Stipendi più alti dal 2020: come funzionerà il taglio del cuneo fiscale

Buone notizie in arrivo per i lavoratori e lavoratrici di tutta Italia, soprattutto quelli che percepiscono salari bassi, e ad ogni cedolino paga, abbassano gli occhi in segno di disperazione, per la magra cifra che spetta loro ogni mese: arriveranno stipendi più alti dal 2020. Almeno così è stato annunciato dal nuovo Governo Conte bis, che ha promesso, tra tutte le altre novità della Legge di bilancio 2020, anche un bel taglio del cuneo fiscale, a tutto vantaggio dei lavoratori e delle lavoratrici italiani. Un progetto a tutti gli effetti annunciato come uno dei due pilastri di tutta la Manovra (l’altro è lo stop agli aumenti Iva).

Il Premier Giuseppe Conte lo ha reso pubblico durante il suo discorso alla Camera dei deputati, in occasione del voto di fiducia al Governo. Si ritiene quindi che la novità verrà inserita direttamente nel Def e nella prossima Manovra.

La prima proposta è arrivata direttamente dal Pd, che pare abbia già in mente un progetto di attuazione. Si tratta, in breve, di un recupero in busta paga di 1.500 euro per ogni lavoratore e lavoratrice. Come avverrà? Vediamolo.

Stipendi più alti dal 2020: novità in legge di bilancio

Si scaldano i motori, perché entro il 27 settembre il Governo dovrà già aver pronto sul tavolo il famoso Def (documento di economia e finanza), su cui vengono fissati e impressi tutti gli obiettivi da raggiungere con la Legge di bilancio 2020.

Tra le prime e più importanti novità annunciate dal premier Giuseppe Conte, c’è il taglio del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori. Anzi, per dirla esattamente con le parole del Premier: “a totale vantaggio dei lavoratori”. Questa, come parte del più ampio progetto di riforma fiscale pronta a ricevere il battesimo Conte bis.

«La sfida più rilevante, per quest’anno», ha annunciato Conte, «sarà evitare l’aumento automatico dell’ Iva e avviare un alleggerimento del cuneo fiscale».

Cuneo fiscale tagliato per i lavoratori si trasforma in busta paga più ricca e stipendi più alti.

Stipendi più alti dal 2020: come funziona il taglio del cuneo fiscale

Come riuscirà il Governo ad aumentare gli stipendi (alcuni davvero magri) dei lavoratori e delle lavoratrici italiani? Tagliando le tasse in busta paga. Si sta pensando in pratica ad un bonus in busta paga di circa 1.500 euro netti l’anno. Spalmati sarebbero circa 125 euro netti al mese.

Questo risultato si ottiene in pratica inglobando in questa nuova misura il Bonus Renzi di 80 euro e di abbattere il cuneo fiscale in modo progressivo a secondo del reddito di ciascun lavoratore e lavoratrice.

Il bonus di 1.500 euro netti annuali andrebbe a favore dei redditi fino a 35mila euro lordi, e scenderebbe in modo progressivo per i redditi sopra ai 35mila euro, fino ad azzerarsi per i redditi dai 55mila euro lordi in su. Una politica pensata a tutto tondo con la logica della progressività del beneficio.

Ricordiamo che attualmente già il Bonus Renzi è previsto per i lavoratori con redditi fino a 26.600 euro.

Stipendi più alti dal 2020: quanto costa allo Stato

Si prevede che un taglio del cuneo con queste caratteristiche sarà coperto finanziariamente con circa 15 miliardi di euro in Manovra da suddividere in 3 anni (assorbendo il costo del Bonus Renzi). Il costo che imponeva anche una misura come la Flat tax, ipotesi che sembra ormai tramontata.

Una misura di questo tipo non costa certo poco. E al momento le risorse non ci sono sul tavolo. Si dovrebbero recuperare in qualche modo. Sta ora al Governo trattare con l’Europa e capire quanto in là ci si potrà spingere con i conti pubblici. L’esecutivo Conte punta anche a una revisione del Patto di stabilità e crescita per strappare più margini di flessibilità a Bruxelles, e mettere in atto una Manovra all’insegna di una “grande stagione stagione riformatrice” (per dirla con le parole del Premier).

