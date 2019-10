Quote rosa nei Consigli comunali: come funziona? Ascolta il Podcast

Come è noto, l’art. 1 comma 137 della Legge Delrio impone che nelle giunte dei Comuni con più di 3 mila abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico. In pratica in questi e nei loro Consigli comunali sia le donne sia gli uomini devono essere presenti almeno per il 40 per cento. Sotto questa soglia non si può andare.

Secondo il TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 17 settembre 2019, n. 1578, l’impossibilità di procedere alla nomina di un assessore di sesso femminile deve essere adeguatamente provata e l’interpello finalizzato all’individuazione della persona a cui affidare l’incarico non può essere rivolto alle sole persone appartenenti allo stesso partito o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco, soprattutto in realtà locali non estese, ma all’intero ambito territoriale di riferimento.

Anche il Consiglio di Stato ha detto la sua, intervenendo sulla questione con una sentenza del 2016, in cui aveva affermato la necessità che sia provata in modo adeguato “quella situazione di obiettiva ed assoluta impossibilità di rispettare la percentuale di genere femminile nella composizione della giunta comunale fissata dal legislatore, condizione che, in una logica di contemperamento dei principi costituzionali che vengono in gioco costituisce il limite intrinseco, logico – sistematico, di operatività della norma in questione”, ossia del citato comma 137 della Legge Delrio.

Nel primo podcast della Gazzetta degli Enti Locali l’esperto Amedeo Scarsella, affronta il tema delle norme relative alle “quote rosa” nella costituzione nelle giunte comunali, anche alla luce del parere del Ministero dell’Interno del 12 agosto 2019 e della recente sentenza del TAR Calabria, Catanzaro.

A questo link inoltre è possibile leggere un articolo di approfondimento, curato da Amedeo Scarsella, focalizzato sul rispetto delle “quote rosa” nella costituzione delle giunte comunali, sulla normativa che le disciplina e sulla possibile deroga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA