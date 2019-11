Concorso Regione Campania 2019, correzione preselettive: pubblicati i primi esiti

Ancora non è terminata la correzione di tutte le prove del Concorso Regione Campania 2019 per 2175 posti a tempo indeterminato.

Il Formez ha dichiarato che si è concluso il controllo per i test dei laureati (950 posti in categoria D) mentre sono in correzione quelli dei diplomati (1225 posti in categoria C). Diversamente da ciò che è stato comunicato precedentemente dal Formez Pa, i risultati non saranno pubblicati tutti assieme al termine della correzione: sono già noti i provvisori per la prima selezione.

La correzione delle prove preselettive è iniziata il 17 Ottobre, data e modalità comunicate dal Formez con un avviso sul sito. Vediamo assieme tutte le novità in merito.

Concorso Regione Campania 2019: esiti provvisori

Pubblicati gli elenchi provvisori della procedura in categoria D riservata ai laureati: lo comunica il Formez Pa sulla sua pagina Facebook e sul sito ufficiale.

Otto gli elenchi alfabetici provvisori degli ammessi alla prova scritta. Di seguito elenchiamo le soglie minime di ingresso per ogni profilo:

Nei successivi paragrafi ricostruiamo come è strutturata la correzione e gli step successivi della procedura.

Concorso Regione Campania 2019: inizio e modalità di correzione

Presso la sede di Formez PA di Roma, il 17 Ottobre dalle ore 10:30 è iniziata la correzione delle prove preselettive per la procedura che seleziona 950 unità di personale non dirigenziale in categoria D.

Già alla fase di apertura dei plichi contenenti gli elaborati era presente il Comitato di Vigilanza che ha supervisionato la realizzazione delle prove.

La correzione è continuata nei giorni feriali per poi passare all’altra procedura indetta nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 9 Luglio 2019, per la selezione di 1225 unità di personale non dirigenziale in categoria C.

Come indicato nei relativi bandi: “Gli elaborati relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma anonima, saranno custoditi in busta sigillata. La correzione degli stessi, ed il successivo abbinamento con i nomi dei candidati, avverranno pubblicamente“.

Per esigenze di spazio, nell’aula possono entrare solamente gruppi di 70 persone alla volta.

Concorso Regione Campania 2019: graduatoria e diario prova scritta

Al termine della correzione è prevista la pubblicazione della graduatoria per ciascuna procedura.

Supereranno la prova un numero di candidati pari a 4 volte i posti messi a concorso per ciascun profilo e coloro i quali si siano collocati in ex-aequo rispetto all’ultimo posto utile in graduatoria.

Gli elenchi alfabetici degli ammessi e il diario della prova scritta verranno pubblicati almeno 15 giorni prima dello svolgimento.

La prova, diversamente dalla preselettiva, sarà distinta per i profili professionali e mirerà a verificare la conoscenza teorica e pratica delle materie a bando con 60 quesiti a risposta multipla.

Per la preparazione della prova scritta per i profili Amministrativi (AMD/CAM) e Culturali (CUD/CAM) consigliamo:

Fonte: Formez

