. Di facile lettura e comprensione grazie ai focus sulle normative, agli schemi di atti e ai provvedimenti amministrativi.

Inoltre nella sezione online, raggiungibile con il codice riportato in fondo al volume, sono disponibili i testi degli atti amministrativi in formato word e i testi delle leggi.

Concorso per collaboratore e assistente amministrativo nelle aziende sanitarie (ASL e aziende ospedaliere) Fosco Foglietta (a cura di), 2019, Maggioli Editore 2019, Il Manuale è un utilissimo strumento di supporto per la preparazione a tutte le prove concorsuali per i profili amministrativi presso le Asl e le aziende ospedaliere, proponendo un’approfondita trattazione delle principali materie richieste dai bandi. Il volume inizia con una riflessione...



© RIPRODUZIONE RISERVATA