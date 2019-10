Manovra 2020: ecco le misure inserite e la bozza della Legge di bilancio

Manovra 2020, approvati Legge di bilancio e decreto fiscale 2020 in Consiglio dei ministri: tutte le norme inserite. Il lungo iter della Legge di Manovra 2020 è in corso, e ha portato al varo della Legge di bilancio e dl fiscale 2020 in Consiglio dei ministri.

Si compone di 93 articoli la prima bozza della legge di bilancio 2020, diffusa nelle scorse ore. Un testo concordato nell’ultimo vertice di Governo tenutosi a Palazzo Chigi, da cui è venuta fuori un’ultima intesa, con alcune novità importanti, tra cui la cedolare secca per gli affitti a canone concordato, che resta al 10 per cento.

Riepiloghiamo in breve le principali misure inserite in questa bozza di legge di bilancio e cosa cambierà dal prossimo anno.

Manovra 2020: stop aumenti dell’Iva

Prima grande misura di tutto l’impianto della Manovra confermata è il congelamento dell’aumento Iva, che ci costerà 23 miliardi di euro. Il rischio dell’aumento infatti incombeva, fino alle rassicurazioni del Governo giallo-rosso sul fatto che lo stop all’impennata Iva sarebbe stata inserita in Manovra.

E così è stato: gli aumenti Iva pari a 23,1 miliardi di euro sono stati a tutti gli effetti sterilizzati senza alcun aumento o rimodulazione delle aliquote, come promesso. Questo costerà appunto 23,1 miliardi. La manovra evita così un innalzamento delle aliquote IVA dal 22 al 25,2% e dal 10 al 13% che sarebbero scattati dal 1° gennaio 2020.

Legge di bilancio 2020: novità taglio cuneo fiscale

Il primo scoglio di cui si era discusso nel vertice di Palazzo Chigi, e che è stato superato in Consiglio dei ministri, è stato proprio il taglio al cuneo fiscale sul lavoro voluto dal Governo. Si tratta del secondo impegno assunto in prima persona dal Premier nel suo discorso alla Camera, dopo lo stop agli aumenti Iva (che rappresentano il primo grosso nucleo di intervento sulla Manovra di bilancio).

La manovra 2020 prevede infatti anche questo: la riduzione già a partire dal 2020 del cuneo fiscale a carico dei lavoratori. verrà inaugurato un programma di riduzione della pressione fiscale a totale vantaggio dei lavoratori dipendenti. Si ipotizza una riduzione da 3 miliardi nel 2020 per poi arrivare a regime a 6 miliardi. Unici beneficiari di questa misura sono i lavoratori dipendenti.

Manovra 2020: cancellato il superticket sulla sanità

Altra novità annunciata e inserita nell’impianto è al’abolizione del superticket sulla sanità. Avverrà però a partire da settembre 2020. Le risorse utilizzate e previste sono destinate ad aumentare nei prossimi 3 anni.

In dettaglio arriva la cancellazione del superticket, la tassa da 10 euro a ricetta su visite ed esami, da settembre con una dotazione di 165 milioni di euro e di circa 500 milioni di euro a regime dal 2021. I fondi per la Sanità aumentano di 2 miliardi nel 2020, e vengono stanziati 2 miliardi per l’edilizia sanitaria.

Manovra 2020: Quota 100, Ape social opzione donna

Possiamo dire che Quota 100 non chiuderà i battenti il prossimo anno, ma resterà fino al 2021. Non sono previste finestre di uscita.

Non verrà toccato invece, o meglio, saranno solo apportate alcune modifiche per evitare i comportamenti furbetti, il Reddito di cittadinanza.

Sarà prorogata Opzione donna. La misura resterà anche nel 2020 e potrà essere utilizzata per le donne in possesso dei requisiti che vogliano uscire prima da lavoro.

Confermata anche Ape social, che potrà anch’essa essere utilizzata anche nel 2020.

Manovra 2020: arriva il Bonus facciate

Per il 2020 sarà introdotto il Bonus facciate: una detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici. L’obiettivo è quello di dare incentivi a chi regala un nuovo volto alle città. Prorogate poi le detrazioni per la riqualificazione energetica, gli impianti di micro-cogenerazione e le ristrutturazioni edilizie, oltre a quelle per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata a seguito di ristrutturazione.

Manovra 2020: lotta all’evasione e alle frodi

Con la Manovra arriva l’estensione del reverse charge per contrastare l’illecita somministrazione di manodopera:attraverso la costituzione di false cooperative e false imprese, i soggetti coinvolti nelle frodi evitano di assumere manodopera interna delegando il reperimento delle risorse a finte società affidatarie che aggirano le norme contrattuali, evadono l’Iva e non procedono al versamento delle ritenute operate sui redditi dei lavoratori.

Inoltre in sono in arrivo misure contro le frodi nel settore dei carburanti, e si introducono nuove norme di contrasto all’evasione e all’illegalità nel settore dei giochi, tramite:

l’istituzione del registro unico degli operatori del gioco pubblico e

degli operatori del gioco pubblico e il blocco dei pagamenti per i soggetti che operano dall’estero senza concessioni

per i soggetti che operano dall’estero senza concessioni in arrivo l’istituzione dell’agente sotto copertura per il settore dei giochi.

Ma non è finita qui, contro l’evasione sono in arrivo anche queste misure:

Carcere per chi evade più di 100 mila euro (dichiarazione fraudolenta), con pene inasprite, dai 4 agli 8 anni.

(dichiarazione fraudolenta), con pene inasprite, dai 4 agli 8 anni. Confisca per sproporzione, ad oggi prevista per reati gravissimi come quelli di mafia.

Legge di bilancio 2020: aiuti alle famiglie

Il Fondo per la famiglia era stato aumentato di 500 milioni di euro, e ora altri 600 milioni sono stati stanziati. Soldi che serviranno ad avviare un piano di semplificazione e razionalizzazione rivolto alle famiglie italiane. Si parte dall’azzeramento della retta per gli asili nido, in base alle fasce di reddito, fino al bonus bebè. Si punta ad arrivare al proclamato Assegno unico per i figli, che non sarà introdotto nel 2020, ma dovrà aspettare ancora un po’.

Questo Fondo aprirà la strada in un secondo momento all’Assegno unico famiglia che, come già detto, non dovrebbe comparire nella Manovra 2020. In questo fondo confluirebbero le risorse per i servizi alle famiglie, da quelle per lo stop alle rette degli asili nido ad altri bonus. Sarebbe questa la base per creare in un secondo momento l’assegno unico per i figli.

All’interno del programma di Governo c’è un’ampia volontà di sostegno all’eduzione. In quest’ottica il Governo Conte bis è pronto ad aiutare le famiglie a medio-basso reddito, azzerando o riducendo le rette per la frequenza degli asili nido pubblici, già dal 2020.

Tra le misure previste dal Fondo famiglia, c’è il Bonus bebè 2020: si compone di tre soglie, da un minimo di 960 euro a un massimo di 1.920 euro, e incrementato del 20% dal secondo figlio in poi. L’assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Manovra 2020: incentivo pagamenti elettronici

Altro punto, in ottica soprattutto di lotta all’evasione è l’incentivo ai dei pagamenti elettronici per ridurre i costi delle operazioni e scongiurare fenomeni di evasione fiscale. Essere onesti conviene: questo è il punto focale di tutte le misure messe a punto nel Decreto fiscale per incentivare i pagamenti con carte e bancomat. Obiettivo dichiarato quindi è un’Italia cashless (senza contante).

Diverse le misure previste nel pacchetto del Decreto fiscale, tra cui:

multe ai commercianti che non accettano i pagamenti elettronici con carta di credito o bancomat (30 euro + il 4% del valore della transazione da effettuare per cui è stato rifiutato il pagamento). La nuova intesa ha però portato a uno slittamento dell’entrata in vigore delle sanzioni per i commercianti che non utilizzano il pos a luglio 2020, anziché gennaio;

che non accettano i pagamenti elettronici con carta di credito o bancomat (30 euro + il 4% del valore della transazione da effettuare per cui è stato rifiutato il pagamento). La nuova intesa ha però portato a uno per i commercianti che non utilizzano il pos a anziché gennaio; Superbonus Befana : un superbonus da riconoscersi a partire dall’inizio del 2021 in relazione alle spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, bonifici bancari, bancomat), oltre all’istituzione di estrazioni e premi speciali per chi paga con moneta elettronica;

: un superbonus da riconoscersi a partire dall’inizio del 2021 in relazione alle spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, bonifici bancari, bancomat), oltre all’istituzione di estrazioni e premi speciali per chi paga con moneta elettronica; lotteria degli scontrini, con premi a estrazioni riservati a clienti e commercianti.

Sono previsti rimborsi in denaro per chi decide di pagare con la moneta elettronica. Le condizioni e le modalità saranno stabilite con un decreto del Mef (Ministero dell’economia e delle finanze), entro il 30 aprile 2020, e lo stanziamento pari a tre miliardi di euro scatterà dal 2021

Manovra 2020: arriva credito d’imposta con Pos

Arriva per i commercianti un credito d’imposta del 30% delle commissioni sulle transazioni con carte e bancomat, che sarà riconosciuto alle piccole attività con ricavi e compensi entro i 400mila euro. Questa l’ultima novità inserita in bozza Decreto fiscale. Il credito d’imposta partirà dalle spese sostenute dal 1 luglio 2020 (quando entreranno in vigore anche le multe per chi non accetta il Pos) e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione. I costi sono calcolati per il primo anno in 26,95 milioni, che diventano 53,9 milioni.

Manovra 2020: limite contante a 2 mila euro

Nel decreto fiscale è presente un’altra novità su quella che ormai è la misura bandierina per ogni Governo che scenda in campo: la soglia limite sull’utilizzo dei contanti, che dopo un braccio di ferro con Renzi, è stata ridotta da 3 mila a 2 mila euro.

Frutto della nuova intesa di un Governo sulla Manovra è però lo slittamento dell’entrata in vigore di questo limite al 1° luglio 2020.

In sostanza, il Governo Conte bis nel Decreto fiscale collegato alla nuova Legge di bilancio 2020 ha deciso di abbassare ancora il tetto su sui contanti dagli attuali 3 mila euro a 2 mila euro. In base alla nuova intesa questo tetto scenderà solo a partire dal 1° luglio, e non dal 1° gennaio.

Manovra 2020: tassa sulla plastica

Arriva anche la discussa tassa sulla plastica: un’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

Si pagherà 1 euro per chilogrammo di materia plastica. Nulla è dovuto invece per i prodotti risultino compostabili.

Manovra 2020: sugar tax

Viene inoltre istituita una tassa sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti. Come si legge nella bozza della Legge di bilancio 2020: “istituita una imposta sul consumo delle bevande analcoliche” ossia “i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Ue, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume”.

Si pagherà:

10 euro per ettolitro, per i prodotti finiti;

per ettolitro, per i prodotti finiti; 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione”

Manovra 2020: fondo per la disabilità

Al fine di dare attuazione a interventi in materia a favore della disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, è stato istituito un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, a 200 milioni di euro per l’anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

Manovra 2020: bonus cultura app 18

Chi compie 18 anni nel 2020 riceverà una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Manovra 2020: nuova stretta sui giochi

In arrivo una stretta sui giochi, attraverso l’istituzione del registro unico degli operatori del gioco pubblico e il blocco dei pagamenti per i soggetti che operano dall’estero senza concessione, anche attraverso l’istituzione dell’agente sotto copertura.

Arriva anche la tassa sulla fortuna o sulle vincite: per finanziare la stabilizzazione al 10% della cedolare secca sugli affitti a canone concordato, il Governo sarebbe in procinto di aumentare dal 12% al 15% del prelievo sulle vincite oltre i 500 euro.

Manovra 2020: agevolazioni fiscali ristrutturazioni

Si parla ancora di ecobonus ristrutturazioni nella prossima Legge di bilancio, in particolare sono previste queste misure:

proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia al 50 per cento (da suddividere in 10 quote annuali);

della per gli interventi di ristrutturazione edilizia al 50 per cento (da suddividere in 10 quote annuali); Proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione al 50 o 65 per cento per gli interventi di efficienza energetica come l’installazione di pannelli solari, di impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A;

Proroga per il 2020 della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;

Introduzione per il 2020 di un Bonus facciate, una detrazione dell’90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici.

Manovra 2020: esenzione canone Rai

A decorrere dall’anno 2020, come si legge nella bozza diffusa, “per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza”. Per l’abuso, si legge nel provvedimento, “è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d’importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa”.

Manovra 2020: le novità per le Partite Iva

Sono state prorogate per le partite Iva, sia in regime forfettario che ordinario, al 16 marzo 2020 le rate fiscali previste al 18 novembre 2019, con l’effetto di aggiungere 3 miliardi alle entrate previste nel 2020.

Inoltre, resta fermo il regime di flat tax per le partite Iva con redditi fino a 65.000 euro annui. Vengono rivisti i parametri del regime dei minimi rendendo più selettiva la possibilità di accedervi. Si introducono limiti di spesa per il personale a 20mila euro e il limite di beni strumentali a 20mila euro.

Manovra 2020: cedolare secca resta al 10%

Nessun ritocco dell’aliquota della cedolare secca. Non salirà al 12,5%, ma resterà anche nel 2020 al 10%.

