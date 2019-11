Concorso Infermieri Puglia, 1132 posti: cosa sapere per partecipare

A seguito della deliberazione del Direttore Generale dell’Asl Bari n. 2141 del 31 Ottobre 2019, è indetta una procedura di mobilità regionale e interregionale e un contestuale concorso Infermieri Puglia unico per 1132 posti.

Queste maxi assunzioni nelle aziende sanitarie della Regione Puglia sono state promosse dal Direttore Generale dell’Asl Bari, in concerto con il Presidente della Regione – nonchè assessore alla Sanità Pugliese – e il direttore del Dipartimento Promozione Salute.

Vediamo tutte le informazioni sulle procedure da bandire.

Tutti i bandi attivi per Infermieri

Concorso Infermieri Puglia: posti a disposizione

Le Aziende del Sistema Sanitario Regionale hanno stilato il Piano triennale dei Fabbisogni con il numero complessivo di personale Infermiere di categoria D da reclutare.

Riportiamo i posti a disposizione per ogni Asl:

320 Asl Bari;

Asl Bari; 44 Asl Bat;

Asl Bat; 84 Asl Brindisi;

Asl Brindisi; 240 Asl di Lecce;

Asl di Lecce; 91 Asl di Foggia;

Asl di Foggia; 119 Asl di Taranto.

Asl di Taranto. 150 agli Ospedali Riuniti di Foggia;

agli Ospedali Riuniti di Foggia; 20 al Policlinico di Bari;

al Policlinico di Bari; 28 all’Ircc Giovanni Paolo II di Bari;

all’Ircc Giovanni Paolo II di Bari; 36 all’Irccs «Saverio De Bellis».

Dei 1132 posti indicati nella delibera: 283 verranno assegnati con le procedure di mobilità regionale, 283 con mobilità interregionale mentre i restanti 566 con il concorso pubblico.

Leggi la delibera 1132 Infermieri Puglia

Nel caso in cui i posti assegnati con procedure di mobilità volontaria non venissero coperti nemmeno con mobilità extraregionale, potranno rientrare gli idonei in ordine di graduatoria del concorso.

Concorso Infermieri Puglia: requisiti di partecipazione

Al Concorso 1132 Infermieri Puglia possono partecipare coloro i quali siano in possesso di determinati requisiti generali e specifici, differenziati per procedura di mobilità o concorso.

Mobilità

I candidati entro la data di avviamento a selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere dipendenti a tempo indeterminato e pieno presso Enti pubblici, Aziende del Servizio Sanitario Nazionale ed Enti equiparati;

presso Enti pubblici, Aziende del Servizio Sanitario Nazionale ed Enti equiparati; iscrizione all’albo professionale ;

; non aver usufruito dell’ istituto della mobilità nell’ultimo biennio;

nell’ultimo biennio; idoneità alle mansioni connesse alla qualifica di infermiere;

connesse alla qualifica di infermiere; non aver avuto una sanzione disciplinare superiore alla censura scritta nell’ultimo biennio;

non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro.

Concorso

Cittadinanza in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea e familiari in possesso di adeguato titolo di soggiorno, oppure cittadinanza in Paesi Terzi purchè vi sia titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo, status di rifugiato o protezione sussidiaria;

in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea e familiari in possesso di adeguato titolo di soggiorno, oppure cittadinanza in Paesi Terzi purchè vi sia titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo, status di rifugiato o protezione sussidiaria; idoneità fisica all’impiego per i profili professionali sanitari;

per i profili professionali sanitari; godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;

anche negli stati di appartenenza o provenienza; non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego per le motivazioni indicate nel bando;

titolo di studio come laurea triennale, diploma di laurea o attestati ai sensi della normativa vigente;

come laurea triennale, diploma di laurea o attestati ai sensi della normativa vigente; iscrizione all’albo professionale.

Concorso Infermieri Puglia: invio domande

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso la compilazione del form su www.sanita.puglia.it/webiasl-bari.

La procedura sarà attiva solamente dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale e fino al 30° giorno successivo. Aggiorneremo l’articolo non appena sarà possibile candidarsi.

In fase di domanda i candidati devono anche esprimere preferenze in merito alle assegnazioni.

La domanda si considera completa con il pagamento della tassa concorsuale di euro 10.

Concorso Infermieri Puglia: selezione

La selezione concorsuale dei candidati avverrà sulla base di titoli (di servizio, accademici, pubblicazioni e curriculum formativo/professionale) ed esami.

Le prove previste sono le seguenti:

scritta , redazione di un elaborato o quesiti a risposta sintetica/multipla sulle materie connesse al profilo;

, redazione di un elaborato o quesiti a risposta sintetica/multipla sulle materie connesse al profilo; pratica , esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti;

, esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti; orale, un colloquio sugli argomenti delle precedenti prove e ulteriori legati alla normativa in ambito sanitario, conoscenze informatiche, conoscenze di base di lingua inglese e/o francese.

Il diario delle prove verrà reso noto almeno 15 giorni prima della prova scritta e 20 giorni dalla prova pratica e orale.

Concorso Infermieri Puglia: preparazione

Per la preparazione consigliamo:

il manuale teorico-pratico utile per la formazione e l’esercizio della professione di Infermiere oltre che per i Concorsi Infermieri;

utile per la formazione e l’esercizio della professione di Infermiere oltre che per i Concorsi Infermieri; il volume con oltre 5000 quiz a risposta multipla e sezione di approfondimento online.

L’infermiere Marilena Montalti-Cristina Fabbri, 2018, Maggioli Editore 2018, Il manuale, giunto alla IX edizione, costituisce un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti all’interno...



Test dei concorsi per Infermiere Ivano Cervella, 2019, Maggioli Editore 2019, Il volume costituisce uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere. I 5000 quiz a risposta multipla, infatti, sono il frutto di un attento studio degli argomenti più spesso oggetto d’esame e dei quesiti effettivamente somministrati durante le...



© RIPRODUZIONE RISERVATA