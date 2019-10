Manovra 2020, nuovo accordo di Governo: slitta tetto contante, bonus befana nel 2021

Il cantiere dalla Manovra 2020 è ancora aperto, le ultime novità saltano fuori da un vertice fiume della maggioranza di Governo, che si è riunita nella serata di ieri (21 ottobre) a Palazzo Chigi, per cercare di scongiurare una crisi ancora prima che la nuova Legge di bilancio veda la luce, e trovare un nuovo accordo sui punti chiave dell’impianto.

Un vertice durato oltre due ore, che ha dato i suoi frutti, a una settimana dal via libera “salvo intese”, alla Manovra. Così arriva la nuova intesa sul decreto fiscale. Anche se ancora non è tutto risolto, ci sono infatti alcuni punti in sospeso, che potrebbero portare ad altre accese discussioni: stretta alla Flat tax sulle partite Iva in primis.

Due in sostanza le principali novità emerse dal vertice di maggioranza: il carcere per i grandi evasori, che entra nel decreto fiscale, e l’obbligo al Pos e tetto al contante che slittano a luglio 2020.

“Il carcere ai grandi evasori entra nel decreto fiscale. Come aveva chiesto con forza il M5S – scrive su Facebook il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Luigi Di Maio -. D’ora in avanti chi evaderà centinaia e centinaia di migliaia di euro sarà finalmente punito con il carcere. Colpiamo i pesci grossi”.

Ecco invece i nodi sciolti e i punti risolti durante il vertice di Governo, che entrano a far parte dell’attesa Manovra di bilancio 2020.

Manovra 2020, nuovo accordo: slitta tetto al contante

Prima misura su cui si è focalizzata la nuova intesa di un Governo che cerca di mettere in piedi la Manovra è lo slittamento al 1° luglio 2020 del muovo tetto a 2 mila euro sull’utilizzo del contante.

In sostanza, il Governo Conte bis nel Decreto fiscale collegato alla nuova Legge di bilancio 2020 ha deciso di abbassare ancora il tetto su sui contanti dagli attuali 3 mila euro a 2 mila euro. In base alla nuova intesa questo tetto scenderà solo a partire dal 1° luglio, e non dal 1° gennaio.

Manovra 2020, nuovo accordo: bonus befana dal 2021

Altra novità centrale per l’impianto della Manovra è il cosiddetto superbonus befana, misura fortemente voluta dal premier Giuseppe Conte: come previsto, arriverà a gennaio 2021, ma premierà solo le spese effettuate con carte e bancomat a partire da luglio 2020. Bisogna quindi stare attenti perché il premio sarà erogato solo per le spese effettuate in questo arco di tempo.

Con il bonus befana verranno erogati da 200 a 500 euro a seconda delle spese accumulate

Manovra 2020, nuovo accordo: carcere evasori

Nel decreto Fisco rimane l’inasprimento delle norme penali, con il carcere da 4 a 8 anni per i grandi evasori, ed entra anche la “confisca per sproporzione“.

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha annunciato che passerà “da un minimo di 4 anni a un massimo di otto anni” il carcere per i grandi evasori partendo da una “somma evasa di 100mila euro”.

La stretta entrerà subito nel testo del decreto fiscale ma con la clausola che le nuove norme entreranno in vigore non subito, ma solo dopo il via libera finale al decreto. Si garantirà così sia la certezza della pena, sia – come sottolinea Dario Franceschini – che “il Parlamento potrà approfondire tutti gli effetti e le conseguenze”.

Manovra 2020, nuovo accordo: slittano multe sul pos

Anche le multe previste per i commercianti che non utilizzano il pos, accennato nelle bozze del Decreto fiscale entrano in vigore solo a partire da luglio 2020 e non da gennaio.

Manovra 2020: niente accordo sulla Flat tax partita iva

Sulla flat tax per le partite Iva invece manca ancora l’accordo, anzi si prevede si discuterà ancora molto. La determinazione forfettaria dei redditi potrebbe restare per chi genera ricavi fino a 65 mila euro, ci sarà però una serie di paletti finalizzati a scoraggiare comportamenti opportunistici.

