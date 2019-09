Assicurazione casalinghe 2019: cos’è, come funziona, coperture, costo, scadenze ottobre

Assicurazione casalinghe 2019: come funziona, scadenze ottobre e novità. Il prossimo 15 ottobre scade il termine per pagare l’integrazione di 11,09 euro relativa al premio annuale dell’assicurazione Inail contro gli infortuni domestici.

La copertura, istituita con la legge n. 493/1999, garantisce prestazioni economiche a beneficio di coloro che svolgono in maniera abituale, esclusiva e gratuita attività in ambito domestico.

L’assicurazione è stata oggetto di importanti modifiche da parte dell’ultima legge di bilancio che ne ha innalzato il premio annuale ma, al tempo stesso, ampliandone la platea dei beneficiari (estesa fino ai 67 anni compiuti) e introducendo nuove prestazioni.

Vediamo nel dettaglio quella che in gergo è chiamata “assicurazione casalinghe” e cosa fare in vista della scadenza del 15 ottobre.

Cos’è l’Assicurazione casalinghe 2019

L’assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici è destinata a coloro che in maniera abituale, esclusiva e gratuita si dedichino ai lavori domestici. E’ a tutti gli effetti una polizza che tutela coloro che svolgono lavori e mansioni in casa da eventuali pericoli di incidenti domestici (con conseguenti infortuni).

Assicurazione casalinghe 2019: cosa si intente per Ambito domestico

La copertura INAIL opera con riferimento al cosiddetto “ambito domestico”. Questo coincide con l’abitazione e le relative pertinenze in cui risiede il nucleo familiare del soggetto assicurato.

Da ultimo, sono compresi anche i luoghi in cui si risiede temporaneamente durante le vacanze, purché ubicati nel territorio nazionale. Escluso invece l’infortunio in itinere.

Assicurazione casalinghe 2019: chi deve assicurarsi

Sono tenuti ad assicurarsi contro gli infortuni domestici coloro che:

Hanno un’età compresa tra i 18 e dal 1° gennaio 2019 (novità introdotta dall’ultima Legge di bilancio) 67 anni compiuti (in precedenza erano 65 anni);

Prestano attività di cura e assistenza in favore dei familiari e della casa;

in favore dei familiari e della casa; Non sono soggetti ad alcun vincolo di subordinazione;

Prestano lavoro domestico in modo esclusivo e abituale.

All’interno dello stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone, ad esempio madre e figlio.

In base a quanto detto, si devono assicurare:

I soggetti in cassa integrazione, mobilità;

I pensionati che non abbiano compiuto i 67 anni;

Gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;

Gli studenti che dimorano in un luogo diverso da quello di residenza e si occupano dell’edificio in cui abitano;

Chi svolge un lavoro che non copre l’intero anno, come stagionali o dipendenti a tempo determinato.

In quest’ultimo caso, l’assicurazione copre i soli periodi in cui non si svolge attività lavorativa.

Assicurazione casalighe 2019: chi è escluso

Sono esclusi dall’obbligo assicurativo:

Chi ha meno di 18 anni o più di 67 anni;

Chi svolge lavori socialmente utili;

I titolari di borsa lavoro;

I dipendenti part-time ;

; Gli iscritti a corsi di formazione o tirocinanti;

I religiosi.

Assicurazione casalinghe 2019: novità in Legge di bilancio

L’ultima legge di bilancio (L. n. 145/2018) ha introdotto dal 1° gennaio 2019 una serie di modifiche. In primis l’aumento a 24 euro dell’importo annuo del premio.

L’aumento è legato alle altre novità vigenti sempre dal 1° gennaio:

Estensione della platea dei beneficiari, che ora copre i soggetti tra i 18 e i 67 anni anziché quelli fino ai 65;

Abbassamento del grado di invalidità necessario per la rendita INAIL, passato dal 27 al 16%;

necessario per la rendita INAIL, passato dal 27 al 16%; Introduzione di una prestazione una tantum pari a 300 euro quando l’inabilità è compresa tra il 6 e il 15%;

Riconoscimento di un assegno integrativo per l’assistenza personale ai titolari di rendita che si trovano in condizioni menomative e che necessitano di un aiuto quotidiano.

Assicurazione casalinghe 2019: quanto costa

Il premio annuale fissato dall’ultima legge di bilancio è pari a 24 euro, di cui 12,91 da versare entro il 31 gennaio 2019 mentre i restanti 11,09 in scadenza il prossimo 15 ottobre.

Non è frazionabile su base mensile ed è deducibile ai fini fiscali. L’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

Coloro che non hanno ancora versato i 12,91 euro devono provvedere quanto prima a corrispondere l’intera quota annuale dal momento che la copertura assicurativa decorrerà solo dal giorno successivo al pagamento.

Assicurazione casalinghe 2019: scadenza 15 ottobre

Con avviso sul sito, l’Inail comunica a tutti gli iscritti alla polizza la scadenza imminente del 15 ottobre per il pagamento dell’integrazione del premio:

“Entro il 15 ottobre 2019 gli assicurati Inail contro gli infortuni domestici devono effettuare il pagamento dell’integrazione di 11,09 euro, che allinea ai 24 euro fissati dalla legge di bilancio 2019 l’importo annuale della polizza. Chi non ha effettuato il versamento di 12,91 euro, pur avendo i requisiti previsti dalla normativa, è tenuto a pagare i 24 euro del premio annuale in un’unica soluzione nel più breve tempo possibile. In questo caso, infatti, la copertura assicurativa si attiva solo a partire dal giorno successivo al pagamento. Occorre prestare attenzione al codice CBILL da richiamare nel pagamento”.

Assicurazione casalinghe 2019: pagamento dell’integrazione

Molte sono le modalità con cui si può pagare l’integrazione di 11,09 euro entro il 15 ottobre. A tal proposito nella lettera che l’INAIL ha inviato agli assicurati è presente un bollettino PA precompilato, pagabile in via telematica sul sito pagoPA (accessibile dal portale INAIL) ovvero presso uffici postali, sportelli bancari, istituti di pagamento e tabaccai che aderiscono a pagoPA.

Da aggiungere che per i versamenti non in forma telematica (ad esempio presso gli uffici postali) è necessario presentare l’avviso di pagamento e il bollettino precompilato.

Assicurazione casalinghe 2019: chi è esonerato dal pagamento del premio

Non sono tenuti a pagare il premio assicurativo coloro che rispettano determinate soglie reddituali:

Reddito personale lordo non superiore a 4.648,11 euro annui ;

; Reddito del nucleo familiare cui appartengono non superiore a 9.296,22 euro annui.

Assicurazione casalinghe 2019: prestazioni offerte

Le prestazioni garantite dall’INAIL sono:

Rendita diretta , se dall’infortunio deriva un’invalidità permanente pari o superiore al 27% (infortuni occorsi dal 1° gennaio 2007) ovvero pari o superiore al 16% (infortuni occorsi dal 1° gennaio 2019);

, se dall’infortunio deriva un’invalidità permanente pari o superiore al 27% (infortuni occorsi dal 1° gennaio 2007) ovvero pari o superiore al 16% (infortuni occorsi dal 1° gennaio 2019); Rendita ai superstiti, se l’infortunio causa direttamente o indirettamente la morte dell’assicurato;

Assegno una tantum per infortunio mortale , dal 1° luglio 2018 pari a 2.160,00 euro innalzato a 10.000,00 euro dal 1° gennaio 2019;

, dal 1° luglio 2018 pari a 2.160,00 euro innalzato a 10.000,00 euro dal 1° gennaio 2019; Prestazione una tantum per gli eventi mortali verificatisi dal 1° gennaio 2007 a carico del “Fondo vittime gravi infortuni” (prevista anche la possibilità di beneficiare di un’anticipazione della rendita ai superstiti pari a tre mensilità);

Prestazione una tantum per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2019 pari a 300,00 euro qualora ne derivi un’inabilità compresa tra il 6% e il 15%;

Assegno per l’assistenza personale continuativa.

