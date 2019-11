Concorso 510 funzionari Agenzia Entrate, prova tecnica: convocazioni 3 e 4 Dicembre

Pubblicati sul sito istituzionale gli elenchi degli ammessi, il diario e la sede di svolgimento della prova oggettiva tecnico-professionale del Concorso 510 funzionari Agenzia Entrate.

Leggi l’avviso del 15 Novembre 2019

La prova per i candidati delle varie Regioni avrà luogo presso l’Ergife Palace Hotel di Roma, sito in via Aurelia n. 619 nel seguente ordine:

3 Dicembre ore 9:30

– Sala Piano B per i candidati del Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Umbria e provincia di Trento;

– Sala Piano C per i candidati del Piemonte;

– Sala Pantheon per i candidati della Toscana;

– Sala Piano B per i candidati della Lombardia;

– Sala Piano C per i candidati del Veneto;

– Sala Pantheon per i candidati dell’Emilia Romagna.

Vediamo tutte le informazioni sulla prova.

Concorso 510 funzionari Agenzia Entrate: elenchi ammessi

Nell’avviso del 15 Novembre sono stati pubblicati in formato pdf, consultabile online o scaricabile, gli elenchi degli ammessi alla prova oggettiva tecnico-professionale.

I nominativi dei candidati che hanno superato la prova precedente sono in ordine alfabetico e suddivisi per ogni direzione:

Concorso 510 funzionari Agenzia Entrate: svolgimento prova

Per l’identificazione i candidati dovranno presentarsi con un valido documento d’identità nel giorno e nell’ora indicati dall’avviso, pena l’esclusione dalla procedura.

Il tempo necessario tra attività propedeutiche e svolgimento della prova è di 4 ore circa dalla convocazione.

L’accesso all’area concorsuale è consentito ai soli partecipanti, salvo i casi previsti per accompagnatori di soggetti con necessità documentate.

Eventuali variazioni sul diario e la sede verranno pubblicate il 29 Novembre 2019 sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Invece gli esiti saranno resi noti il 5 Dicembre 2019.

Leggi le specifiche sullo svolgimento

