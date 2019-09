Concorso Regione Emilia Romagna 2019, ultime ore per candidarsi. Cosa sapere della preselettiva

Ultime ore per candidarsi ai primi bandi pubblicati del Concorso Regione Emilia Romagna 2019, finalizzati al reclutamento di 447 unità, tra cui:

Alle ore 13 del 13 Settembre, il termine ultimo per la trasmissione delle domande in forma telematica, attraverso l’apposita piattaforma di E-Rectruiting.

Le suddette assunzioni sono state varate nel Piano assunzionale per il triennio 2019/2021, per un totale di 1.300 nuove unità dopo 10 anni di blocco del turnover.

Oltre ai 6 Concorsi per laureati di cui parleremo in questo articolo, i prossimi mesi verranno espletati:

In questo articolo indicheremo cosa sapere del primo step che dovranno affrontare i candidati: la prova preselettiva.

L’iter di selezione del Concorso Emilia Romagna 2019 è strutturato in 3 prove: una preselettiva, una scritta e un’orale.

La preselettiva verrà attivata qualora il numero dei partecipanti sia maggiore rispetto alle quantità indicate nei singoli bandi.

La prova scritta, a contenuto teorico o pratico-attitudinale, può consistere in quesiti a risposta chiusa, sintetica o combinata su:

La prova orale, invece, sarà un colloquio sulle materie della prova scritta e sul Codice di Comportamento della Regione Emilia-Romagna come da delibera n.905/2018.

Al termine verrà stilata una graduatoria, con validità triennale, sulla base del punteggio della prova scritta e della prova orale.

La prova preselettiva, comune a tutti i profili, verterà sulle materie della prova scritta, problemi di tipo logico-deduttivo-numerico e cultura generale.

Il 23 Ottobre verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale la comunicazione in merito all’espletamento della prova, oltre all’ammissione o all’esclusione dei candidati dalla procedura.

Per la preparazione consigliamo il seguente volume suddiviso in due parti: una con quesiti a risposta multipla e soluzioni commentate di carattere psicoattitudinale e di logica, l’altra con teoria e quesiti a risposta multipla di cultura generale (letteratura italiana, grammatica, storia, storia dell’arte, geografia, educazione civica, matematica, discipline scientifiche) e informatica.

Nella sezione online sono disponibili:

Giuseppe Cotruvo,

Maggioli Editore

2019,

Il presente volume costituisce un utilissimo strumento di preparazione per la prova preselettiva del Concorso indetto dalla Regione Emilia Romagna per 447 posti suddivisi in 6 profili.Il testo è suddiviso in due parti.Nella prima si affrontano i quesiti a risposta multipla di carattere...