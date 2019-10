Concorsi Ripam 2019: preselettive tra novembre e gennaio per Funzionari Giudiziari, Mibac, Ministero del Lavoro e Ministero Ambiente

Pubblicato il 17 Ottobre l’avviso di consultazione preliminare di mercato per l’affidamento delle procedure dei Concorsi Ripam 2019 e in particolare:

Concorso Ministero Ambiente per 251 unità di personale non dirigenziale;

Concorso 2329 Funzionari Giudiziari;

Concorso 1052 Vigilanti Mibac;

Concorso 1514 Ministero del Lavoro, Inail, Inl;

Concorsi Comune di Roma.

Le prove preselettive si svolgeranno a Roma.

Vediamo assieme tutte le informazioni contenute nell’avviso per ogni procedura.

Concorsi Ripam 2019: sedi delle prove

L’avviso del Formez PA è finalizzato alla ricerca e alla selezione delle strutture situate nel territorio della Città Metropolitana di Roma, per affidare temporaneamente lo svolgimento delle prove preselettive dei Concorsi gestiti dal Ripam.

Al momento la Fiera di Roma Srl è l’unica indicata, in quanto in possesso degli spazi e delle attrezzature necessarie.

Il 4 Novembre alle ore 12 sarà il termine ultimo per presentare la domanda di interesse per le società.

Concorsi Ripam 2019: tempistica preselettive

Saranno sottoposti alle prove preselettive 24.000 candidati al giorno in 2 sessioni giornaliere (una al mattino e una al pomeriggio) per 22 giorni lavorativi nel periodo compreso tra 11 Novembre 2019 e 31 Gennaio 2020.

In ogni turno i candidati a selezione saranno tra i 9.000 e i 12.000.

Vediamo assieme le informazioni per ogni procedura.

Concorso 2329 Funzionari Giudiziari

I partecipanti al Concorso Ministero Giustizia sono 115.769.

Le preselettive verranno svolte in 2 sessioni d’esame per 5 giorni lavorativi.

Concorso Ministero Ambiente 2019

I candidati al Concorso per 251 unità di personale non dirigenziale al Ministero dell’Ambiente sono 28.655. Sono previste 3 sessioni d’esame in 2 giorni lavorativi.

Concorso 1514 Ministero del Lavoro, Inail, Inl

Sono arrivate 104.780 candidature per concorrere ai 1514 posti al Ministero del lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro e Inail.

Le sessioni d’esame previste per la selezione dei candidati saranno 10 per un totale di 5 giorni lavorativi consecutivi.

Concorso 1052 Vigilanti Mibac

Al Concorso del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo si sono candidate 209.729 persone.

Le sessioni d’esame saranno 18 da svolgere in 9 giorni lavorativi consecutivi.

Concorsi Comune di Roma

Per le selezioni finalizzate alla formazione di 2 graduatorie per reperire supplenti presso le scuole dell’Infanzia e Asili Nido e assunzioni a tempo indeterminato al Comune di Roma sono arrivate 9.381 candidature.

In mezza giornata verranno convocati tutti i candidati per sottoporli alla prova preselettiva.

