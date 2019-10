Manovra 2020: ok a Legge di bilancio e decreto fiscale: tutte le misure inserite

Manovra 2020, approvati Legge di bilancio e decreto fiscale 2020 in Consiglio dei ministri: tutte le norme inserite. La lunga notte della Legge di Manovra 2020 si è chiusa con il varo della Legge di bilancio e dl fiscale 2020 in Consiglio dei ministri. Un duro testa a testa tra le due anime del Governo sulle misure da inserire, sulle modalità con cui farlo: Quota 100 si o no? Limite contante scende? E poi taglio del cuneo fiscale, fondo famiglia, lotta all’evasione. E tutta un’altra serie di misure.

Tutto fumoso, un Cdm di ben 6 ore, fin quando finalmente si è trovato l’accordo e la Manovra oltre ad essere approvata è partita in direzione Bruxelles, dove comincia il suo iter ufficiale, che include il benestare dei vertici europei.

Manovra 2020: ok in Consiglio dei ministri, le novità

L’accelerazione che porta all’approvazione dell’impianto della Manovra arriva a sorpresa, a ridosso di una riunione che avrebbe dovuto approvare solo il Documento programmatico di bilancio da inviare all’Ue. Poi il Cdm dura quasi sei ore. Si discute norma su norma. Passa il superbonus per chi paga con carta di credito, Salgono a 600 milioni le risorse per la famiglia. Arriva da settembre 2020 l’abolizione del superticket. Il confronto si fa animato sul tetto al contante, su cui i renziani di Italia viva minaccia il non voto, e sul carcere agli evasori, per il quale il M5s fa barricate.

La mediazione su queste due norme però finalmente arriva: la soglia del contante scende da 3.000 a 2.000 euro e poi a 1000 euro dal 2022, mentre per il carcere arriva una prima norma poi già si annuncia un emendamento.

Il tutto però è stato approvato “salvo intese”. Cosa significa? Semplicemente che non è finita qui. Tutto, o quasi, può ancora prendere una piega diversa da qui al 31 dicembre, giorno limite per l’approvazione definitiva della Legge di bilancio 2020.

Alle cinque del mattino Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sono scesi in sala stampa, per esprimere la loro soddisfazione per il risultato raggiunto: quello di una “manovra espansiva”.

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri ha commentato: “Siamo riusciti a sterilizzare completamente l’aumento dell’Iva: la manovra mette tre miliardi nel 2020 per la riduzione del cuneo fiscale. E rilancia misure a sostegno della crescita come l’industria 4.0”. “È stata introdotta per il 2020 una detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici per dare un nuovo volto alle nostre città”. Sarebbe il più comunemente conosciuto come Bonus facciate.

Vediamo in dettaglio tutte le norme inserite nella Manovra 2020 al vaglio ora dell’Europa.

Manovra 2020: stop aumenti dell’Iva

Prima grande misura di tutto l’impianto della Manovra confermata è il congelamento dell’aumento Iva, che ci costerà 23 miliardi di euro. Il rischio dell’aumento infatti incombeva, fino alle rassicurazioni del Governo giallo-rosso sul fatto che lo stop all’impennata Iva sarebbe stata inserita in Manovra. E così è stato: gli aumenti Iva pari a 23,1 miliardi di euro sono stati a tutti gli effetti sterilizzati senza alcun aumento o rimodulazione delle aliquote, come promesso. Questo costerà appunto 23,1 miliardi.

Legge di bilancio 2020: novità taglio cuneo fiscale

Il primo scoglio di cui si era discusso nel vertice di Palazzo Chigi, e che è stato superato in Consiglio dei ministri, è stato proprio il taglio al cuneo fiscale sul lavoro voluto dal Governo. Si tratta del secondo impegno assunto in prima persona dal Premier nel suo discorso alla Camera, dopo lo stop agli aumenti Iva (che rappresentano il primo grosso nucleo di intervento sulla Manovra di bilancio).

La manovra 2020 prevede infatti anche questo: la riduzione già a partire dal 2020 del cuneo fiscale a carico dei lavoratori. verrà inaugurato un programma di riduzione della pressione fiscale a totale vantaggio dei lavoratori dipendenti. Si ipotizza una riduzione da 3 miliardi nel 2020 per poi arrivare a regime a 6 miliardi. Unici beneficiari di questa misura sono i lavoratori dipendenti.

Manovra 2020: cancellato il superticket sulla sanità

Altra novità annunciata e inserita nell’impianto è al’abolizione del superticket sulla sanità. Avverrà però a partire da settembre 2020. Le risorse utilizzate e previste sono destinate ad aumentare nei prossimi 3 anni.

Manovra 2020: Quota 100, Ape social opzione donna

Quota 100 ha acceso il dibattito di questi ultimi giorni con un duello testa a testa tra le due anime del governo:

“Sulla misura stiamo lavorando ai dettagli, siamo in contatto con i tecnici del Mef”, aveva detto il premier Giuseppe Conte ai cronisti, davanti al Conservatorio di Avellino.

Sul tavolo del vertice di maggioranza avvenuto qualche giorno fa erano arrivate 2 ipotesi:

ipotesi cancellazione, paventata dai renziani di Italia Viva, subito stroncata da Luigi di Maio,

ipotesi intermedia di intervenire sulle finestre di uscita previste con quota 100 nel 2020: farle slittare libererebbe risorse. Anche in questo caso il no del M5s sembra netto. Ma proprio il ritocco alle finestre di quota 100 potrebbe essere tra le misure decise in extremis per consentire di aumentare la dote per il taglio del cuneo fiscale.

Oggi, a Manovra approvata in Consiglio dei ministri, possiamo dire che Quota 100 non chiuderà i battenti il prossimo anno, ma resterà fino al 2021. Non sono previste finestre di uscita.

Non verrà toccato invece, o meglio, saranno solo apportate alcune modifiche per evitare i comportamenti furbetti, il Reddito di cittadinanza.

Sarà prorogata Opzione donna. La misura resterà anche nel 2020 e potrà essere utilizzata per le donne in possesso dei requisiti che vogliano uscire prima da lavoro.

Confermata anche Ape social, che potrà anch’essa essere utilizzata anche nel 2020.

Manovra 2020: arriva il Bonus facciate

Per il 2020 sarà introdotto il Bonus facciate: una detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici. L’obiettivo è quello di dare incentivi a chi regala un nuovo volto alle città. Prorogate poi le detrazioni per la riqualificazione energetica, gli impianti di micro-cogenerazione e le ristrutturazioni edilizie, oltre a quelle per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata a seguito di ristrutturazione.

Legge di bilancio 2020: arriva il Fondo per la famiglia

Il Fondo per la famiglia sarà aumentato di 500 milioni di euro, che verrà avviato all’interno di un piano di semplificazione e razionalizzazione rivolto alle famiglie italiane. Si parte dall’azzeramento della retta per gli asili nido, in base alle fasce di reddito, e si punta ad arrivare al proclamato Assegno unico per i figli, che non sarà introdotto nel 2020, ma dovrà aspettare ancora un po’.

E’ molto probabile che entri in legge di bilancio questo Fondo, che apra la strada in un secondo momento all’Assegno unico famiglia che, come già detto, non dovrebbe comparire nella Manovra 2020. In questo fondo confluirebbero le risorse per i servizi alle famiglie, da quelle per lo stop alle rette degli asili nido ad altri bonus. Sarebbe questa la base per creare in un secondo momento l’assegno unico per i figli.

All’interno del programma di Governo c’è un’ampia volontà di sostegno all’eduzione. In quest’ottica il Governo Conte bis è pronto ad aiutare le famiglie a medio-basso reddito, azzerando o riducendo le rette per la frequenza degli asili nido pubblici, già dal 2020.

Manovra 2020: sostegno alla disabilità

Il premier Conte ha promesso grande attenzione al tema della disabilità. Nel prossimo futuro (non si sa ancora quando avverrà esattamente, ma comunque entro l’arco della legislatura), è previsto un riordino della normativa sulla disabilità, mediante l’unificazione del tutto in un Codice unico delle disabilità. La delega in materia di disabilità verrà assunta direttamente dalla Presidenza del consiglio.

Manovra 2020: incentivo carte di credito e bancomat

Altro punto, in ottica soprattutto di lotta all’evasione è l’incentivo ai dei pagamenti elettronici per ridurre i costi delle operazioni e scongiurare fenomeni di evasione fiscale. Diverse le misure previste nel pacchetto del Decreto fiscale, tra cui multe ai commercianti che non accettano i pagamenti elettronici con carta di credito o bancomat (30 euro + il 4% del valore della transazione da effettuare per cui è stato rifiutato il pagamento),

Manovra 2020: limite contanti scende a 2 mila euro

Nel decreto fiscale è presente un’altra novità su quella che ormai è la misura bandierina per ogni Governo che scenda in campo: la soglia limite sull’utilizzo dei contanti, che dopo un braccio di ferro con Renzi, è stata ridotta da 3 mila a 2 mila euro.

Manovra 2020: misure per la lotta all’evasione

Altro cavallo di battaglia di questo Governo è la lotta all’evasione, missione che punta anche al recupero di un bel po’ di soldi necessari per le coperture delle misure inserite nella Manovra 2020. Nel pacchetto diverse misure:

lotteria degli scontrini, con premi a estrazioni riservati a clienti e commercianti,

pene più severe per i grandi evasori,

più misure contro le frodi nel settore dei carburanti.

Manovra 2020: nuova stretta sui giochi

In arrivo una stretta sui giochi, attraverso l’istituzione del registro unico degli operatori del gioco pubblico e il blocco dei pagamenti per i soggetti che operano dall’estero senza concessione, anche attraverso l’istituzione dell’agente sotto copertura.

