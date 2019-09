Concorso 96 Agenti di Polizia Napoli: requisiti, scadenze, prove e preparazione

Il Comune di Napoli ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato e pieno di 96 Agenti di Polizia Municipale in categoria C e posizione economica C1.

Il rapporto di lavoro cesserà il 31 Dicembre 2020.

Vediamo assieme tutte le informazioni su eventuali riserve, requisiti, modalità di invio domanda e prove.

Concorso 96 Agenti di Polizia Napoli: riserva dei posti

Rispetto ai posti messi a bando è applicata riserva del 20% a favore di:

Volontari delle Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di ferma;

Volontari delle Forze Armate in servizio permanente, previa apposita richiesta;

Ufficiali di complemento in ferma biennale e Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

Dei 96 posti quindi, 19 sono riservati alle suddette categorie.

Concorso 96 Agenti di Polizia Napoli: requisiti di ammissione

Per essere ammessi i candidati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici entro la data di avviamento a selezione: il 4 Ottobre 2019.

Tali requisiti sono:

cittadinanza italiana, cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana e requisiti ai sensi del D.P.C.M n.174 del 7 Febbraio 1994;

italiana, cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana e requisiti ai sensi del D.P.C.M n.174 del 7 Febbraio 1994; età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite previsto per il collocamento a riposo;

non inferiore a 18 anni e non superiore al limite previsto per il collocamento a riposo; godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;

negli Stati di appartenenza o provenienza; non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;

dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al profilo e al porto d’armi;

allo svolgimento delle mansioni relative al profilo e al porto d’armi; diploma di maturità ;

; patente di guida di tipo B;

di tipo B; non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

con la Pubblica Amministrazione; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego pubblico.

In particolare, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985:

posizione regolare nei confronti degli obblighi militari ;

; non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza prestando servizio civile, salvo i rinunciatari al suddetto status ai sensi dell’art. 15, comma 7-ter L. 230/1998.

Nel bando sono indicati i requisiti fisici necessari allo svolgimento delle mansioni.

Leggi il bando

Concorso 96 Agenti di Polizia Napoli: modalità di invio domanda

Le domande di partecipazione e i relativi documenti devono essere trasmessi entro e non oltre le ore 12 del 4 Ottobre 2019 direttamente sul sito del Comune di Napoli.

E’ obbligatorio il pagamento della tassa di concorso di 15 euro per accedere alla procedura.

Per informazioni o segnalazioni, il Comune di Napoli ha attivato il seguente indirizzo mail: portaleselezioni@comune.napoli.it

Concorso 96 Agenti di Polizia Napoli: prove di selezione

Per verificare la preparazione dei candidati sulle materie e sulle abilità necessarie all’attività lavorativa in oggetto, la selezione è così strutturata:

prova di efficienza fisica ;

; prova scritta, risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie di cui all’art. 7 del bando.

Gli argometi oggetto della prova sono:

diritto Costituzionale e degli Enti Locali;

normativa sulla Polizia Locale, in particolare la legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale (L. 65 del 7 Marzo 1986);

diritto penale, con riferimento ai delitti dei pubblici ufficiali contro l’amministrazione pubblica;

procedura penale, in particolare l’attivitò della Polizia Giudiziaria;

sistema sanzionatorio delle violazioni amministrative, in particolare le Modifiche al sistema penale (L. 689 del 24 Novembre 1981);

Codice della strada (D.Lgs. 285/1992);

Regolamento di Polizia Municipale del Comune di Napoli;

lingua inglese;

apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Concorso 96 Agenti di Polizia Napoli: come prepararsi

Per la preparazione consigliamo il seguente kit specifico, completo di parte manualistica e quiz a risposta multipla sulle materie.

Nella sezione online sono disponibili anche:

quiz di inglese ;

; teoria e quiz di informatica.

