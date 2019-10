Legge di bilancio 2020: le misure in arrivo nel testo della Manovra

Le misure in arrivo nella Legge di bilancio 2020. Il Governo Conte bis ha inaugurato, dal suo insediamento,un programma per attuare l’annunciata stagione di riforme, stando al discorso pronunciato alla Camera, con la presentazione di un programma di Governo tutt’altro che povero di contenuti: dagli asili nido, con l’azzeramento delle rette per famiglie a medio-basso reddito, al taglio del cuneo fiscale; dalla legge sul salario minimo alla revisione dei decreti sicurezza; e poi ancora digitalizzazione del paese, sostegno all’agricoltura, turismo e made in Italy, tutela dei risparmiatori, taglio dei parlamentari, legge sulla parità di salario tra uomini e donne. E molto altro. Certo non tutto potrà essere attuato subito. Altre misure invece devono scontrarsi con le due anime del Governo: quella rossa del Pd e quella gialla del movimento 5 stelle, non sempre d’accordo.

Abbiamo iniziato da tempio a tracciare le prime linee sulle misure in arrivo nella Legge di bilancio 2020, il cui testo dovrà essere inviato in Europa entro domani 15 ottobre. Motivo che ha visto nelle ultime ore un vortice di incontri, pre-consigli e vertici di maggioranza sulle reali misure da inserire nel testo e su quelle che si dovrebbero escludere.

Legge di bilancio 2020: le ultime novità da Palazzo Chigi

A Palazzo Chigi, intorno alle 22 del 13 ottobre, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri accolgono i capi delegazione dei quattro partiti di maggioranza, Di Maio, Dario Franceschini, Roberto Speranza, Teresa Bellanova. Presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, i viceministri all’Economia Laura Castelli (M5s) e Antonio Misiani (Pd), la sottosegretaria Maria Cecilia Guerra (Leu), il deputato Luigi Marattin (Iv).

una riunione vorticosa per trovare le coperture e accordarsi sulle misure da inserire e quelle da limare. Sono numerosi i nodi da sciogliere: fino all’ultimo mancano coperture, anche perché ciascuna voce richiede una decisione politica. In sostanza non tutti sono d’accordo su cosa inserire e cosa no. Quota 100 va tolta oppure no? Il taglio al cuneo fiscale sul lavoro di quanto deve essere? E che ne è del Fondo per la famiglia.

Legge di bilancio 2020: novità taglio cuneo fiscale

Il primo scoglio di cui si è discusso nel vertice di Palazzo Chigi, in attesa del Cdm, è stato proprio il taglio al cuneo fiscale sul lavoro voluto dal Governo. Si tratta del secondo impegno assunto in prima persona dal Premier nel suo discorso alla Camera, dopo lo stop agli aumenti Iva (che rappresentano il primo grosso nucleo di intervento sulla Manovra di bilancio).

Tre miliardi per il taglio al cuneo fiscale: è questa l’ultima novità che spunta sul tavolo del vertice notturno sulla legge di bilancio a Palazzo Chigi. Nel Def si era stimato per il 2020 un taglio di 2,7 miliardi: potrebbero salire a 3 miliardi. Su come tagliare, duellano Pd e M5s. La richiesta del Movimento sarebbe quella di ridurre le tasse in parte ai lavoratori e in parte alle imprese (avviando insieme il salario minimo orario di 9 euro). Ma il Pd, che fin dall’accordo di governo ha chiesto il taglio del cuneo ai lavoratori, non ci sta. La mediazione potrebbe essere destinare per il 2020 (magari da metà anno) tutto al taglio delle buste paga, poi dal 2021 agire sulle imprese.

Legge di bilancio 2020: arriva il Fondo per la famiglia

Altra seconda novità sul tavolo della riunione fiume di ieri sera è all’arrivo in Legge di bilancio di un Fondo per la famiglia.

E’ molto probabile che entri in legge di bilancio questo Fondo, che apra la strada in un secondo momento all’Assegno unico famiglia che, come già detto, non dovrebbe comparire nella Manovra 2020. In questo fondo confluirebbero le risorse per i servizi alle famiglie, da quelle per lo stop alle rette degli asili nido ad altri bonus. Sarebbe questa la base per creare in un secondo momento l’assegno unico per i figli.

All’interno del programma di Governo c’è un’ampia volontà di sostegno all’eduzione. In quest’ottica il Governo Conte bis è pronto ad aiutare le famiglie a medio-basso reddito, azzerando o riducendo le rette per la frequenza degli asili nido pubblici, già dal 2020.

Manovra 2020: stop aumenti dell’Iva

Prima grande misura di tutto l’impianto della Manovra è il congelamento dell’aumento Iva, che ci costerà 23 miliardi di euro. Il rischio dell’aumento infatti incombeva, e questo rischio sarà scongiurato con una sterilizzazione, che rientra tra le prime misure annunciate dal nuovo Governo giallorosso. Stando infatti al programma presentato alla Camera da Giuseppe Conte (in occasione del voto di fiducia alla neonata compagine governativa), il Governo si impegna a evitare l’aumento Iva con risorse reperite anche attraverso una razionalizzazione della spesa e una spending review, portata avanti anche mediante la revisione del quadro delle agevolazioni fiscali e il contrasto all’evasione fiscale.

Manovra 2020: riforma fiscale ma niente Flat tax

Questo taglio del cuneo fiscale rientra nel piano di redistribuzione del carico, con una rimodulazione delle aliquote Irpef, resta ancora da capire secondo quali tempi e modalità. Conte non ha però fatto alcun riferimento alla Flat tax. Tutto ciò fa pensare che il Governo abbandonerà il progetto voluto da Matteo Salvini di tassa piatta, in favore di una revisione degli scaglioni e un riordino delle agevolazioni fiscali.

Manovra 2020: legge sul salario minimo

Altro pilastro, lanciato a suo tempo dai 5 stelle con Luigi Di Maio, e portato avanti anche dal governo giallorosso, sarà la legge sul salario minimo, che deve portare a un giusto compenso per lavoratori dipendenti e autonomi.

Manovra 2020: novità sulle pensioni

Per quanto riguarda le pensioni, il Premier Conte, non ha fatto cenno per la prossima Manovra a Quota 100. Da tempo le dichiarazioni dei ministri di Governo tranquillizzano la platea di aspiranti pensionandi, sostenendo che questa misura non sarà toccata, almeno fino al 2021.

Sul tavolo del vertice di maggioranza arrivano 2 ipotesi:

ipotesi cancellazione, paventata dai renziani di Italia Viva, subito stroncata da Luigi di Maio,

ipotesi intermedia di intervenire sulle finestre di uscita previste con quota 100 nel 2020: farle slittare libererebbe risorse. Anche in questo caso il no del M5s sembra netto. Ma proprio il ritocco alle finestre di quota 100 potrebbe essere tra le misure decise in extremis per consentire di aumentare la dote per il taglio del cuneo fiscale.

Non verrà toccato invece, o meglio, saranno solo apportate alcune modifiche per evitare i comportamenti furbetti, il Reddito di cittadinanza.

Nel programma di Governo è menzionata invece la proroga di Opzione donna. Inoltre si parla di una pensione di garanzia per le giovani generazioni di precari. Si prevede a questo scopo l’incremento del Fondo previdenziale integrativo pubblico, includendo la prestazione per i giovani, che va incontro a coloro che purtroppo hanno carriere discontinue. Le modalità ovviamente non si conoscono ancora.

Manovra 2020: parità di genere nelle retribuzioni

Oltre al salario minimo, la volontà del Governo è di lavorare e approvare una legge sulla parità di genere in tema di salari. Uomini e donne devono ottenere parità di stipendio.

Manovra 2020: sostegno alla disabilità

Il premier Conte ha promesso grande attenzione al tema della disabilità. Nel prossimo futuro (non si sa ancora quando avverrà esattamente, ma comunque entro l’arco della legislatura), è previsto un riordino della normativa sulla disabilità, mediante l’unificazione del tutto in un Codice unico delle disabilità. La delega in materia di disabilità verrà assunta direttamente dalla Presidenza del consiglio.

Manovra 2020: pagamenti elettronici

Altro punto, in ottica soprattutto di lotta all’evasione è la promozione dei pagamenti elettronici per ridurre i costi delle operazioni e scongiurare fenomeni di evasione fiscale.

