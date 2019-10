Concorso Coauditori Amministrativi, 39 posti Ausl Romagna: cosa sapere per partecipare

Pubblicato un nuovo bando di Concorso Coauditori Amministrativi per la copertura di 39 posti a tempo indeterminato in categoria B e livello economico super Bs presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale Romagna di Rimini.

Ultimo giorno utile per trasmettere la candidatura: 24 Ottobre 2019.

Vediamo assieme riserve, requisiti di partecipazione, modalità di invio domanda e prove selettive.

Concorso Coauditori Amministrativi: riserve di posti

Al fine di stabilizzare il personale già in servizio nell’Azienda Usl Romagna è applicata riserva al 20% dei posti a concorso a favore dei candidati che abbiano maturato 3 anni a tempo indeterminato nel medesimo profilo.

I soggetti che rientrano nelle categorie di cui alla L. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e al D.Lgs. 15 Marzo 2010 n.66 e successive modificazioni e integrazioni in materia di riserva per i Volontari delle Forze Armate, per accedere alle riserve/precedenze previste devono far esplicita dichiarazione e allegare la documentazione richiesta in fase di domanda.

Concorso Coauditori Amministrativi: requisiti di partecipazione

Per partecipare al Concorso 39 Coauditori Amministrativi Ausl Romagna i candidati devono essere in linea con i requisiti generali e specifici richiesti dal bando:

età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme relative al collocamento a riposo obbligatorio;

non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme relative al collocamento a riposo obbligatorio; cittadinanza italiana, di uno degli Stati Membri dell’Ue o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i;

italiana, di uno degli Stati Membri dell’Ue o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i; idoneità lavorativa alle mansioni specifiche, che verrà accertata da un medico competente;

alle mansioni specifiche, che verrà accertata da un medico competente; diploma di scuola secondaria di I grado e 2 anni di scolarità successivi;

di scuola secondaria di I grado e 2 anni di scolarità successivi; non essere stati esclusi dall’ elettorato attivo ;

; non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni.

Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero deve essere riconosciuto equiparato a quello richiesto ai sensi della normativa vigente.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data ultima di presentazione delle domande.

Concorso Coauditori Amministrativi: invio domanda

La domanda di partecipazione e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse entro le ore 12 del 24 Ottobre 2019 a mezzo della procedura telematica sul sito dell’Ausl Romagna.

Concorso Coauditori Amministrativi: prove di selezione

La procedura selettiva prevede:

prova preselettiva , eventuale in relazione alle domande pervenute;

, eventuale in relazione alle domande pervenute; prova pratica , esecuzione/illustrazione di tecniche specifiche connesse alla qualifica o prova scritta con quesiti a risposta sintetica/multipla;

, esecuzione/illustrazione di tecniche specifiche connesse alla qualifica o prova scritta con quesiti a risposta sintetica/multipla; prova orale, sugli argomenti attinenti al profilo professionale.

Non saranno inseriti nella graduatoria, a validità triennale, i candidati che non abbiano raggiunto la sufficienza nelle prove.

Il diario delle prove d’esame o l’attivazione della preselettiva verranno comunicate in Gazzetta Ufficiale e sul sito dell’Ausl Romagna il 19 Novembre 2019.

Argomenti delle prove

Le prove di selezione previste per il Concorso Coauditori Amministrativi Ausl Romagna mirano a verificare:

conoscenze di base sulle attività delle Aziende Sanitarie Pubbliche e le principali disposizioni normative;

conoscenze sulla configurazione organizzativa e i ruoli di responsabilità nella Ausl Romagna, facendo riferimento all’Atto aziendale e il manuale dell’assetto organizzativo;

attività di front office, segreteria, supporto alle strutture amministrative tecniche e sanitarie, gestione documenti e testi;

conoscenze e competenze sull’utilizzo degli strumenti informatici più diffusi.

Come risorse per lo studio consigliamo:

