Concorsi Veneto Lavoro 2019: ecco le date delle preselettive

Sul sito ufficiale sono state rese note le date delle preselettive dei Concorsi Veneto Lavoro 2019 per assunzioni in categoria C e D.

I candidati sono ammessi con riserva alla prova: solamente i vincitori saranno soggetti alla verifica dei requisiti previsti dal bando. L’esito, inoltre, non concorrerà alla formazione del voto finale.

Vediamo assieme le date delle preselettive attivate.

Concorsi Veneto Lavoro 2019: profili con preselettiva

Di seguito indichiamo i profili per cui è stata attivata la preselettiva:

Operatori del Mercato del Lavoro : 3 ottobre 2019, ore 9:00 presso Kioene – Arena di Padova Palasport San Lazzaro in via S. Marco n. 53 – Padova;

: 3 ottobre 2019, ore 9:00 presso Kioene – Arena di Padova Palasport San Lazzaro in via S. Marco n. 53 – Padova; Specialisti in Mercato e Servizi per il Lavoro : 3 ottobre 2019, ore 13:30 presso Kioene – Arena di Padova Palasport San Lazzaro in via S. Marco n. 53 – Padova;

: 3 ottobre 2019, ore 13:30 presso Kioene – Arena di Padova Palasport San Lazzaro in via S. Marco n. 53 – Padova; Istruttori Amministrativo Contabili : 4 ottobre 2019, ore 9:00 presso Kioene – Arena di Padova Palasport San Lazzaro in via S. Marco n. 53 35129 – Padova;

: 4 ottobre 2019, ore 9:00 presso Kioene – Arena di Padova Palasport San Lazzaro in via S. Marco n. 53 35129 – Padova; Specialisti Amministrativo Contabili : 4 ottobre 2019, ore 12:00 presso Kioene – Arena di Padova Palasport San Lazzaro in via S. Marco n. 53 – Padova;

: 4 ottobre 2019, ore 12:00 presso Kioene – Arena di Padova Palasport San Lazzaro in via S. Marco n. 53 – Padova; Analisti del Mercato del Lavoro : 4 ottobre 2019, ore 14:30 presso Kioene – Arena di Padova Palasport San Lazzaro in via S. Marco n. 53 – Padova;

: 4 ottobre 2019, ore 14:30 presso Kioene – Arena di Padova Palasport San Lazzaro in via S. Marco n. 53 – Padova; Specialisti di Comunicazione, ancora nessuna comunicazione sulla data.

Leggi l’avviso ufficiale

Concorsi Veneto Lavoro 2019: profili senza preselettiva

Non è stata attivata la preselettiva per i seguenti profili:

Tecnici Informatici Statistici ;

; Tecnici Informatici ;

; Specialista nei Rapporti con i Media ;

; Specialisti Informatici ;

; Specialisti Informatici Statistici.

Per la preparazione delle prove consigliamo:

