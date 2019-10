Concorsi Veneto Lavoro 2019, c’è il calendario della prova scritta

Aggiornamento sulle prove scritte dei Concorsi Veneto Lavoro 2019: pubblicati gli ammessi e il calendario per le diverse selezioni a tempo determinato e indeterminato in categoria C e D.

Le prove si svolgeranno presso la Fiera di Padova, quindi i candidati il giorno della convocazione dovranno presentarsi all’ingresso principale della Fiera per poi raggiungere i padiglioni di assegnazione.

Vediamo assieme le date delle convocazioni per ogni selezione.

Concorsi Veneto Lavoro 2019: convocazioni

Sul sito ufficiale di Veneto Lavoro sono state rese note le convocazioni per le prove scritte dei concorsi categoria C e D che, ricordiamo, saranno svolte alla Fiera di Padova.

I candidati ammessi devono presentarsi nel giorno e nell’ora indicati, pena l’esclusione dalla procedura.

L’ingresso della Fiera sarà il punto di riferimento per l’identificazione di tutti i concorsisti, muniti di un documento di riconoscimento.

Le convocazioni:

Operatori del Mercato del Lavoro : 26 Novembre 2019, Padiglione 1 alle 8:30;

: 26 Novembre 2019, Padiglione 1 alle 8:30; Specialisti in Mercato e Servizi per il Lavoro : 27 Novembre 2019, Padiglione 1 alle 8:30;

: 27 Novembre 2019, Padiglione 1 alle 8:30; Istruttori Amministrativo Contabili : 26 Novembre 2019, Padiglione 1 ore 12;

: 26 Novembre 2019, Padiglione 1 ore 12; Specialisti Amministrativo Contabili : 28 Novembre 2019, Padiglione 1 ore 8:30;

: 28 Novembre 2019, Padiglione 1 ore 8:30; Analisti del Mercato del Lavoro : 28 Novembre 2019, Padiglione 3 ore 13:30;

: 28 Novembre 2019, Padiglione 3 ore 13:30; Tecnici Informatici : 26 Novembre 2019, Padiglione 3 ore 15:30;

: 26 Novembre 2019, Padiglione 3 ore 15:30; Specialisti Informatici: 27 Novembre 2019, Padiglione 3 ore 13:30.

Per chi volesse visionare la prova preselettiva sulla piattaforma sono indicate istruzioni sulla lettura dei documenti.

Vai alla piattaforma

Concorsi Veneto Lavoro 2019: prova scritta

La prova scritta sarà a contenuto teorico-pratico e verificherà la preparazione del candidato sulle materie relative al profilo, la sua capacità di fare collegamenti, contestualizzare le conoscenze e risolvere problemi.

In sede d’esame non sono ammessi dispositivi elettronici, testi o appunti. A disposizione dei candidati per la consultazione c’è un dizionario di lingua italiana.

