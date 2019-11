Concorso 616 Operatori Giudiziari, come fare domanda nei Centri per l’Impiego

Dal momento della pubblicazione del bando di Concorso 616 Operatori Giudiziari in Gazzetta Ufficiale gli aspiranti candidati hanno espresso numerosi dubbi in merito alla modalità di candidatura: a quale centro per l’impiego rivolgersi? Come essere inseriti nelle liste di collocamento? Come inviare la domanda? Quando è possibile iscriversi?

In questo articolo approfondiamo la procedura per facilitarne la comprensione ai possibili partecipanti.

Concorso 616 Operatori Giudiziari: iscrizione ai centri per l’impiego

Il primo requisito per partecipare alla selezione è l’iscrizione a un Centro per l’Impiego, perfezionabile in due modalità:

recandosi fisicamente al Centro più vicino;

online con il sito Anpal Servizi.

I disoccupati per essere iscritti alle liste e quindi reinseriti nel mondo del lavoro devono necessariamente presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità. E’ fondamentale essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica per ricevere comunicazioni in merito alla procedura.

E’ possibile cambiare Centro per l’Impiego pur rispettando la normativa sull’iscrizione. Per qualsiasi dubbio consultare il regolamento di ciascun Cpi.

Concorso 616 Operatori Giudiziari: chi può iscriversi

Alle liste di collocamento dei Centri per l’Impiego possono iscriversi tutti gli individui in cerca di lavoro appartenenti a queste categorie:

disoccupati, sia effettivi che con scadenza breve di contratto (con lettera di licenziamento ad esempio);

occupati che vogliono cambiare lavoro;

sospesi in Cassa Integrazione Guadagni;

in condizioni di disabilità, svantaggio o fragilità;

di differente nazionalità.

Concorso 616 Operatori Giudiziari: la selezione

L’iter è partito dal Ministero della Giustizia che l’8 Novembre ha inviato ai Centri per l’Impiego la richiesta di avviamento a selezione del personale con anche le istruzioni organizzative da seguire.

Entro i 45 giorni consecutivi al ricevimento della richiesta, i Centri per l’impiego dovranno attivarsi per selezionare il personale inserendone in graduatoria fino al doppio dei posti a bando. Verrà pubblicato un avviso pubblico grazie al quale gli interessati potranno candidarsi per i successivi 30 giorni con un modulo in forma cartacea o telematica.

Le graduatorie di ogni circoscrizione verranno trasmesse al Ministero, che si occuperà della convocazione dei candidati alle prove.

Al termine della selezione i candidati con il punteggio minore avranno la meglio. In caso di parità sarà favorità l’anzianità di iscrizione e la data di nascita in ordine decrescente. Questo perchè i Centri per l’Impiego mirano a reinserire nel mondo del lavoro i soggetti in condizione complessiva di svantaggio.

Concorso 616 Operatori Giudiziari: prove e preparazione

La selezione si svolgerà nelle Corti d’Appello del rispettivo distretto e prevede:

colloquio ;

; prova pratica di idoneità, riordino di fascicoli cartacei e verifica dell’uso del computer, dei programmi di videoscrittura, della posta elettronica e della navigazione internet.

Per la preparazione consigliamo il seguente manuale di Maggioli Editore, con:

tecniche e suggerimenti per affrontare il colloquio ;

; trattazione completa di tutti gli argomenti rilevanti in ambito informatico :

– informatica di base;

– architettura del calcolatore;

– software e sistema operativo;

– reti e internet;

– videoscrittura con Microsoft Word;

– fogli di calcolo con Microsoft Excel;

– presentazioni multimediali con Microsoft PowerPoint;

– basi di dati con Microsoft Access;

– posta elettronica con Microsoft Outlook.

inquadramento contrattuale, attività dell'operatore giudiziario e servizi di cancelleria.

La selezione prevista dal bando consiste in una chiamata diretta tramite i Centri per l'Impiego.



Fonte: Ministero della Giustizia

