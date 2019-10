Concorso 2329 Funzionari Giudiziari, prova preselettiva: pubblicate date, istruzioni e novità sui quesiti

Alle ore 18 del 22 Ottobre sul sito del Formez è stata pubblicata la tanto attesa comunicazione sulle date delle prove preselettive del Concorso 2329 Funzionari Giudiziari con una serie di novità anche sulla struttura dei quesiti stessi.

Dal 12 al 18 Novembre 2019 a Roma si terranno quindi le sessioni di preselettiva. Le convocazioni inizieranno dai candidati il cui cognome inizi con la lettera D, in quanto estratta in sede di organizzazione.

Approfondiamo le indicazioni sullo svolgimento e la struttura della prova.

Concorso 2329 Funzionari Giudiziari: convocazioni

Le prove preselettive si svolgeranno a Roma dal 12 al 18 Novembre 2019 ma la sede non è ancora nota. Il Formez PA comunicherà al termine della consultazione di mercato la società in possesso di tutti i requisiti necessari per affidare le procedure.

Il giorno della prova i candidati per identificarsi dovranno:

presentare un documento di riconoscimento valido;

valido; presentare la ricevuta di invio della domanda ;

; acconsentire di essere sottoposti a controlli;

sottoscrivere una dichiarazione per attestare la veridicità delle informazioni personali trasmesse in fase di compilazione della domanda.

Le convocazioni iniziano dalla lettera D quindi i candidati dovranno rispettare l’ordine stabilito per sostenere la prova, pena l’esclusione dalla procedura.

Solamente gli individui appartenenti alle categorie per cui è prevista l’esenzione dalla preselettiva dovranno presentarsi direttamente alle prove scritte.

Concorso 2329 Funzionari Giudiziari: struttura prova

La prova preselettiva, comune a tutti i profili, consiste in 60 quesiti a risposta multipla sulle materie così ripartite:

20 attitudinali per verificare le capacità logico-matematiche (serie alfanumeriche, alfabetiche e alfanumeriche), abilità di calcolo, frazioni, proporzioni e percentuali, medie, velocità/distanza/tempo, divisibilità, mcm/mcd;

per verificare le capacità logico-matematiche (serie alfanumeriche, alfabetiche e alfanumeriche), abilità di calcolo, frazioni, proporzioni e percentuali, medie, velocità/distanza/tempo, divisibilità, mcm/mcd; 40 sulle materie come diritto costituzionale, diritto amministrativo con riferimento a procedimento amministrativo, disciplina del lavoro pubblico e codice degli appalti.

Concorso 2329 Funzionari Giudiziari: svolgimento

I candidati devono sostenere la prova in 60 minuti.

Come indicato nel documento, non è consentito introdurre in aula: carta per scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura, dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati.

La batteria di quiz sorteggiata viene consegnata a busta chiusa e non deve essere aperta prima del via. Informazioni possono essere richieste solamente prima dell’inizio della compilazione dei quesiti e non è consentito uno scambio verbale o scritto tra candidati durante lo svolgimento.

Ogni candidato dovrà dotarsi di una penna di colore nero funzionante.

Non è consentito proseguire la compilazione una volta dichiarata la fine del tempo a disposizione.

Valutazione

I punteggi sono così attribuiti:

1 punto per ogni risposta esatta;

– 0,33 per ogni risposta errata;

0 per ogni mancata risposta o risposte multiple.

Concorso 2329 Funzionari Giudiziari: preparazione

Per la preparazione consigliamo il seguente volume, con a disposizione ulteriori quesiti nell’area online sulle materie.

