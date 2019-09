Concorso Istruttore Amministrativo Contabile Forlì, 35 posti: cosa sapere per candidarsi

La Provincia di Forlì – Cesena ha indetto una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato di 35 posti di Istruttore Amministrativo Contabile, categoria C e posizione economica C1.

Secondo quanto indicato nel Piano dei fabbisogni di personale, le assunzioni saranno così suddivise per Ente Locale e per anno:

3 posti a tempo pieno presso la Provincia di Forlì – Cesena (2019);

di Forlì – Cesena (2019); 2 posti a tempo pieno presso il Comune di Forlimpopoli (2019);

(2019); 2 posti a tempo pieno presso il Comune di Mercato Saraceno (uno per il 2019 e uno per il 2020);

(uno per il 2019 e uno per il 2020); 4 posti a tempo pieno presso il Comune di Cesena (2020/2021);

(2020/2021); 1 posto a tempo pieno presso l’ Unione dei Comuni Valle Savio (2019);

(2019); 19 posti a tempo pieno presso il Comune di Forlì (7 per il 2019, 5 per il 2020 e 7 per il 2021);

(7 per il 2019, 5 per il 2020 e 7 per il 2021); 1 posto a tempo pieno presso il Comune di Bertinoro (2019);

(2019); 1 posto part-time, 24 ore settimanali, presso il Comune di Meldola (2019);

(2019); 1 posto a tempo pieno presso il Comune di Santa Sofia (2020).

In questo articolo indicheremo tutte le informazioni per candidarsi al Concorso Istruttore Amministrativo contabile Forlì.

Concorso Istruttore Amministrativo Contabile Forlì: requisiti

Per partecipare al concorso sono richiesti requisiti generali, necessari per l’ammissione alle pubbliche selezioni, e i seguenti requisiti specifici:

diploma di scuola superiore di II grado ;

; patente di guida cat. B in corso di validità.

I requisiti indicati devono essere posseduti entro il 3 Ottobre 2019, data di scadenza fissata per la presentazione delle domande di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura.

Concorso Istruttore Amministrativo Contabile Forlì: invio domande

I candidati devono presentare la domanda di ammissione al concorso, le dichiarazioni e gli allegati richiesti entro e non oltre le ore 15 del 3 Ottobre 2019.

La documentazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il sito internet della Provincia di Forlì – Cesena.

La candidatura si considera perfezionata al momento del pagamento della tassa di iscrizione alla procedura, del valore di 7 euro.

Allegati

I documenti da allegare al termine della fase di compilazione sono:

scansione della domanda con firma autografa;

scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità;

scansione della ricevuta del versamento della tassa di concorso;

curriculum vitae.

Concorso Istruttore Amministrativo Contabile Forlì: prove di selezione

La procedura di selezione del Concorso Istruttori Amministrativo Contabili Forlì è così strutturata:

prova preselettiva, eventuale;

prova scritta;

prova orale.

Preselettiva

La prova preliminare verrà attivata qualora il numero dei partecipanti al concorso sia superiore alle 500 unità.

Consiste nella risoluzione di test a risposta multipla a carattere attitudinale e sulle materie. Oltre a quesiti di logica, logica deduttiva e logica matematica verrà verificata la conoscenza di:

diritto amministrativo e costituzionale;

ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni);

ordinamento contabile degli Enti Locali (D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.);

normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990 e s.m.i.), documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), diritto di accesso, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.), protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del 27/4/2016);

disciplina in materia di prevenzione della corruzione (L. 190/2012);

disciplina in materia di pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.), contratto di lavoro del personale del comparto Regione – Autonomie Locali ed in particolare CCNL 21/5/2018, codice di comportamento (D.P.R. 62/2013), performance nelle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.);

codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

reati contro la Pubblica Amministrazione;

responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare del pubblico dipendente;

lingua inglese;

apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Art. 7 bando – Materie delle prove

Verranno selezionate le 300 persone che si sono posizionate utilmente nella graduatoria parziale. Il punteggio ottenuto nella preselezione non concorrerà alla formazione del voto finale della graduatoria di merito.

Sono esonerati i candidati che nella domanda di partecipazione abbiano dichiarato di essere portatori di handicap affetti da invalidità pari o superiore all’80% e abbiano indicato gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’invalidità, in particolare:

Ente di competenza;

numero di protocollo;

data dell’atto.

Il diario delle prove verranno pubblicati a partire dall’8 Ottobre 2019.

Prova scritta

La prova scritta, a contenuto teorico o teorico/pratico, potrebbe consistere in quesiti a risposta sintetica, individuazione della soluzione in riferimento a determinate problematiche, individuazione di iter procedurali o percorsi operativi sulle materie specificate nel bando.

La prova si considera superata con un punteggio di almeno 21/30.

Prova orale

La prova orale consisterà in un colloquio di verifica delle competenze, delle materie a bando oltre che dei requisiti attitudinali richiesti.

Il punteggio minimo per superare la prova è 21/30.

Per la preparazione del Concorso 35 Istruttori Amministrativo Contabili Forlì consigliamo il seguente volume:

