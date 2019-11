Maggioli capofila del progetto europeo FACTLOG: la fabbrica idee e innovazione

Uno stanziamento di risorse dell’Unione europea, nell’ambito del programma Horizon 2020 e un’azienda romagnola e internazionale al tempo stesso, focalizzata su prodotti e servizi per la Pubblica amministrazione, professionisti e Aziende. Questo il cuore del Progetto FACTLOG, incubatore di innovazione, ideato e guidato dal Gruppo Maggioli.

Il progetto dura 42 mesi e sarà in collaborazione con importanti aziende attive nel campo dello sviluppo software con università ed enti di ricerca appartenenti a 11 paesi europei (Italia, Germania, Regno Unito, Irlanda, Grecia, Portogallo, Svizzera, Slovenia, Romania, Serbia e Turchia).

FACTLOG (Energy-Aware Factory Analytics for Process Industries), ideato e redatto dal Gruppo Maggioli, intende realizzare la “Fabbrica Cognitiva” come insieme di elementi indipendenti ma interconnessi, in grado di automatizzare e, quindi, rilevare e reagire efficacemente alle anomalie e alle interruzioni, così come alle opportunità in termini di miglioramento del processo produttivo, in quanto godono di una visione locale o globale delle operazioni e sono in grado di ragionare e ottimizzare l’efficienza energetica a lungo temine.

Le tecnologie oggetto del progetto FACTLOG saranno testate e convalidate in 5 settori industriali (automotive, siderurgia, petrolchimica, tessile e energie rinnovabili) con il supporto di 5 partner europei (Continental Automotive – Romania, BRC Reinforcement – Regno Unito, Fratelli Piacenza – Italia, Tupras – Turchia, e JEMS – Slovenia) e 2 cluster manufatturieri Control 2K e Hanse Aerospace.

Il Gruppo Maggioli, come capofila, coordinerà tutte le attività di gestione del progetto e avrà la responsabilità di interagire con la Commissione Europea, fornendo relazioni sui progressi e informazioni pertinenti durante l’implementazione del progetto. Dal punto di vista tecnico, invece, gioca un ruolo importante nello sviluppo della piattaforma FACTLOG in qualità di coordinatore tecnico e in particolare, nella progettazione, implementazione e deploy nei siti pilota.

