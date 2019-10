Concorso 159 funzionari Giustizia Amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura Stato: date preselettiva, banca dati e diario prove scritte

Rettificato il diario della preselettiva del Concorso 159 funzionari Giustizia Amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato: non si svolgerà dal 9 al 13 Dicembre bensì dal 16 al 20 Dicembre 2019 presso la Scuola di Formazione e aggiornamento della Polizia Penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma.

La procedura, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 61 del 2-8-2019, è stata bandita dalle 3 amministrazioni congiuntamente per reclutare 159 funzionari, area III e fascia retributiva F1, per le esigenze funzionali degli uffici centrali e periferici.

I posti sono così ripartiti:

88 funzionari amministrativi presso la Giusizia Amministrativa , con riserva del 50% per il personale già in servizio;

funzionari amministrativi presso la , con riserva del 50% per il personale già in servizio; 54 collaboratori amministrativi presso la Corte dei Conti , con riserva del 30% per il personale in ruolo nell’amministrazione;

collaboratori amministrativi presso la , con riserva del 30% per il personale in ruolo nell’amministrazione; 17 funzionari legali presso l’Avvocatura dello Stato, con riserva del 50% per il personale di ruolo.

Sono riservati posti anche al personale militare di cui all’art. 1014 del D.Lgs. 15 Marzo 2010 n.66. I restanti saranno coperti dai vincitori in ordine di graduatoria.

Vediamo requisiti di partecipazione, come inviare la domanda e le prove di selezione previste.

Concorso 159 funzionari Giustizia Amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura Stato: requisiti

I candidati per partecipare al Concorso devono essere in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici. In particolare:

cittadinanza in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;

in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; godimento dei diritti politici ;

; laurea negli indirizzi indicati nel bando;

negli indirizzi indicati nel bando; idoneità all’impiego ;

; qualità morali e di condotta incensurabili;

incensurabili; posizione regolare per i cittadini soggetti all’obbligo di leva;

non essere esclusi dall’ elettorato politico attivo ;

; non essere stati destituiti o dispensati da una pubblica amministrazione per insufficiente rendimento o licenziati per aver prodotto o presentato documenti falsi.

Titoli di Studio

Sono ammessi a requisito i seguenti corsi di laurea e laurea magistrale (ai sensi del d.m. 270 del 2004):

L-14 – Scienze dei servizi giuridici;

L-16 – Scienze politiche;

L-18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale;

L-33 – Scienze economiche;

L-36 – Scienze dell’amministrazione;

LMG /01 – Giurisprudenza;

LM-56 – Scienze dell’economia;

LM-77 – Scienze economico-aziendali;

LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni;

LM-52 – Relazioni internazionali;

LM-62 – Scienze della politica.

Sono riconosciuti anche diplomi di laurea di vecchio ordinamento o lauree specialistiche purchè ritenuti equiparati dall’ordinamento vigente.

Concorso 159 funzionari Giustizia Amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura Stato: invio domande

I candidati potranno partecipare alla selezione inviando la domanda esclusivamente in via telematica sul sito della Corte dei Conti.

I termini per la partecipazione sono scaduti il 2 Settembre 2019.

Per i soggetti con minorazioni visive opportunamente certificate, la domanda potrà essere redatta in carta e consegnata a mano entro il suddetto termine.

Concorso 159 funzionari Giustizia Amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura Stato: prove

La procedura selettiva è così strutturata:

preselezione , attivata qualora il numero delle domande sia superiore a 1.500, con 90 quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove scritte;

, attivata qualora il numero delle domande sia superiore a 1.500, con 90 quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove scritte; prima prova scritta ;

; seconda prova scritta ;

; prova orale.

Le materie vertono sulle discipline indicate nell’art. 10 del bando.

La prova preselettiva sarà computer-based e dovrà essere svolta in 120 minuti. La banca dati ufficiale verrà pubblicata il 25 Novembre.

Diari e banca dati

Il 15 Ottobre è stato rettificato il diario della preselettiva comunicato il 27 Settembre: la prova si svolgerà dal 16 al 20 Dicembre 2019 presso la Scuola di formazione e aggiornamento della Polizia Penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma.

Verranno comunicati anche:

12 Novembre, calendario delle convocazioni in Gazzetta;

in Gazzetta; 25 Novembre, archivio dei quiz sui siti delle Amministrazioni interessate;

sui siti delle Amministrazioni interessate; 27 Dicembre, diario prove scritte in Gazzetta.

